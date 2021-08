Welche Insurtechs von der Coronakrise profitierten

3.8.2021 – Junge Firmen, die bereits eine gewisse Marktreife erreicht haben, legten in den vergangenen 18 Monaten zu, wie der Bericht „Insurtech-Radar“ von Oliver Wyman und Policen Direkt zeigt. Darin nennen die Autoren auch weitere Trendthemen für aufstrebende Technologie-Unternehmen, die Potenzial versprechen.

Die Pandemie hat der Insurtechszene einen deutlichen Schub gegeben. Unternehmen mit Fokus auf Endkunden wie auch Firmen mit Schwerpunkt auf dem gewerblichen Bereich konnten in den vergangenen 18 Monaten deutlich zulegen. Über 80 Prozent der jungen Unternehmen gewannen in der Coronakrise mehr Neukunden.

Zu diesem Ergebnis kommt der sechste „Insurtech-Radar“-Bericht der Oliver Wyman GmbH und der Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH. Der Report betrachtet die Entwicklung von 149 jungen deutschen Firmen, 44 aus der Schweiz und 16 aktive Start-ups aus Österreich. Zusätzlich gehen die Autoren auf die Auswirkungen der Coronakrise auf den Markt ein.

Gründungsgeschehen lässt nach

Die Auswertung sieht die Insurtech-Landschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) im Wandel. Zusätzlich lasse das Gründungsgeschehen nach. Die Zahl der Unternehmen bleibe aber stabil bei 210.

Profitieren konnten die jungen Firmen vom „sehr guten Finanzierungsklima“. Als Beispiel führen die Autoren die unter der Marke Wefox auftretende Financeapp AG an. Erst im Juni hatte CEO Julian Teicke eine Kapitalspritze in Höhe von 650 Millionen US-Dollar (etwa 533 Millionen Euro) bekannt gegeben. Mit dem Geld will die Firma ihre Expansionspläne und neue Produkte finanzieren (VersicherungsJournal 2.6.2021).

Das sei „eine Größenordnung, die beim ersten Insurtech-Radar in 2016 noch gänzlich unmöglich schien“. Auch die Internationalisierung spiele bei der Ausrichtung der Unternehmen eine „zunehmend wichtige Rolle“.

Insurtechs legten in der Coronakrise zu

Befeuert hat die Pandemie einerseits die Digitalisierungs-Bestrebungen der Versicherer (2.7.2021), andererseits verlagerte sie die Informationssuche der Verbraucher und den Abschluss ins Internet, meinen die Studienautoren. Sie gehen „wahrscheinlich“ von einer dauerhaften Entwicklung aus.

Aufgrund der Einschränkungen durch die Pandemie akquirierten die Start-ups mehr neue Konsumenten, wie die Auswertung zeigt. 80 Prozent gingen auf das Konto der auf Verbraucher ausgerichteten Firmen, 20 Prozent davon konnten sogar um 50 Prozent zulegen.

Bei Insurtechs, deren Primärkunden die etablierte Versicherungswirtschaft ist (B2B2C-Modelle), war die Entwicklung noch ausgeprägter. Mehr als 80 Prozent von ihnen gewannen mehr Vertragspartner als vor der Pandemie, über ein Drittel notierten sogar einen Zuwachs von ebenfalls mehr als 50 Prozent, heißt es in dem Report.

(Bild: Oliver Wyman/Policen Direkt)

„Dies ist eine deutliche Indikation, dass Versicherer eine erhöhte Nachfrage nach digitalen Lösungen verzeichnen und verstärkt Lösungsangebote von Insurtechs suchen und nutzen“, lässt sich dazu Dr. Dietmar Kottmann, Partner bei Oliver Wyman und Leiter für das Geschäft für Versicherungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in der Mitteilung zur Studie zitieren.

Künftige Trends für Start-ups

Als bemerkenswert bezeichnen die Autoren, dass einige Unternehmen bereits seit zehn Jahren bestehen und es bereits zu einer gewissen Marktreife, was Produkte und Kundenausrichtung angeht, gebracht haben. Oft sind das Insurtechs, die einen Konzern aus der klassischen Versicherungswirtschaft im Rücken haben.

Als Beispiele dafür nennt der Report die Adam Riese GmbH, Friday Deutsche Niederlassung der Friday Insurance S.A., Neodigital Versicherung AG, Nexible Versicherung AG und Wefox Insurance AG (vorher One Versicherung AG, 11.3.2021).

Als künftige Trends für Insurtechs auf technologischer Seite identifiziert der aktuelle Report folgende Themen: