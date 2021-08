Vollversicherung: Dies sind die größten privaten Krankenversicherer

9.8.2021 – Die Rangliste der privaten Krankenversicherer nach Vollversicherten wird auch im Jahr 2020 von der Debeka angeführt. Die Koblenzer kommen mit fast 2,5 Millionen Personen auf einen mehr als drei Mal so hohen Bestand wie die Axa auf Rang zwei. Die Kölner vergrößerten den Vorsprung auf die drittplatzierte DKV auf 75.000 Personen. Dahinter folgen Signal Iduna, Allianz, Huk-Coburg und Continentale mit Beständen zwischen gut 600.000 und knapp 400.000. Die Arag zog an der Alten Oldenburger vorbei auf Platz 22, die Concordia (jetzt an 27. Stelle) überholte die Provinzial Hannover.

Der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. führt auch im Geschäftsjahr 2020 mit riesigem Abstand das Ranking nach Vollversicherten der Anbieter in der privaten Krankenversicherung (PKV) an. Dank der höchsten absoluten Steigerung um über 30.000 Individuen (VersicherungsJournal 5.8.2021), erhöhte sich der Vorsprung auf die deutlich schwächer gewachsene Axa Krankenversicherung AG von 1,64 auf mehr als 1,67 Millionen.

Dies zeigt eine Analyse, für die das VersicherungsJournal die Geschäftsberichte von 30 Marktteilnehmern ausgewertet hat. Diese repräsentieren über 99,5 Prozent des Marktes. Die vollständige Übersicht werden den Premium-Abonnenten und denen, die sich dafür neu anmelden, in dem Beitrag „Zur Entwicklung bei den Vollversicherten im Jahr 2020“ (5.8.2021) zur Verfügung gestellt.

DKV an dritter Stelle

Position drei belegt die DKV Deutsche Krankenversicherung AG. Nach dem branchenweit größten Bestandsrückgang von über 16.000 Personen vergrößerte sich der Rückstand auf die Axa auf fast 75.000 (2019: knapp 58.000) Vollversicherte.

Die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. weist ein nur etwa halb so großes Minus aus wie die Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Sie liegt damit aktuell mit knapp 621.000 mehr als 39.000 (32.000) Individuen vor dem Wettbewerber.

Die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG findet sich weiterhin an sechster Stelle. Sie baute ihren Vorsprung auf die Nummer sieben im Markt, die Continentale Krankenversicherung a.G., um fast die Hälfte auf knapp 26.000 Personen aus. Dies ist zurückzuführen auf einen eigenen Zuwachs im unteren vierstelligen Bereich sowie gleichzeitig auf den vierthöchsten Verlust bei der Continentalen.

Plätze acht bis zehn dicht beisammen

Auf den Positionen acht bis zehn positionieren sich erneut die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK), die Generali Deutschland Krankenversicherung AG (früher Central 2.7.2020) sowie die Barmenia Krankenversicherung AG mit Beständen von jeweils etwas mehr als 300.000.

Dabei schoben sich die Wuppertaler in der Rangliste auf etwas weniger als 2.000 (8.000) Personen an die Generali beziehungsweise etwa 8.000 (15.000) an die BBKK heran.

Die an elfter Stelle liegende Hansemerkur Krankenversicherung AG verkürzte aufgrund eines fünfstelligen Bestandsausbaus den Rückstand auf die Barmenia von mehr als 35.000 auf weniger als 25.000 Vollversicherte. Platz zwölf belegt die Hallesche Krankenversicherung a.G. mit einem Bestand von etwa 226.800. Der Rückstand auf die Hansemerkur erhöhte sich von unter 40.000 auf über 50.000 Personen.

Arag überholt Alte Oldenburger, Concordia überholt Provinzial

Auf den Positionen 13 bis 18 finden sich in unveränderter Reihenfolge mit jeweils sechsstelligen Beständen die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH), die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK), die Universa Krankenversicherung a.G., die Inter Krankenversicherung AG und die Gothaer Krankenversicherung AG wieder.

Weiterhin an 19. bis 21. Stelle liegen mit zwischen knapp 88.000 und gut 70.000 Vollversicherten die UKV – Union Krankenversicherung AG, die LVM Krankenversicherungs-AG und die Münchener Verein Krankenversicherung a.G.

Neuerdings Platz 22 belegt die Arag Krankenversicherungs-AG. Der Versicherer zog dank des branchenweit dritthöchsten Nettoneuzugangs an der ebenfalls leicht gewachsenen Alten Oldenburger Krankenversicherung AG vorbei und überschritt erstmals die Marke von 50.000 Personen.

In der Rangliste gab es ansonsten nur wenige weitere Verschiebungen. So überholte die Concordia Krankenversicherungs-AG die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG und rangiert mit einem Bestand von annähernd 15.500 Personen aktuell an Position 27.