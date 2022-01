Was 2022 auf die Versicherungsbranche zukommt

24.1.2022 – Dr. Marc Surminski, Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen, hat zum Anfang des Jahres wieder einen Blick in die Zukunft der Versicherungsbranche geworfen. Dabei hat er unerwartete, aber durchaus plausibel erscheinende Antworten auf die Frage gefunden, worauf sich Assekuranz und Vermittler einstellen müssen. Sein nicht ganz ernst gemeinter, gleichwohl bedenkenswerter Ausblick findet sich in voller Länge in Ausgabe 02/2022 der Zeitschrift für Versicherungswesen.

WERBUNG

Auch in diesem Jahr haben viele Leser wieder den Wunsch an uns herangetragen, aus Gründen einer größeren Aktualität nicht nur den traditionellen Jahresrückblick zu veröffentlichen (vergleiche Nummer 1/2022 der Zeitschrift für Versicherungswesen). Gewünscht war, zusätzlich auch eine knappe Vorschau auf die wichtigsten Ereignisse des neuen Jahres zu geben, weil das nicht wenigen für ihre tägliche Arbeit hilfreich erscheint.

Wir kommen diesem Wunsch gern nach, weisen aber vorsorglich darauf hin, dass die folgende Jahresvorschau möglicherweise in dem einen oder anderen Punkt nicht vollständig mit den Ereignissen des Jahres übereinstimmen wird. Dies bitten wir zu entschuldigen.

März

Nur mühsam kommt das Thema Diversifizierung in der deutschen Assekuranz voran. Vor allem der Vertrieb ist bis heute eine Domäne der Männer. Das sei auch in der Sprache begründet, argumentiert das neugegründete „Aktionsbündnis für gendergerechte Sprache im Vertrieb“ (AGSV). Das Bündnis schlägt die konsequente Verwendung von neutralen Formen vor, etwa „Versichernde“ statt „Versicherer“. Aus den Sachverständigen werden dann Sachverstehende.

Außerdem sollte man besser von den Vermittelnden sprechen, alternativ auch Vertreibende und Vertriebene (statt Kunden/ Kundinnen). Für den freien Vertrieb empfiehlt das Bündnis statt „Makler“ die Bezeichnung „Makelnde“, in Ergänzung auch „Makellose“ für hier weniger erfolgreiche Unternehmen. Unverändert bleiben dagegen im Vertrieb der Bürokostenzuschuss, die Bonifikation und das Incentive.

Mai

Die Bundesregierung ruft angesichts der extremem Herausforderungen für 2022 ein Jahr der Pflicht aus: Neben der Impfpflicht, der Testpflicht und der Maskenpflicht setzt sie auch eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden per Gesetz durch. Glücklicherweise gibt es 2022 keine großen Naturkatastrophen; nur in Nordrhein-Westfalen kommt es im Mai bei der Landtagswahl zu einem größeren Erdrutsch.

Die Bafin ordnet zur Rettung der Lebensversicherer eine Verrentungspflicht für alle fällig werdenden Alt-Policen an, um das Risikoergebnis als wichtigste Gewinnquelle zu stärken. In der Kfz-Versicherung wird bei der Deckung von autonom fahrenden Autos über eine Schadenpflicht nachgedacht, damit das Geschäft künftig überhaupt noch genug Prämienvolumen bringt.

Eine Pflicht zu Deckelung der Provisionen gibt es dagegen nicht: Nachdem die FDP schon das Tempolimit gestoppt hatte, verhindert sie jetzt auch den Provisionsdeckel. So viel Freiheit muss sein.

Juli

2022 steht im Zeichen vieler besonderer Jubiläen. Es ist das 20. Jahr, in dem die digitale Revolution in der deutschen Versicherungswirtschaft unmittelbar bevorsteht. Die Prognose, dass Google und Amazon den Versicherungsmarkt erobern werden, kann auf 15 Jahre zurückblicken.

Der angekündigte Durchbruch von Run-off zum Massenphänomen in der Lebensversicherung jährt sich zum 10. (und letzten) Mal, ebenso wie der endlich in großem Umfang beginnende Umstieg der deutschen Versicherer auf neue IT-Kernsysteme.

Sie alle werden aber von einem Doppel-Jubiläum in den Schatten gestellt: Das baldige Ende des persönlichen Vertriebs feiert zusammen mit dem Siegeszug des Direktvertriebs seinen 40. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!

August

Corona beschleunigt weiter die Digitalisierung der deutschen Assekuranz. Das hohe Tempo sorgt allerdings bei manchen Versicherern für Probleme. So verliert der IT-Vorstand einer großen süddeutschen Gesellschaft auf dem Weg zur Arbeit sein agiles Mindset. Erst nach Wochen findet man es in der Cloud wieder. Immerhin lag der Proof of Concept sicher auf dem Host in der Firma.

Immer mehr Versicherer machen sich in 2022 außerdem auf die lange, beschwerliche Customer Journey. Zum Glück haben sie eine Roadmap, auf der das Ziel „Kundenzentrierung wirklich leben“ sogar mit den GPS-Koordinaten eingezeichnet ist.

Los geht die Reise am Point of Sale. Zunächst muss man vor dort aus die unerforschten Arbeitswelten von New Work passieren, wo die Product Owner wohnen und sich Innendienstler um die wenigen vorhandenen Arbeitsplätze prügeln. Dann geht es durch wild wuchernde digitale Ökosysteme, in denen gigantische Bigtechs den Versicherern auflauern und sie zu Zulieferern machen wollen.

Unterwegs trifft man auf viele erschöpfte Vermittler, die ihre hybriden Kunden nicht mehr wiederfinden. Hier ist für die meisten Versicherer die Reise zu Ende. Nur die Allianz wagt sich weiter vor und erreicht noch den Point of no Return. Dort meutert aber die Orga und der Vertriebschef wird in einem Business Case ausgesetzt. Erst zum Jahresendgeschäft kommt die erschöpfte Truppe zurück.

September

Im September 2022 verschwindet der letzte selbstständige deutsche Gewerbemakler vom Markt. Die Niederlinger & Blatsch Gelegenheitsmakler GmbH aus Mittel-Geutsche/Oberlausitz wird von der GGW-Gruppe übernommen. Damit geht eine vielhundertjährige Tradition in der deutschen Assekuranz zu Ende.

Aber die gewaltige Übernahmewelle im deutschen Maklermarkt rollt trotzdem weiter. Weil zu viel Investorenkapital vorhanden ist, fangen die Konsolidierer an, sich gegenseitig zu schlucken. Es kommt zu unschönen Szenen; manche Akteure ersticken dabei am Geld. Zum Schluss bleibt ein deutscher Supermakler übrig, der dann – mit neuem Kapital ausgestattet – umgehend die Weltherrschaft anstrebt.

November

Rechtzeitig zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar stellt die Ampel-Koalition ihr Konzept für eine neue DeutschlandRente vor. Sie geht dabei im Produktdesign öffentlichkeitswirksam ganz neue Wege: Der Kostensatz entspricht der Zahl von Toren, die Manuel Neuer in der Vorrunde kassiert.

Die Rendite orientiert sich an der Zahl der Tore, die Deutschland bis zum Finale erzielt (ohne Elfmeterschießen). Dieser Wert wird dann in einem komplexen aktuariellen Verfahren an die Ultimate Forward Rate angenähert und liegt auf keinen Fall über 0,25 Prozent.

Abschlussprovisionen sind wider Erwarten auch in das Produkt einkalkuliert; ihre Höhe entspricht der Zahl der deutschen Eigentore im ersten Gruppenspiel. Weil es für die deutschen Kicker in der Wüste gar nicht so schlecht läuft und zudem die 18.000 Vermittler der DVAG das Produkt im nationalen Interesse bis zum Jahresende unentgeltlich verkaufen, wird die DeutschlandRente ein großer Erfolg.

Dr. Marc Surminski

Der Autor ist Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen. Der vollständige Ausblick kann in der aktuellen Ausgabe 02/2021 der Zeitschrift nachgelesen werden.