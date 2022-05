Warum Provisionen doch ein Thema für die Versicherungsaufsicht sind

19.5.2022 – Nach dem gescheiterten Provisionsdeckel arbeitet die Aufsicht nun an einem Provisionsrichtwert. Die Erkenntnisse aus einer Datenerhebung zur Vertriebsvergütung scheinen die Behörde hinsichtlich der Notwendigkeit ihres neuen Vorhabens zu bestätigen. Branchenvertreter gehen davon aus, dass es keine Rechtsgrundlagen hierfür gibt.

„Die Lebensversicherer sind gut beraten, sich beim Provisionsrichtwert konstruktiv zu zeigen“, sagte Dr. Frank Grund, der oberste Versicherungsaufseher der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin), am Mittwoch auf der MCC-Konferenz „Lebensversicherung aktuell“ (VersicherungsJournal 18.5.2022). Anders als Branchenvertreter (6.5.2022, 12.5.2022), sieht Grund eine rechtlich Handhabe.

Frank Grund (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

„Für die Branche wäre es gut zu wissen, bis zu welcher Grenze X ist eine Provision aufsichtsrechtlich in Ordnung – und darüber hinaus fragt die Aufsicht nach, ob es aufsichtsrechtlich unbedenklich ist“, so der Chefaufseher.

Verweis auf Wohlverhaltenspflichten

Zwar gebe es für die Höhe der Kostenbelastung keine starren gesetzlichen Vorgaben, aber zwei Gesetze, die er der Branche dringend empfehle, sagte Grund. So verlangten die Wohlverhaltenspflichten, bei der Gestaltung der Produkte im Rahmen des Produktfreigabe-Verfahrens („POG“) auf ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis zu achten.

Gemäß der Delegierten Verordnung zur EU-Versicherungsvertriebs-Richtlinie müsse ein Versicherungsprodukt über seine gesamte Lebensdauer den ermittelten Bedürfnissen, Zielen und Merkmalen des Zielmarkts entsprechen. Kapitalbildende Lebensversicherungen rechneten sich für den Kunden dann oft erst nach einer bestimmten Laufzeit.

Inflation verschärft Probleme

Bei steigender Inflation sinke der reale Wert der Produkte. „Gerade deshalb ist es umso wichtiger, zu prüfen, ob die Versicherer die verbraucherschützenden Vorgaben im Produktentwicklungs-Prozess beachten. Dies gilt insbesondere für den „value for money“ – sprich: den Kundennutzen eines Produkts“, erklärte der Versicherungsaufseher.

Hohe Vertriebsvergütungen – unmittelbar durch den Versicherer oder mittelbar durch Fondsanbieter oder sonstige Dritte – könnten zudem zu Fehlanreizen am Point of Sale führen, so Grund. Sie würden auch die ergebnisoffene Information und Beratung der Versicherungsnehmer beeinträchtigen. „Manche Produkte sind eben für bestimmte Kundengruppen oder Vertriebskanäle nicht geeignet.“

Kunden vor unangemessenen Kosten und Fehlanreizen schützen

Die Aufsicht müsse die Kunden vor unangemessenen Kosten und Fehlanreizen im Bereich der Vertriebsvergütung zu schützen. Die Behörde hatte kürzlich die Ergebnisse zu einer Datenerhebung zur Vertriebsvergütung veröffentlicht (21.3.2022).

Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen nun in den Provisionsrichtwert einfließen. Die Erwartungen der Aufsicht an die Vertriebskosten würden transparent kommuniziert und konsultiert. Dies sichere nachhaltig einen Vertrieb auf Provisionsbasis, sagte Grund.