Welche Gewerbeversicherer Makler (nicht) weiterempfehlen

28.8.2018 – Der Württembergischen bringen unabhängige Vermittler laut einer aktuellen Untersuchung die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft im Bereich Betriebs-/ Berufshaftpflicht entgegen. Im Segment gewerbliche Sachversicherung kommt die Rhion auf den höchsten NPS. Die schlechtesten NPS-Werte stehen für die Zurich und Generali (Haftpflicht) sowie für die Ergo und Generali (Gewerbe-Sach) zu Buche.

WERBUNG

Makler und Mehrfachvertreter vermitteln sowohl in der Betriebs-/ Berufshaftpflicht-Versicherung als auch in der gewerblichen Sachversicherung an die VHV Allgemeine Versicherung AG das meiste Geschäft (VersicherungsJournal 17.8.2018). Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Gewerbliches Schaden-/ Unfallgeschäft 2018“.

Basis der Untersuchung von BBG Betriebsberatungs GmbH und IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH ist eine zwischen Mitte Juni und Mitte Juli 2018 durchgeführte Onlineumfrage unter unabhängigen Vermittlern. Diese sind zum überwiegenden Teil als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO) tätig. Die Nettostichprobengröße wird mit 258 angegeben.

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für die Anbieter von Betriebs- und Berufshaftpflicht- sowie gewerblichen Sachversicherungen. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Haftpflicht: Anbieter mit der höchsten Weiterempfehlungs-Bereitschaft

Im Segment Betriebs-/ Berufshaftpflicht liegt die Württembergische Versicherung AG mit dem höchsten Anteil an Promotoren (fast 80 Prozent) und dem zweitniedrigsten Anteil an Detraktoren (rund sieben Prozent) hauchdünn vor der Rhion Versicherung AG. Letztere kommt mit nur fünf Prozent auf den niedrigsten Anteil an Kritikern. Die NPS-Werte liegen jeweils bei um die 70.

Während die Rhion bei den Geschäftsanteilen an sechster Stelle liegt, kommt die Württembergische über den 14. Platz nicht hinaus. Letztere konnte ihren relativen Anteil allerdings immerhin verdoppeln und liegt in Lauerstellung zur Top Ten.

An dritter bis fünfter Position folgen die Bayerische Beamten Versicherung AG (die Bayerische), die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG Direktion für Deutschland und die Hiscox Europe Underwriting Ltd., Zweigniederlassung für die Bundesrepublik Deutschland.

Bei allen drei vorgenannten Anbieter zählten zwei Drittel zu den Promotoren. Der Anteil der Kritiker lag bei rund einem Zwölftel (die Bayerische), einem Elftel (Helvetia) beziehungsweise rund einem Sechstel (Hiscox).

Generali und Zurich mit den niedrigsten NPS-Werten

Am anderen Ende der Rangliste finden sich die Zurich Gruppe Deutschland, die ihr Kompositgeschäft über die Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland zeichnet, und die Generali Versicherung AG wieder. Was die Geschäftsanteile im unabhängigen Vermittlermarkt betrifft, so ist die Generali aus der Top Ten und die Zurich aus der Top 20 herausgefallen. Dabei war der relative Anteil im Vergleich zum Spitzenreiter VHV um jeweils rund ein Sechstel rückläufig.

Die beiden vorgenannten Anbieter sind die einzigen, bei denen der Anteil der Kritiker denjenigen der Promotoren überwiegt. Der Promotorenanteil liegt bei beiden Gesellschaften nur bei jeweils einem guten Fünftel. Dem stehen bei der Generali ein Drittel und bei der Zurich sogar fast 40 Prozent an Detraktoren gegenüber.

Leicht im positiven Bereich liegt die Axa Versicherung AG mit dem drittniedrigsten Anteil an Promotoren von einem guten Drittel und dem dritthöchsten Kritikeranteil von knapp unter einem Drittel. Im Ranking nach Geschäftsanteilen ist der Rückstand auf die VHV von unter 20 Punkten auf weit über 40 Punkte angewachsen.

Die größten Schwächen der Schlusslichter

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen sind der Untersuchung nicht entnehmen. Allerdings zeigt ein Blick in die Bewertung der Dienstleistungsqualität der Betriebs- und Berufshaftpflicht-Versicherer, die in der Studie ebenfalls untersucht wurde, einige Ansatzpunkte für die niedrigen NPS-Werte.

So kann etwa die Axa einzig im Kriterium Produktpalette bei den unabhängigen Vermittlern punkten und dies sogar mit der drittbesten Beurteilung. In den übrigen 14 Leistungskriterien kommen die Kölner hingegen nicht über das Mittelmaß hinaus – mit bis zu 21 Punkten Rückstand.

In vier Kriterien (Schadenmanagement/ Schadenregulierung, zentrale Vertriebsunterstützung, vorvertragliche Informationen sowie Courtageabwicklung) gehört die Axa sogar zu den schlechtesten drei Anbietern.

Hintere Plätze bei Leistungskriterien

Die Zurich liegt in allen Leistungskriterien auf den hinteren Plätzen. Hinsichtlich „Tarifpolitik“, „Image/ Verlässlichkeit/ Fairness“ und „Produktpalette“ reichte es nur zum drittletzten Platz. Sogar nur an vorletzter Stelle sehen die Makler und Mehrfachvertreter die Zurich im Leistungskriterium Risikomanagement-Beratung.

In fast allen Bereichen sehr unzufrieden zeigten sich die unabhängigen Vermittler mit der Generali. In den vier wichtigsten Kriterien (Tarifpolitik, Preis-Leistungs-Verhältnis, Image/ Verlässlichkeit/ Fairness sowie Schadenmanagement/ Schadenregulierung) ist die Generali Schlusslicht. Selbst der Vorletzte ist mit bist sieben Punkten schon ein Stück weit entfernt. Der Abstand zur Spitze ist mit bis zu 34 (bei maximal 100 zu erreichenden) Punkten zum Teil immens.

Gewerbe-Sach: Rhion auf dem Spitzenplatz

Auch im Bereich gewerbliche Sachversicherung kommt die Generali auf einen negativen NPS. Nur gut jeder sechste Vermittler gehört zu den Promotoren, aber mehr als jeder Dritte zu den Kritikern.

Noch schlechter schneidet nur die Ergo ab, bei der ein Anteil von knapp einem Sechstel an Detraktoren einem Promotorenanteil von über 40 Prozent gegenübersteht. Auf nur leicht positive NPS-Werte kommen die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. und die R+V Allgemeine Versicherung AG.

Die größte Weiterempfehlungs-Bereitschaft bringen die Makler und Mehrfachvertreter der Rhion entgegen (NPS: 65,2). Fast drei Viertel sind den Promotoren zuzuordnen, aber nicht einmal jeder Zwölfte den Kritikern. Dies sind die jeweils besten Werte unter allen untersuchten gewerblichen Sachversicherern.

Dahinter folgen die Helvetia, die Basler Sachversicherungs-AG und die Alte Leipziger Versicherung AG mit NPS-Werten zwischen gut 65 und knapp 47. Die Promotorenanteile liegen zwischen gut 68 und 60 Prozent, die Detraktorenanteile zwischen knapp 13 und fast 16 Prozent. Bis auf die Concordia auf Rang 15 gehören alle vorgenannten Gesellschaften zur Top Ten bei den Geschäftsanteilen.

Stärken der Spitzenreiter, Schwächen der Schlusslichter

Ein Blick auf die Bewertung der Dienstleistungsqualität zeigt auch gewisse Anhaltspunkte für die höchst unterschiedlich ausgeprägte Weiterempfehlungs-Bereitschaft. So sind die Makler und Mehrfachvertreter mit der Rhion auch am zufriedensten.

Die Rheinland-Tochter punktete vor allem mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis sowie der besten Schadenregulierung, zentralen Vertriebsunterstützung und Produktflexibilität. Die Helvetia wird besonders gut in den Kriterien Tarifpolitik, vorvertragliche Informationen und Innovationsstärke bewertet.

Die Ergo und die Generali gehören hingegen in elf beziehungsweise 13 der 15 Leistungskriterien zu den drei schlechtesten Anbietern. Dabei ist die Generali Schlusslicht beim Preis-Leistungs-Verhältnis, beim Image, bei der Flexibilität der Produkte und Tarife, bei der Innovationsstärke sowie bei der Risikomanagement-Beratung.

Die größten Schwächen bei der Ergo sehen die Makler und Mehrfachvertreter hinsichtlich der Kriterien Image/ Verlässlichkeit/ Fairness, Neugeschäftsabwicklung, vorvertragliche Informationen sowie Angebotsrechner.

Weitere Studiendetails

Die 360-seitige „Marktstudie Gewerbliches Schaden-/Unfallgeschäft 2018“ enthält detaillierte Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in den Segmenten Betriebs-/ Berufshaftpflicht sowie gewerbliche Sachversicherung.

Die Studie kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.