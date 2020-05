Welche Versicherer die Kunden im Netz gut erreichen

29.5.2020 – Die aktuelle Ausnahmesituation stärkt die digitale Kommunikation zwischen Verbrauchern und Versicherern. Die höchste Reichweite im Netz verzeichnen die Allianz, die Ergo und die Huk-Coburg. Mit hoher digitaler Kundenbindung punkten die Huk24 und die Cosmosdirekt.

Die Coronakrise verändert aufgrund von Kontaktbeschränkungen den Versicherungsvertrieb. Wie nachhaltig diese Entwicklung ist, ist noch unklar. Derzeit setzen die Kunden verstärkt auf digitale Kommunikationskanäle. Dennoch bleibt die persönliche Beratung ein entscheidender Faktor für die Beziehung zwischen Vermittler und Verbraucher.

Zu diesen Ergebnissen kommt der „Techmonitor Assekuranz“ des Marktforschungs-Instituts Heute und Morgen GmbH. 1.000 Bundesbürger ab 18 Jahren haben die Berater im April 2020 zu digitalen Kontaktpunkten rund um das Thema Versicherungen mit Blick auf die letzten sechs Monate sowie zu zukünftig favorisierten Kontaktkanälen befragt.

Beste digitale Reichweite erreichen Allianz und Ergo

Die Kunden nutzen in diesem Jahr der Pandemie stärker digitale Möglichkeiten, um mit ihrem Versicherer zu kommunizieren. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen Kontakte dieser Art um 20 Prozent an.

Wie bereits im Vorjahr, liegt der Allianz-Konzern in der digitalen Reichweite deutlich vor den Wettbewerbern (VersicherungsJournal Medienspiegel 19.11.2019). 44 Prozent aller Versicherten haben den Münchener Versicherer in den letzten sechs Monaten über digitale Kanäle wahrgenommen oder sie hatten über diese Wege direkten Kontakt zum Unternehmen.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Ergo Versicherungen und die Huk-Coburg-Gruppe. Alle drei Marktteilnehmer können im Vergleich zu 2019 leichte Zugewinne verzeichnen.

Einfluss auf die Reichweite hat sicher auch die aktuelle Krisenkommunikation zu Covid-19 der Versicherer. Nach einer Auswertung der Mediaworx Berlin AG liefern die Anbieter Allianz, Arag, Zurich, Gothaer, HDI, Huk-Coburg, Axa, R+V und Nürnberger die beste Unterstützung für Endkunden in der Coronakrise (11.5.2020).

Mehrheit der Versicherer punktet mit aktiven digitalen Kontakten

Bei den Kontakten unterscheiden die Berater von Heute und Morgen zwischen aktiven digitalen Möglichkeiten wie Besuch der Webseite, E-Mail oder Login bei einem Kundenportal. Unter passiven digitalen Verbindungen fassen die Marktforscher die Wahrnehmung digitaler Werbung, Posts in den sozialen Medien oder Newsletter zusammen.

Die Mehrheit der Versicherer verzeichne laut Auswertung bei den Kunden mehr aktive digitale Berührungspunkte. Durch passive fielen insbesondere die Generali Versicherungen sowie die Konzerntochter Cosmosdirekt auf.

Die bevorzugten Kommunikationskanäle. Angaben in Prozent, Mehrfachantworten möglich (maximal zwei); 2019: n=1.432, 2020: n= 954.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Heute und Morgen)

Direktversicherer: Gute digitale Anbindung der Kunden

Die telefonische Beratung gewinnt im Vergleich zum Vorjahr deutlich an Bedeutung und legte um fünf Prozentpunkte zu. Wichtig für den Kunden bleiben laut Techmonitor-Assekuranz die persönliche Unterstützung sowie der elektronische Kontakt via E-Mail.

Die Bedeutung von Kundenportalen hat in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen, so die Berater. Während 2014 erst knapp jeder dritte Bundesbürger Zugriff auf ein Kundenportal seines Versicherers hatte, nutzt dies aktuell bereits jeder Zweite.

Die mit Abstand höchsten Anbindungsquoten ihrer Klientel an das eigene Portal weisen laut Erhebung die Direktversicherer Huk24 und Cosmosdirekt auf.

Persönlicher Kontakt bleibt wichtiger Faktor

Auch die Frequenz zur Webseite der Versicherer ist im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit angestiegen. Während im Vorjahr 39 Prozent der Bundesbürger in einem Sechs-Monatszeitraum auf einer Versicherer-Homepage gesurft haben, sind dies aktuell 44 Prozent.

Damit werde aktuell sogar die Kontakthäufigkeit von Vergleichsrechnern übertroffen, die von 41 Prozent auf 39 Prozent gefallen sei. „Ursächlich dafür könnte sein, dass es in der Coronakrise weniger um Informationen zu Neuabschlüssen, sondern vermehrt um Fragen zu laufenden Versicherungsverträgen geht“, so Heute und Morgen.

Erst Anfang April hatten die Marktforscher in einer Kurzstudie untersucht, was der Verbraucher aktuell von Produktgebern und Vermittlern will und was seine konkreten Forderungen an die Branche sind (2.4.2020).

Das Fazit der aktuellen Auswertung: Die Coronakrise verleiht der digitalen Information und Kommunikation in der Assekuranz einen Schub, eröffnet neue Chancen und Möglichkeiten. Sie wird die Bedeutung persönlicher und insbesondere beratender Kundenbeziehungen aber voraussichtlich nicht grundsätzlich schmälern. Informationen zur Studie und zur Bestellung stehen hier zur Verfügung.