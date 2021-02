Versicherungs-Mitarbeiter vergleichsweise standhaft gegen Corona

16.2.2021

Die Beschäftigten in den Versicherungs- und Finanzdienstleistungen sind vergleichsweise selten wegen einer Covid-19-Erkrankung arbeitsunfähig. Das zeigt eine Auswertung für das vierte Quartal 2020 der Barmer Krankenkasse für die 20 Berufsgruppen mit den meisten Betroffenen.

Mit mehr als sieben von 1.000 Versicherten waren die in Gesundheitsberufen Tätigen am stärksten von dem Virus betroffen. Für die Versicherungs- und Finanzdienstleistungen wurde eine weniger als halb so hohe Quote von 3,4 ermittelt. Am besten schnitten Werbung und Marketing mit 2,5 ab.

Bild: Barmer

Die Betroffenen fehlten je nach Branche jeweils zwischen 12,1 und 17,8 Tagen. Bei den Mitarbeitern bei Versicherern und Finanzdienstleistern dauerte der Ausfall durchschnittlich 12,8 Tage, das war der drittbeste Wert von 20 Branchen.

Zu den Unterschieden merkt die Krankenkasse an: „Die Covid-19-Fälle sind in den Berufsbranchen geringer, in denen sich die Abstands- und Hygieneregeln tendenziell leichter einhalten lassen oder verstärkt Homeoffice möglich ist.“