Weniger Arbeitsunfälle, aber mehr Berufskrankheiten

16.6.2021 – Mehr Homeoffice, weniger Fahrten zum Büro oder zur Baustelle ließen die Zahl der Unfälle im Coronajahr 2020 zurückgehen. Die Zahl der Berufskrankheiten stieg allerdings an, unter anderem auch wegen Covid-19-Erkrankungen. Das zeigt die aktuelle Auswertung der DGUV.

Aufgrund der Coronakrise sind die Arbeitsunfälle 2020 auf einen neuen Tiefstand gesunken. Allerdings stieg die Zahl der gemeldeten Berufskrankheiten deutlich an. Das teilte die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) mit. Zu den im März gemeldeten vorläufigen Zahlen (VersicherungsJournal 4.3.2021) gibt es noch mal Abweichungen.

Laut Kennzahlen des Spitzenverbands gingen die Arbeitsunfälle gegenüber 2019 Prozent im Vorjahr um knapp 13 auf 760.492 zurück. Die Zahl der Wegeunfälle verringerte sich um rund 18 Prozent auf 152.823. Im Vorjahr starben 399 Arbeitnehmer an den Folgen eines Arbeitsunfalls, das sind 98 weniger Todesfälle als noch 2019 (18.6.2020).

„Homeoffice, Homeschooling, eingeschränkte Mobilität – die Kennzahlen 2020 der gesetzlichen Unfallversicherung sind ein Abbild des Alltags während der Pandemie", lässt sich Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer der DGUV, zu der Auswertung zitieren.

Zahl der anerkannten Berufskrankheiten legt um 100 Prozent zu

Die Unfall-Versicherungsträger erhielten 106.491 Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit. Das entspricht einem Plus von 33 Prozent. 30.329 dieser Anzeigen standen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

101.206 (plus 29 Prozent) Verdachtsanzeigen wurden laut DGUV 2020 entschieden. Bei 52.956 Fällen (plus 50 Prozent) lag eine Berufskrankheit vor. Davon wurde in 37.181 Fällen eine Berufskrankheit anerkannt. Das entspricht einer Verdoppelung im Vergleich zu 2019.

Im Vorjahr starben 2.380 Menschen aufgrund ihrer Tätigkeit, das sind 175 weniger Personen als 2019.

Die häufigsten Ursachen für eine Berufsunfähigkeit

Eine Berufsunfähigkeit wird laut der aktuellen Regulierungspraxis-Analyse der Franke und Bornberg GmbH am häufigsten durch psychische Krankheiten und Verhaltensstörungen ausgelöst. Der Anteil beträgt 28 (Vorjahr: 27) Prozent. An zweiter Stelle liegen Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems mit 23 (24) Prozent (10.6.2021).

Dahinter folgen bösartige Neubildungen beziehungsweise Krebserkrankungen und Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems. Die Ränge fünf und sechs der BU-Ursachen belegen Krankheiten des Nervensystems beziehungsweise Unfälle.

Auch in anderen Untersuchungen zu den Auslösern für Berufs- und/oder Erwerbsunfähigkeit liegen psychische Erkrankungen mit unterschiedlichem großen Vorsprung an der Spitze (2.6.2021, 7.5.2021, 22.4.2020).