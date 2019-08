Wann ein Supermarkt-Betreiber für einen Glätteunfall haftet

26.8.2019 – Markierte Stellflächen auf Parkplätzen sowie die Bereiche zwischen den Fahrzeugen müssen bei Glätte regelmäßig nicht gestreut werden. Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 2. Juli 2019 entschieden (VI ZR 184/18).

Eine Frau war an einem Tag, an dem allgemeine Glätte herrschte, morgens um kurz nach acht Uhr mit ihrem Personenkraftwagen zu einem Supermarkt gefahren. Dort parkte sie ihr Fahrzeug in der Nähe des Eingangs auf einem der markierten Stellplätze. Nachdem sie ausgestiegen war, rutschte sie auf einer überfrorenen Fläche aus.

Niederlage in allen Instanzen

Wegen der dabei erlittenen Verletzungen verklagte die Kundin den Betreiber des Supermarkts auf Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld. Sie warf ihm vor, seine Verkehrssicherungs-Pflicht verletzt zu haben, indem er die Fläche nicht habe streuen lassen.

Der Beklagte hielt sich trotz allem nicht für den Unfall verantwortlich. Denn angesichts der winterlichen Verhältnisse habe die Besucherin mit Glätte auf dem Parkplatz rechnen und sich darauf einstellen müssen.

Wegen ständig anderer Pkws, die im Laufe eines Tages auf den einzelnen Stellplätzen abgestellt worden seien, sei es unmöglich gewesen, diese von glatten Stellen zu befreien. Das habe auch für die Flächen zwischen den einzelnen Autos gegolten.

Dieser Argumentation schlossen sich sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Itzehoe als auch das von der Geschädigten in Berufung angerufene Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht an. Auch mit ihrer beim Bundesgerichtshof (BGH) eingelegten Revision hatte die Frau keinen Erfolg.

Geringe Gefahr

Nach Ansicht der Richter war der Händler nicht dazu verpflichtet, die markierten Stellflächen und die Bereiche zwischen den dort parkenden Fahrzeugen zu streuen. Denn auch bei einer allgemeinen Glättebildung bestehe im Rahmen der Verkehrssicherungs-Pflicht eine Streupflicht nur im Rahmen des Zumutbaren.

Das Maß und der Umfang der Streupflicht richteten sich danach, was zur gefahrlosen Sicherung des Verkehrs erforderlich sei. Beseitigt werden müssten daher nur wirkliche Gefahren, nicht aber bloße Unbequemlichkeiten.

In dem entschiedenen Fall sei der Grad der von der Glättebildung im Bereich der markierten Stellflächen ausgehenden Gefahr als eher gering einzustufen gewesen. Denn die Fahrzeuginsassen hätten beim Ein- und Aussteigen Halt an ihren Autos finden können.

Die Nutzer des Parkplatzes hätten folglich nicht erwarten können, bereits beim Aussteigen abgestumpften Boden betreten zu können.

Nicht zumutbar

Angesichts des damit verbundenen hohen Aufwandes sei der Besitzer des Geschäfts auch nicht dazu verpflichtet gewesen, die Abstellfläche kontinuierlich und zwar wegen der dort abgestellten Pkws zwangsweise händisch zu streuen.

Da der Bereich nachts von Anwohnern genutzt wurde, habe auch keine Verpflichtung bestanden, diesen vor Eröffnung des Marktes von Glätte zu befreien. Denn es sei nicht gewährleistet gewesen, dass alle Parkflächen frei waren. Sie hätten folglich nicht mit zumutbarem Aufwand gestreut werden können.

„Die Beklagte durfte daher davon ausgehen, dass sich die Kunden des Lebensmittelmarktes gerade zu dieser Tageszeit beim Ein- und Aussteigen aus ihren Fahrzeugen durch besondere Vorsicht auf die winterlichen Wetter- und Sichtverhältnisse einstellen und bei Unsicherheit über die Bodenbeschaffenheit falls notwendig am Fahrzeug festhalten würden“, so der BGH.

Im Übrigen enthebe die Erwartung, bei winterlichen Witterungsverhältnissen ordnungsgemäß geräumte oder gestreute Wege vorzufinden, Fußgänger nicht von der eigenen Verpflichtung, sorgfältiger als sonst ihrer Wege zu gehen.