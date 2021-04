Wenn ein Flieger in Schönefeld statt in Tegel landet

27.4.2021 – Eine bloße Flugumleitung zu einem nahe gelegenen anderen Flughafen löst keinen Anspruch auf eine pauschale Ausgleichszahlung im Sinne der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung aus. Das hat der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom 22. April 2021 entschieden (C-826/19).

Der Kläger hatte einen Flug von Wien nach Berlin gebucht. Doch anstatt wie vereinbart in Berlin-Tegel zu landen, wurde der Flieger nach Berlin-Schönefeld umgeleitet. Dort kam er mit einer fast einstündigen Verspätung an.

Nicht wegen dieser Verzögerung, sondern wegen der Landung auf einem unvereinbarten Flughafen verlangte der Mann von der Fluggesellschaft eine pauschale Ausgleichszahlung in Höhe von 250 Euro im Sinne der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung.

Auf die Verpätung kommt es an

Dem hielt das Luftfahrtunternehmen entgegen, dass die bloße Umleitung zu einem nahe gelegenen anderen Flughafen keinen Anspruch auf eine pauschale Ausgleichszahlung auslöse. Der Passagier habe allenfalls dann einen Anspruch gehabt, wenn der Flug um mehr als drei Stunden verspätet gewesen wäre. Das sei nicht der Fall gewesen.

Dieser Argumentation schloss sich der Europäische Gerichtshof an. Nach Ansicht der Richter ist es nicht erforderlich, dass ein angesteuerter Ausweichflughafen verwaltungsrechtlich im selben Ort, in derselben Stadt oder in derselben Region wie der eigentlich für einen Flug vorgesehene Zielflughafen liegt.

Entscheidend sei lediglich, dass der Ausweichflughafen in unmittelbarer Nähe des ursprünglich vereinbarten Flugplatzes liege. Davon sei im Fall des Reisenden auszugehen.

Passagier kann Erstattung der Fahrtkosten verlangen

In derartigen Situationen sei eine Airline allerdings dazu verpflichtet, einem Fluggast von sich aus eine Beförderung zu dem ursprünglichen Zielflughafen oder zu einem sonstigen von ihm gewünschten nahe gelegenen Ort anzubieten.

Werde dagegen verstoßen, so löse das einen Anspruch des Passagiers auf Erstattung der von ihm wegen der Beförderung aufgewendeten Beträge aus, „die sich in Anbetracht der dem jeweiligen Fall eigenen Umstände als notwendig, angemessen und zumutbar erweisen, um das Versäumnis des Luftfahrtunternehmens auszugleichen.“