Welche Risiken Unternehmen am meisten fürchten

18.1.2023 – Betriebsunterbrechungen sind in Deutschland aus Unternehmenssicht betrachtet erneut die am meisten gefürchtete Gefahr. Dahinter folgen weiterhin Cybervorfälle vor den neu in die Top Ten aufgestiegenen Energierisiken. Pandemierisiken gehören nach zwei Jahren in exponierter Stellung nicht mehr zu den zehn größten Gefahren. Dies ist dem „Allianz Risk Barometer 2023“ zu entnehmen.

Die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) hat zum zwölften Mal untersucht, welches die größten Risiken aus Unternehmenssicht sind. Grundlage für das „Allianz Risk Barometer 2023“ sind die Antworten von 2.712 Risikomanagern von Firmenkunden und Maklern sowie von Experten aus dem Unternehmens-Versicherungssegment der Allianz aus 94 Ländern.

Rund 250 der Umfrageteilnehmer stammen aus Deutschland. Die Interviewten konnten bis zu drei Gefahren benennen. Die Befragung wurde im Oktober und November 2022 durchgeführt.

Betriebsunterbrechungen vor Cybervorfällen

Die Gefahrenrangliste in Deutschland ist aktuell wieder gehörig durcheinandergerüttelt worden, wenn auch nicht auf den ersten beiden Positionen. Hier finden sich, wie in den drei Vorjahren (VersicherungsJournal 18.1.2022, 19.1.2021, 15.1.2020), Betriebsunterbrechungen vor den Cybervorfällen (wie Cyberkriminalität, Systemausfall oder Verletzung der Datenschutzrechte) wieder.

Der Abstand ist leicht von fünf auf sechs Prozentpunkte gestiegen. Dabei verlor das Cyberrisiko (minus zehn Prozentpunkte auf 40 Prozent) noch stärker als die Betriebsunterbrechungen (minus neun Prozentpunkte auf 46 Prozent). Letzte führen damit zum neunten Mal in Folge die Risikohitliste hierzulande an.

Einige gravierende Veränderungen in der Risikowahrnehmung

Neu an dritter Stelle steht – infolge der Auswirkungen des Einmarschs Russlands in die Ukraine auf die Versorgungssituation – die Gefahr einer Energiekrise (32 Prozent). Von fünf auf vier nach oben ging es für den Risikobereich rechtliche Veränderungen (plus vier Prozentpunkte auf 23 Prozent), von drei auf fünf nach unten für Naturkatastrophen (minus elf Prozentpunkte auf 19 Prozent).

Dahinter folgen makroökonomische Entwicklungen (wie Inflation oder drohende Rezession; von zehn auf sechs) und der Fachkräftemangel (neu in der Spitzengruppe). Sie liegen vor dem Klimawandel beziehungsweise einer steigenden Volatilität des Wetters (von vier auf acht) mit jeweils 17 Prozent. Auf jeweils 13 Prozent kommen kritische Infrastrukturausfälle (wie Stromausfälle) oder Störungen (neu) sowie Feuer und Explosionen (von sechs auf zehn).

Marktentwicklungen, Pandemierisiken und das Risikofeld „Qualitätsmängel, Serienfehler, Produktrückruf“, im Vorjahr an siebter bis neunter Stelle platziert, fielen aus der Spitzengruppe der Unternehmensrisiken heraus.

So ordnet die AGCS die Risikohitliste ein

Laut Joachim Müller, CEO der AGCS, zeigt die Untersuchung im zweiten Jahr in Folge, „dass sich die Unternehmen derzeit am stärksten durch Cybervorfälle und Betriebsunterbrechungen gefährdet sehen. Gleichzeitig bewerten sie die hohe Inflation, eine drohende Rezession und die Energiekrise als eine unmittelbare Bedrohung für ihr Geschäft.

Die Unternehmen – vor allem in Europa und den USA – machen sich Sorgen über die anhaltende ‚Permakrise‘, die aus den Nachwehen der Pandemie und den wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen des anhaltenden Krieges in der Ukraine resultiert. Die aktuelle Lage ist ein Stresstest für jedes Unternehmen“.

Als positive Nachricht hebt Müller hervor, dass die AGCS bei vielen Kunden kontinuierliche Verbesserungen in Sachen Resilienz und Risikomanagement feststellt. Viele Unternehmen hätten ihre Lieferketten robuster gemacht, seien besser gewappnet gegen Unterbrechungen ihres Geschäftsbetriebs und hätten ihre Cybersicherheit verstärkt.

„Widerstandsfähiger zu werden und Risiken besser zu managen, war für viele Unternehmen eine zentrale Aufgabe in den vergangenen Jahren“, so der Manager weiter.

Energiekrise als sehr besorgniserregendes Risiko

Die Energiekrise hält das Unternehmen für die besorgniserregendste Gefahr, die es neu in die Spitzengruppe der Unternehmensrisiken geschafft habe.

„Einige Industriezweige, wie die Chemie-, Düngemittel-, Glas- und Aluminiumherstellung, können von einer einzigen Energiequelle abhängig sein – im Falle vieler europäischer Länder von russischem Gas – und sind daher anfällig für Störungen der Energieversorgung oder Preissteigerungen. Wenn solche Basisindustrien Probleme haben, können sich die Auswirkungen in anderen Sektoren weiter unten in der Wertschöpfungskette bemerkbar machen“, wird herausgestellt.

Die Risikoanalysten halten die Energiekrise für den größten Rentabilitätsschock für europäische Unternehmen. „Hohe Energiepreise würden die Gewinne der meisten Industrieunternehmen zunichtemachen, da die Preissetzungsmacht angesichts der nachlassenden Nachfrage schwindet“, wird weiter erläutert.

Weitere Studiendetails

In der weltweiten Gefahrenhitparade liegen die Cybervorfälle und die Betriebsunterbrechungen mit jeweils 34 Prozent an der Spitze. Makroökonomische Entwicklungen (25 Prozent) kletterten von zehn auf drei, Energierisiken (22 Prozent) von null auf vier.

Dahinter folgen rechtliche Veränderungen (unverändert an fünfter Stelle) und Naturkatastrophen (von drei auf sechs) mit jeweils 19 Prozent vor dem Klimawandel (von sechs auf sieben) mit 17 Prozent. Auf jeweils 14 Prozent kommen der Fachkräftemangel und Feuer beziehungsweise Explosionen.

Das „Allianz Risk Barometer 2023“ in englischer Sprache kann auf dieser Internetseite nach Eingabe der Kontaktdaten heruntergeladen werden.