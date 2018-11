Vier private Krankenversicherer schwächeln

8.11.2018 – In ihrem aktuellen PKV-Unternehmensrating hat die Softfair Analyse GmbH 30 private Krankenversicherer in zwölf Kennzahlen untersucht. Acht Mal gab es die Höchstnote „fünf Eulenaugen“. Als schlechteste Bewertung wurden vier Mal „zwei Eulenaugen“ vergeben.

WERBUNG

Die Softfair Analyse GmbH hat auch in diesem Jahr wieder die privaten Krankenversicherer auf dem deutschen Markt einem Unternehmensrating unterzogen. Bewertungskriterien sind nach Unternehmensangaben die drei Bereiche

Sicherheit für die Zukunft (Eigenkapitalquote, Sicherheitsmittelquote, RfB-Quote, Bewertungsreservequote, Überschussreservefaktor, Barausschüttungsquote),

betriebs-wirtschaftlicher Erfolg aus Kundensicht (modifizierte versicherungs-geschäftliche Ergebnisquote, modifizierte Nettoverzinsung, Rohergebnisquote),

Bestandsentwicklung (Veränderung Beiträge Vollversicherung, Veränderung Beiträge Zusatzversicherung, Veränderung vollversicherte Personen).

Die beiden erstgenannten Bereiche werden mit jeweils 40 Prozent gewichtet, die Bestandsentwicklung mit 20 Prozent. Die einzelnen Kennzahlen gehen jeweils in einer Fünfjahresbetrachtung (2013 bis 2017) in die Bewertung ein.

Punktevergabe

Für die einzelnen Kennzahlen wurden nach einem speziellen mathematischen Verfahren Punkte vergeben. Diese wurden für das Gesamtergebnis addiert und in ein fünfstufiges Notenschema übertragen.

Dieses reicht von fünf „Eulenaugen“ (Höchstnote) absteigend bis zu einem „Eulenauge“. Die genauen Bewertungsparameter und weitere Informationen zu der Untersuchung können in der Dokumentation Ratingergebnis (PDF, 407 KB) heruntergeladen werden.

WERBUNG

Die Anbieter mit den besten Bewertung

Im Ratingjahrgang 2018 hat Softfair mit 30 privaten Krankenversicherern einen weniger unter die Lupe genommen als im Vorjahr (VersicherungsJournal 7.12.2017). Nicht mehr dabei ist der Deutscher Krankenversicherungs-Verein a.G., der nach der Verschmelzung auf die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. nur noch als Marke fungiert (VersicherungsJournal 16.8.2017, 20.9.2017).

Erneut erhielt mehr als jede vierte Gesellschaft mit „fünf Eulenaugen“ die Höchstnote. Knapp jeder vierte Anbieter schnitt mit „vier Eulenaugen“ ab, mehr als jedes dritte PKV-Unternehmen bekam „drei Eulenaugen“. „Zwei Eulenaugen“ wurden an rund jeden sechsten Krankenversicherer vergeben. Schlechtere Bewertungen gab es auch in diesem Jahr nicht.

Zur Spitzengruppe mit der Höchstnote gehören, wie im Jahr zuvor, die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG, die Hansemerkur Krankenversicherung AG, die LVM Krankenversicherungs-AG, die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG und die Signal Iduna.

Nicht mehr in der Spitzengruppe vertreten ist neben dem Deutschen Ring auch die Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Neu dabei sind die Arag Krankenversicherungs-AG, die DEVK Krankenversicherungs-AG und die R+V Krankenversicherung AG.

Die Gesellschaften mit den schlechtesten Bewertungen

Am anderen Ende der Rangliste finden sich mit der Bayerischen Beamtenkrankenkasse AG, der Huk-Coburg-Krankenversicherung AG, der Pax-Familienfürsorge Krankenversicherung AG im Raum der Kirchen und der UKV – Union Krankenversicherung AG vier Anbieter wieder, die wie im Vorjahr nur „zwei Eulenaugen“ erhielten.

Die Barmenia Krankenversicherung a.G. und die Württembergische Krankenversicherung AG verbesserten sich von „zwei Eulenaugen“ auf „drei Eulenaugen“. Die vollständige Ratingübersicht mit den Bewertungen aller 30 untersuchten PKV-Gesellschaften steht unter diesem Link (PDF, 140 KB) zum Download bereit.

Unterschiedliche Bewertungen

Vergleicht man die Softfair-Bewertungen mit dem „M&M Rating KV-Unternehmen“ der Morgen & Morgen GmbH (M&M) (VersicherungsJournal 3.8.2018), zeigt sich ein großer Unterschied bei den unterdurchschnittlich bewerteten Krankenversicherern. So finden sich bei Morgen & Morgen mit zwölf Gesellschaften drei Mal so viele Anbieter in einer der beiden schlechtesten von jeweils insgesamt fünf Ratingstufen wieder.

Nur der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. erhielt bei Softfair („drei Eulenaugen“) eine schlechtere Bewertung als bei Morgen & Morgen („vier Bewertungssterne“). Auf der anderen Seite schneiden 13 Anbieter bei Softfair mindesten eine Ratingstufe besser ab als bei M&M. Besonders deutlich ist der Unterschied mit zwei Ratingstufen bei der Concordia Krankenversicherungs-AG (Softfair: „vier Eulenaugen“; M&M: „zwei Bewertungssterne“).