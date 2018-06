Welche Versicherer Privatkunden (nicht) weiterempfehlen

21.6.2018 – Dem Münchener Verein und der Debeka bringen Verbraucher als Privatkunden laut einer aktuellen Disq-Untersuchung die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft entgegen. Dahinter folgt die Huk-Coburg. Die schlechtesten NPS-Werte stehen für den HDI und die Central zu Buche.

Wie ausgeprägt die Weiterempfehlungs-Bereitschaft von Privatkunden gegenüber ihrem Hauptversicherer ist, hat das Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) im Auftrag des Nachrichtensenders N-TV im Rahmen der Studie „Kundenbefragung Versicherer des Jahres 2018“ ermittelt.

Mindestens 100 Kundenurteile

Die Studie basiert auf einer zwischen Mitte März und Anfang Mai durchgeführten Onlinebefragung zur Zufriedenheit von Versicherungskunden nach der Cawi-Methode. An dieser beteiligten sich 5.072 erwachsene Verbraucher. Bewerten konnten sie denjenigen Anbieter, bei dem sie alle oder zumindest die meisten Policen liegen haben. Insgesamt werden 44 Versicherer aufgelistet, zu denen mindestens 100 Kundenurteile zusammenkamen.

Untersucht wurde in der Studie die Kundenzufriedenheit anhand der unterschiedlich gewichteten Leistungsbereiche Service, Preis-Leistungs-Verhältnis, Produktqualität und Transparenz/ Verständlichkeit (VersicherungsJournal 15.6.2018). Eingeflossen sind neben der Weiterempfehlungs-Bereitschaft zudem Ärgernisse, welche die Kunden mit ihrem Versicherer erlebt haben (VersicherungsJournal 19.6.2018).

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Verbraucher

Für die Weiterempfehlungs-Bereitschaft wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score (NPS) herangezogen. Ergebnis: In einem sehr engen Rennen um den Spitzenplatz setzte sich die Münchener Verein Versicherungsgruppe gegen die Debeka Versicherungsgruppe durch.

Beim Münchener Verein errechnet sich aus dem höchsten Anteil an Promotoren (fast 85 Prozent) und dem zweitniedrigsten Anteil an Detraktoren (knapp sieben Prozent) ein NPS-Wert von 78. Der Wert der Debeka liegt bei knapp 77. Bei den Koblenzern zählten mehr als vier von fünf Privatkunden zu den Promotoren. Auf der anderen Seite zählte nur jeder 25. zu den Kritikern – das ist der Bestwert unter allen Versicherern.

Weitere Platzierte

Die Plätze drei und vier gingen an die Huk-Coburg Versicherungen sowie die Direktversicherungs-Gesellschaft des Konzerns, die Huk24 AG. Bei beiden Anbietern gehörte rund jeder elfte Kunde zu den Kritikern und jeweils mehr als 70 Prozent zu den Promotoren. Die gleiche Reihenfolge zeigte sich auch in der Gesamtwertung.

Auf NPS-Werte von über 50 kamen zudem die Barmenia Versicherungen sowie die DEVK Versicherungen. Knapp unter dieser Marke landeten die Allianz Versicherungen. Die drei vorgenannten Anbieter schnitten in Sachen Weiterempfehlung um bis zu sieben Positionen besser ab als bei der Gesamtzufriedenheit.

HDI mit dem schlechtesten NPS-Wert

Am anderen Ende der Rangliste finden sich 16 Versicherer mit negativen NPS-Werten wieder. Schlusslicht sind mit einem NPS-Wert von fast minus 32 die HDI Versicherungen, bei denen der Anteil der Kritiker mit fast 60 Prozent mehr als doppelt so hoch ausfiel, wie derjenige der Promotoren mit einem knappen Viertel. Die Hannoveraner liegen auch in der Gesamtwertung auf dem letzten Platz.

Für die Central Krankenversicherung AG errechnet sich ein NPS von knapp unter minus 30. Genau jeder zweite Kunde gehört zu den Detraktoren, aber nur rund jeder sechste zu den Promotoren.

Nicht wesentlich besser sieht es bei den ADAC Versicherungen aus. Denn fast jeder zweite Befragte ist dem Lager der Kritiker zuzuordnen, während nicht einmal halb so viele zu den Promotoren zählen. Daraus errechnet sich ein NPS-Wert von minus 23,2.

Weitere Anbieter mit niedrigem NPS

Auf schlechte Weiterempfehlungsraten (NPS-Werte von jeweils um die minus 16) kommen auch die Alte Leipziger Versicherungen und die Concordia Versicherungen. Bei der Alten Leipziger steht ein Detraktoren-Anteil von fast der Hälfte einem Anteil an Promotoren von einem knappen Drittel gegenüber. Bei der Concordia zählen vier von zehn Privatkunden zu den Kritikern, aber nur knapp jeder vierte zu den Promotoren.

Die Studie „Kundenbefragung Versicherer des Jahres 2018 – Mehr Transparenz – mehr Kundennähe“ kann gegen eine Schutzgebühr von brutto 476 Euro per E-Mail bei Markus Hamer erworben werden.