Versicherer sehen geringeren Druck zum Personalabbau

31.5.2018 – Wegen außenwirtschaftlicher Unwägbarkeiten hat der DIHK seine Wachstumsprognose für 2018 von 2,7 auf 2,2 Prozent zurückgenommen. Die Stimmungslage in der Versicherungswirtschaft hat sich verbessert. Kein Unternehmen stuft die Entwicklung der Geschäftslage als negativ ein. Die Lebensversicherer sehen die Wirtschaftspolitik als größtes Risiko an, insbesondere die anstehende Evaluierung des LVRG.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat wegen außenwirtschaftlicher Unwägbarkeiten seine Wachstumsprognose für 2018 von 2,7 auf 2,2 Prozent zurückgenommen. DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben unterstrich gestern in Berlin vor Journalisten bei der Präsentation der Umfrageergebnisse für den Frühsommer, dass die Binnenkonjunktur weiter intakt sei.

Er verwies auf die zahlreichen handelspolitischen Konflikte, die die Exportaussichten der deutschen Industrie dämpften. Chefvolkswirtin Sophia A. Krietenbrink verwies zudem darauf, dass die schwachen Wachstumsdaten für das erste Quartal 2018 zu einer Rücknahme der Wachstumsprognose geführt haben.

Die jüngste Regierungskrise in Italien spiegele sich in den Umfrageergebnissen noch nicht wider.

Fast die Hälfte der Versicherer sieht verbesserte Stimmung

Nach den dem VersicherungsJournal vorliegenden Detailergebnissen zur Stimmungslage in der Versicherungswirtschaft bezeichneten 47 Prozent der über 100 befragten Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage als verbessert. 53 Prozent sahen keine Veränderung. Keine Gesellschaft stufte die Entwicklung als negativ ein.

Innerhalb der Versicherungsbranche sind die Schaden- und Unfallversicherer am optimistischsten gestimmt. Hier stuften ihre aktuelle Lage 60 Prozent der befragten Unternehmen als besser und 40 Prozent als unverändert ein.

Die Schaden- und Unfallversicherer bleiben zwar auch für die Zukunft weiter optimistisch. Der positive Saldo ging aber von 39 Punkten zu Jahresbeginn auf jetzt 33 Punkte zurück. Im Frühsommer des vergangenen Jahres wurde die Geschäftsentwicklung allerdings noch deutlich verhaltener eingeschätzt. Der Saldo lag damals bei 17 Punkten.

Lebensversicherer fassen wieder Mut

Bei den Lebensversicherern sahen 25 Prozent eine Verbesserung der Geschäftslage, während 75 Prozent ihre wirtschaftliche Situation als unverändert einstuften.

Obwohl sich die Zinssituation nicht nachhaltig verbessert hat, hat sich die Stimmungslage vor allem bei den Lebensversicherern aufgehellt.

Zu den Geschäftserwartungen in den nächsten zwölf Monaten gaben 23 Prozent der Lebensversicherer an, dass sie eine Geschäftsbelebung erwarten. Kein Unternehmen rechnete mit einer Verschlechterung. Der positive Saldo von 23 Punkten vergleicht sich mit jeweils minus zwei in der DIHK-Umfrage zu Jahresbeginn 2018 und im Frühsommer 2017.

Personalabbau bleibt für Lebensversicherer ein Thema

In der Versicherungsbranche insgesamt überwiegt die Tendenz zum Personalabbau. 19 Prozent der befragten Unternehmen wollen Neueinstellungen vornehmen, aber 22 Prozent Beschäftigung abbauen. Der negative Saldo von drei Punkten fällt aber deutlich besser aus als der von der Umfrage zu Jahresbeginn (minus zehn Punkte) und im Frühsommer 2017 (minus 14 Punkte).

Immerhin wollen bei den Lebensversicherern 14 Prozent der Unternehmen das Personal aufstocken. Allerdings denken auch 31 Prozent daran, den Personalstand zu reduzieren. Der negative Saldo von 17 Punkten stellt sich aber etwas besser dar als der zu Jahresbeginn (minus 24 Punkte) und im Frühsommer 2017 (minus 23 Punkte).

Die größten Risiken für die weitere geschäftliche Entwicklung sehen die Versicherer in Veränderungen in den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen (61 Prozent). Von Bedeutung ist hier vor allem die von der Politik für dieses Jahr angekündigte Evaluierung des Lebensversicherungs-Reformgesetzes (LVRG).