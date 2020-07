Wer haftet für Sturz von einer Massageliege?

9.7.2020 – Pauschalreisen können Massageanwendungen beinhalten. Wenn sich dabei ein Urlauber verletzt, so kann der Reiseveranstalter wegen Verletzung seiner Verkehrssicherungs-Pflicht zur Verantwortung gezogen werden. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 30. Oktober 2019 hervor (2-24 O 28/18).

WERBUNG

Der Entscheidung lag die Klage einer Frau zugrunde, die bei einem Reiseveranstalter für sich und ihren Lebensgefährten eine zweiwöchige Pauschalreise nach Teneriffa gebucht hatte. Das Reisepaket beinhaltete unter anderem fünf Massageanwendungen.

Abgelehnte Unterstützung

Davon machte die Klägerin erstmals am vierten Urlaubstag Gebrauch. Die Massage erfolgte auf einer nicht höhenverstellbaren klappbaren transportablen Massageliege. Um sich auf die Liege legen und sie wieder verlassen zu können, wurde vor diese ein Fußtritt gestellt.

Angesichts der Größe der Frau von 1,54 Meter bot ihr der Masseur am Ende der Behandlung an, sie beim Verlassen der Liege zu unterstützen. Weil ihr Oberkörper unbekleidet war und der Masseur so ihre Brüste hätte sehen können, lehnte die Urlauberin das Angebot ab.

Stattdessen versuchte sie eigenständig von der Liege zu klettern. Nachdem sie dabei vergeblich versucht hatte, den Fußtritt zu erreichen, wollte sie sich seitlich von der Massageliege hinabgleiten lassen. Dabei kippte die Liege um.

Verletzung der Verkehrssicherungs-Pflicht?

Bei dem Vorfall erlitt die Frau eine Handgelenksfraktur sowie Prellungen am Kopf und an einem ihrer Arme. Sie hatte außerdem mit einem zweiwöchigen Taubheitsgefühl in ihrer linken Körperhälfte zu kämpfen.

Für den Unfall machte sie den Reiseveranstalter verantwortlich. Dieser habe seine Verkehrssicherungs-Pflicht verletzt. Denn er habe keine ausreichenden Vorkehrungen zum Vermeiden derartiger Vorfälle getroffen. Sie verklagte ihn daher unter anderem auf Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes.

Mit Erfolg. Das Frankfurter Landgericht gab der Klage der Reisenden statt.

Die Verletzte trifft an dem Unfall ein Mitverschulden

Nach Ansicht des Gerichts ist dem Hotelier eine Verletzung seiner vertraglichen Pflichten vorzuwerfen. Das müsse sich der beklagte Reiseveranstalter zurechnen lassen. Die mobile Massageliege sei zwar für Behandlungen zugelassen gewesen. Weil die Liege gleichwohl leicht kippen konnte, hätte der Hotelier, der die Massagen angeboten habe, Vorkehrungen zum Schutz seiner Gäste treffen müssen.

Dazu habe es gehört, dass der in seinem Auftrag handelnde Masseur die Klägerin darauf hätte hinweisen müssen, dass die Liege beim Absteigen kippen könne. Das sei jedoch nicht geschehen.

Die Klägerin treffe allerdings ein Mitverschulden an ihrem Unfall. Es sei zwar nachvollziehbar, dass sie dem Masseur ihren entblößten Oberkörper nicht habe zeigen wollen. Sie hätte sein Angebot, ihr von der Liege zu helfen, trotz allem annehmen können. So habe sie den Behandler zum Beispiel nach einem Handtuch fragen können, mit welchem sie ihren Busen hätte bedecken können.

Urlauberin erhält Schadenersatz und Schmerzensgeld

Es hätte außerdem die Möglichkeit bestanden, ihn um eine Hilfestellung durch eine weibliche Mitarbeiterin zu bitten. Da sie von diesen Möglichkeiten keinen Gebrauch gemacht habe, müsse sie sich ein Mitverschulden von einem Drittel anrechnen lassen.

Die ihr zugesprochene Entschädigung fiel trotz allem großzügig aus. Das Gericht sprach der Klägerin nicht nur ein Schmerzensgeld zu. Sie durfte außerdem den Reisepreis für die verbleibenden Urlaubstage wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit um die Hälfte mindern.

Weil sie ihren Haushalt nach ihrer Rückkehr für mehrere Wochen nicht versorgen konnte, hat ihr der Reiseveranstalter zusätzlich den dadurch entstandenen Haushaltsführungs-Schaden zu ersetzen.