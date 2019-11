Versicherungsbetrug „signifikantes Problem“

26.11.2019 – Ein Volumen von schätzungsweise rund 13 Milliarden Euro macht die Kriminalität zu Lasten der Versicherungs-Unternehmen europaweit aus, heißt es in einem Papier von Insurance Europe. Der Branchenverband warnt vor negativen Folgen wie etwa höheren Prämien auf Kosten ehrlicher Kunden. In Deutschland gilt etwa jeder zehnte Leistungsfall als fragwürdig.

WERBUNG

„Versicherungsbetrug ist ein signifikantes Problem“, stellt der europäische Versicherer-Verband Insurance Europe in einer aktuellen Publikation fest. Laut der US-amerikanischen Association of Certified Fraud Examiners handle es sich, nach Steuerbetrug, global um die zweithäufigste Art von Betrug, heißt es darin.

Die Delikte könnten sich in wahrheitswidrigen oder unvollständigen Angaben in Anträgen äußern, in irreführenden oder unwahren Angaben in Schadenmeldungen oder in sonstigen Handlungen, die darauf abzielen, mit Falschangaben einen Gewinn aus dem Versicherungsvertrag herauszuschlagen.

Versicherungsbetrug entwickelt sich weiter

Diese Kriminalität entwickle sich ständig weiter, auch aufgrund neuer Technologien. In den vergangenen Jahren sei „cyberbedingter“ Betrug sichtbarer hervorgetreten, zumal mehr Geschäft online erledigt werde.

Im Zusammenhang damit spricht Insurance Europe von einer bedeutenden Zunahme von Identitätsbetrug, wo sich beispielsweise ein Betrüger als Inhaber einer ihm gar nicht gehörenden Police ausgibt.

Europaweit schätzungsweise 13 Milliarden Euro Schaden

Der Schaden, der durch Versicherungsbetrug entsteht, sei schwer abzuschätzen, so Insurance Europe. Bei vielen Mitgliedsverbänden werde aber Datenmaterial über entdeckte Fälle gesammelt. Daraus gehe hervor, dass sich das Volumen 2017 europaweit auf 2,5 Milliarden Euro belief.

Wenn man noch Schätzungen für unentdeckte Taten und Schätzungen für jene Märkte, in denen dazu keine exakten Daten verzeichnet werden, hinzuzählt, komme man auf einen Betrag von etwa 13 Milliarden Euro.

In Deutschland rund ein Zehntel der Fälle suspekt

Für Deutschland nennt das Papier zwar keine Summe, beruft sich aber auf Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Danach wären rund sieben Prozent der Forderungen in der Kfz-, neun Prozent in der Schaden- („Property“) und 16 Prozent in der Haftpflichtversicherung als suspekt einzustufen (VersicherungsJournal 18.10.2017). Tendenziell seien betrügerische Forderungen im Schnitt höher als authentische.

2018 wurden laut polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) des Bundeskriminalamts (BKA) 3.639 Fälle von Versicherungsbetrug und -missbrauch gezählt, 889 davon als Versuche registriert. Die PKS erfasst die der Polizei bekannt gewordenen und durch sie endbearbeiteten Straftaten.

Versicherungsbetrug und Versicherungsmissbrauch (bundesweit) 2016 2017 2018 Polizeilich erfasste Fälle 3.648 5.524 3.639 – davon Versuche 894 913 889

Schäden durch Betrug

Insurance Europe betont jedenfalls: Versicherungsbetrug sei kein Vergehen, das unerheblich wäre oder bei dem es keine Opfer gäbe.

Vielmehr bedeute er höhere Prämien für ehrliche Kunden; zudem gehe er häufig mit Betrug oder anderen Straftaten in anderen Bereichen einher, zum Beispiel Sozialversicherungs-Betrug oder organisiertem Verbrechen.

Und: Bei vielen Fällen gebe es Auswirkungen auf Unschuldige, ob durch wirtschaftlichen Verlust oder emotionale oder körperliche Verletzungen durch inszenierte Unfälle.

Zum Herunterladen

Die Publikation „Insurance fraud: not a victimless crime“ (24 Seiten, englisch) kann als PDF-Dokument (6,2 MB) von der Website von Insurance Europe heruntergeladen werden.