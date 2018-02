Viel Leben-Neugeschäft mit reduzierten Garantien

1.2.2018 – Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hat gestern auf seiner Jahrespressekonferenz eine erste Bilanz für 2017 gezogen. Demnach sank der Anteil der „alten Klassik“ in der Leben-Sparte im vergangenen Jahr auf 40,6 Prozent. Fast die Hälfte des Neugeschäfts entfällt auf neue Produkte mit modifizierten Garantien. Der Verband will das Vertrauen in die Lebensversicherung stärken und rechnet nicht mit dem Zusammenbruch eines Lebensversicherers.

WERBUNG

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat gestern auf seiner Jahrespressekonferenz eine erste Bilanz für 2017 gezogen und einen vorsichtigen Ausblick auf 2018 gewagt.

Die Lebensversicherung als wichtigste Sparte bleibt nach Aussagen von GDV-Präsident Dr. Wolfgang Weiler auch in der anhaltenden Niedrigzinsphase ein „stabiler Baustein der Altersvorsorge in Deutschland“ (VersicherungsJournal 31.1.2018).

Wolfgang Weiler (Bild: Brüss)

Allerdings werden viele Kunden durch Bestandsverkäufe wie zuletzt von der Axa gemeldet und eist geweckte hohe Zinserwartungen, die sich heute in Luft aufgelöst haben, verunsichert.

Man müsse angesichts der hohen Emotionalität sich mit den Themen auseinandersetzen und Aufklärungsarbeit leisten, sagte Weiler. Auch der Politik müsse man offen entgegentreten, um mögliche Missverständnisse auszuräumen.

GDV hält Umbau zu modifizierten Garantien für gelungen

Die Führungsspitze des GDV verwies auf den gelungenen Umbau bei der Lebensversicherung in der Niedrigzinsphase hin zu Produkten mit modifizierten Garantien.

„Wir sehen aber keine Wende hin zu komplett garantiefreien Produkten“, sagte Weiler. Allerdings sei der Anteil der „alten Klassik“ (Garantiezins bis zum Ende der Bezugszeit) auf dem Rückzug. Im vergangenen Jahr lag der Anteil bei noch 40,6 Prozent.

Die neuen Produkte mit einem Marktanteil von bereits 49,7 Prozent würden Planungssicherheit mit höheren Renditechancen kombinieren, sagte Weiler. „Diese Planungssicherheit wird von den Kunden nachgefragt.“

Wir leben von dem Vertrauen der Kunden und werden alles tun, um dieses zu bewahren. Dr. Wolfgang Weiler, GDV-Präsident

WERBUNG

Bestandverkäufe können Kunden verunsichern

Anfang der Woche hatte die Axa Konzern AG mit der Mitteilung aufgeschreckt, dass sie ihre von der Pro bAV Pensionskasse gehaltenen Bestände an den Run-Off-Spezialisten Frankfurter Leben Gruppe veräußert (VersicherungsJournal 30.1.2018).

Weiler verwies darauf, dass es allein eine unternehmerische Entscheidung sei. Allerdings räumte er ein, dass die Häufigkeit von Bestandsverkäufen Kunden verunsichern könne.

Dr. Markus Faulhaber, Vorsitzender des GDV-Präsidialausschusses Altersvorsorge und Zukunftssicherung, verwies darauf, dass sich bei einem Bestandsübergang für die Kunden nichts zum Schlechten wenden können.

Markus Faulhaber (Bild: Brüss)

„Die Garantien gelten ohne Wenn und Aber“, sagte Faulhaber. Zudem unterliege auch das übernehmende Unternehmen der Aufsicht. „Der gesamte Sicherungsrahmen gilt.“ Auf der anderen Seite könnte es durch Kostenvorteile beim neuen Unternehmen zu erheblichen Vorteilen für die Kunden kommen.

„Wir leben von dem Vertrauen der Kunden und werden alles tun, um dieses zu bewahren“, sagte Weiler. Missverständnisse müssten ausgeräumt werden. Auch mit der Politik wolle man ins Gespräch kommen. Die Branche habe das Instrumentarium in der Hand, um allen Verpflichtungen nachkommen zu können.

Wir rechnen nicht mit dem Zusammenbruch eines Versicherers. Dr. Wolfgang Weiler, GDV-Präsident

Anstieg der Zinszusatzreserve um 20 Milliarden Euro in 2018 verhindern

Weiler warb um Verständnis dafür, dass man vor 20 oder 30 Jahren beim Formulieren von Zinserwartungen nicht mit einer solchen Zinsentwicklung gen Null habe rechnen können. Auch hier tue Aufklärung Not, dass sich Zinserwartungen erfüllen, aber auch ins Negative rutschen könnten.

Die einmal gegebenen Garantien würden auf jeden Fall gehalten. Und zu jüngsten Untergangsszenarien in der Lebensversicherungs-Wirtschaft sagte Weiler: „Wir rechnen nicht mit dem Zusammenbruch eines Versicherers.“

Faulhaber warnte davor, die zur Absicherung der versprochenen Garantien eingeführten Zinszusatzreserve (ZZR) weiter ungebremst aufbauen zu müssen. 2017 müssten die Versicherer die ZZR mit 16 Milliarden Euro auf 60 Milliarden Euro aufstocken. 2018 würden 20 Milliarden Euro hinzukommen, wenn die Politik nicht einschreite.

Die GDV-Führung zeigte sich optimistisch, dass es hier zur Verbesserungen in der Berechnungsmethode kommen wird.