Warum der Absatz von Tierversicherungen steigt

28.9.2020 – Die Pandemie lässt sich besser mit einem Hund ertragen, so scheint es. Versicherer wie die R+V, die Gothaer, die Hansemerkur und der Direktanbieter Adam Riese verzeichnen einen steigenden Absatz von Hundehalter-Haftpflichtpolicen. Auch Tierkranken-Versicherungen profitieren von dem Trend.

WERBUNG

Die sprunghafte Verbreitung des Covid-19-Virus im Frühjahr dieses Jahres, der daraus resultierende Lockdown und der angeordnete Umzug ins Homeoffice: Diese Faktoren der Pandemie 2020 scheinen die Tierliebe der Deutschen zu befeuern.

So meldete die R+V Versicherung AG in der vergangenen Woche „einen Nachfrage-Boom in der Hundehalterhaftpflicht“. Den Anstieg beziffert das Unternehmen „im Juni, Juli und August auf rund 30 Prozent“. Auch die Abschlüsse für die Operationskosten-Versicherung habe sich im Vergleich zum Vorjahr „mehr als verdoppelt“. Absolute Zahlen nennt der Versicherer nicht.

Tierliebe steigt in Pandemiezeiten

Dass es sich hier um mehr als eine Marketingbotschaft des genossenschaftlichen Versicherers handelt, belegen diverse Berichte in den Medien. Laut „ZDF.de“ scheinen Arbeitnehmer „im Homeoffice eine Vorliebe für Hundewelpen zu haben“. Der Verband der Hundezüchter meldet eine große Nachfrage nach den Tieren und teils „Wartelisten im dreistelligen Bereich für einzelne Würfe“.

Auch die Tierheime spüren den Bedarf der Menschen nach tierischer Begleitung, wie „Tagesschau.de“ berichtet: „Katzen, Hunde, Kaninchen – in der Coronakrise schaffen sich viele Menschen einen Begleiter an. In den Tierheimen ist so wenig los wie lange nicht.“

Hundehalterhaftpflicht ist in einigen Bundesländern Pflicht

Die Rückmeldung befragter Versicherer fällt zu dem Thema unterschiedlich aus. Einige bestätigen die Meldung der R+V, bei anderen läuft das Geschäft in diesem Produktbereich wie gewohnt.

Die Hundehalterhaftpflicht-Versicherung ist in einigen Bundesländern gesetzlich vorgeschrieben. In Hessen und Rheinland-Pfalz beispielsweise gilt das nur für als gefährlich eingestufte Hunderassen (sogenannte Listenhunde), in anderen Bundesländern wie Berlin, Hamburg oder Niedersachsen müssen alle Hundebesitzer ihre Vierbeiner absichern.

Gothaer: Bestand von Tierversicherungen legt zu

Konkret bestätigt die Gothaer Allgemeine Versicherung AG den Wachstumstrend in der Hundehalterhaftpflicht und untermauert ihn mit Zahlen. Die Gesellschaft verzeichnete in den vergangenen zwölf Monaten über alle Vertriebswege ein Plus von 13 Prozent oder einen Zuwachs von 1.100 Verträgen (Stand: bis 31. August).

„Nach einem leichten Rückgang in den Monaten Februar bis April 2020 gab es einen deutlichen Anstieg, insbesondere im Monat Juni mit plus 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, so die Gothaer.

Dieser Anstieg zeichnet sich auch in der Tierkrankenversicherung (OP-Schutz und Tierkrankenversicherung über alle Vertriebswege) ab. Im vergangenen Jahr hatte die Gesellschaft hier 1.430 Verträge im Bestand (31. August 2019), in diesem Jahr waren es am gleichen Stichtag dieses Jahres bereits 5.778 Verträge.

Im Hunde-Boom durch Corona sieht die Gothaer nur einen Faktor für die gestiegene Nachfrage. „In erster Linie ist der Zuwachs aber der Tatsache geschuldet, dass das Produkt immer mehr im Vertrieb und beim Verbraucher ankommt“, so der Versicherer.

Corona verstärkt Wachstum in Sachsparte

„Ein stabiles Neugeschäft“ verzeichnet nach eigenen Angaben auch die Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG. „Die durch das neuartige Coronavirus ausgelöste Krise hat dazu geführt, dass die Menschen ihr Zuhause noch mehr zu schätzen wissen. Diese Aufwertung zeigt sich in der gesamten Sachsparte. Wir gehen von einem Megatrend aus, der noch lange Bestand haben wird“, erklärt der Versicherer auf Nachfrage.

Die Digitalmarke der Württembergischen Versicherung AG, die Adam Riese GmbH, meldet ebenfalls „eine starke Nachfrage nach Hundehalterhaftpflicht-Policen“, nennt aber unterjährig keine konkreten Zahlen.

Als Grund für den Schub nennt die Tochter der Stuttgarter ein verändertes Kundenverhalten: „Wir führen das jedoch nicht alleine auf die sicherlich vermehrte Anschaffung von Hunden zurück, sondern ebenso auf den Umstand, dass die Kunden – auch und gerade – in der aktuellen Sondersituation vermehrt digitale Kanäle nutzen.“

Rückenwind bekomme das Unternehmen auch durch sein neues Bilderkennungstool, das der exakten Preisfindung auf Basis der Hunderasse diene (VersicherungsJournal 2.3.2020). „Features wie unser Pricing-Tool machen Kunden neugierig und motivieren zum Ausprobieren. […] Ein hoher Anteil der Nutzer schließt am Ende auch eine Police ab“, so Adam Riese.

Kein Wachstum bei Axa, Alte Leipziger und NV

Keine erhöhte Nachfrage nach der Absicherung für den vierbeinigen Freund des Menschen stellten dagegen die Axa Versicherung AG, die Alte Leipziger Versicherung AG und die NV-Versicherungen VVaG fest.

Im Juni hat die Ascore Das Scoring GmbH einen Vergleich der Hundehalter-Haftpflichtversicherung präsentiert. Zwölf von 39 Anbietern erhielten hier die beste Note (9.6.2020). Die Jahresbeiträge reichten von 37 bis 116 Euro.