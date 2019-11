Vertreter verdienen mehr als Makler

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

18.9.2017 –

Der BVK und die Vertretervereinigungen haben in der „Bonner Erklärung“ festgehalten, was bei der anstehenden praktischen Ausgestaltung der IDD-Umsetzung in deutsches Recht aus ihrer Sicht zwingend beachtet werden sollte. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...