Versicherer müssen bereit sein, alte Strukturen zu hinterfragen

5.9.2022 – Auf einer Fachveranstaltung Ende letzter Woche in Hamburg ging es für die Besucher um Fragen der Modernisierung der Versicherungswelt. Dazu gehören die Organisation der Mitarbeiter und neue Arbeitsweisen wie auch die Digitalisierung und Zusammenarbeit mit Start-ups. Neue Medien und Techniken sollen gezielt genutzt werden, um Mehrwerte für Kunden zu schaffen.

„Die Zukunft ist jetzt“. Mit dieser These ging Christian Pape, Tribe Lead Omnichannel bei der Axa Konzern AG, mit seinem gleichnamigen Vortrag Ende vergangener Woche beim „3. Hamburg Insurance Innovation Day 2022”, einer Veranstaltung der HSBA Hamburg School of Business Administration gGmbH, an den Start.

„Agilität ist ein Marathon“

Mit seiner Aussage zielt er sowohl auf die fortschreitende Digitalisierung als auch ein generelles Umdenken bezüglich der Unternehmensstruktur ab. Ein sich modern aufstellender Versicherer müsse Agilität beweisen, erklärte er und warnte zugleich: „Aber Agilität ist ein Marathon. Man muss lang durchhalten“.

Agilität bedeute, auch die alten Strukturen zu hinterfragen – und wenn nötig loszulassen. Weiterhelfen könnten hier Start-ups, mit denen sich Partnerschaften ergeben können, um moderne Lösungen auf Kundenfragen zu finden.

Christian Pape (Bild: Degenkolbe)

Neue Arbeitsorganisation und flexible Teams

Ebenfalls den Blick in eine Zukunft mit flexibler Organisation richtet die Signal-Iduna-Gruppe. „Agilität ist absolut notwendig für eine Weiterentwicklung“, sagte Dr. Christian Bielefeld, Mitglied des Vorstands, während der Veranstaltung.

Notwendig sei sie auch, weil die Kundenanforderungen stiegen. Diese orientierten sich an den personalisierten Erfahrungen, welche die Verbraucher mit Google und Amazon machten, und an der einfachen Benutzeroberfläche dieser Portale, so Bielefeld.

Mit dem Blick auf maximale Kundenzufriedenheit habe die Signal Iduna alte Strukturen aufgeweicht. „Unsere Mitarbeiter sollen selbstständig denken. Dafür lassen wir ihnen Freiheiten.“

Die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden habe man neu organisiert, abteilungsübergreifend in sogenannten Squads, die zusammen an Lösungen arbeiten würden. Squads sind Teil eines „Tribes“, der wiederum auf ein Aufgabengebiet spezialisiert ist, beispielsweise „Produkt kaufen“.

Christian Bielefeld (Bild: Degenkolbe)

Neue Medien gezielt nutzen, um Mehrwerte für Kunden zu generieren

Neben neuen Strukturen hilft moderne Technik. Digitale Neuerungen können genutzt werden, um Kundendaten zu erfassen. Damit soll eine besser auf den Kunden abgestimmte Beratung ermöglicht werden.

Der Blick der Versicherungsmanager geht dabei auf das Smartphone. „Das hat man viel öfter in der Hand als den Desktop-Computer“, erläuterte Axa-Mann Pape. Entsprechend optimiert müsse die Benutzeroberfläche auf dem kleineren Display sein.

Durch die Präsenz in den sozialen Medien und deren Nutzung entstehe hingegen bislang kein großer Gewinn für die Assekuranz. „Als Versicherer finden wir in Social Media so gut wie gar nicht statt. Da hat man dann vielleicht 4.000 Follower.“

Stattdessen müsse ein Versicherer dem Kunden Mehrwerte bieten, so Pape „Beispielsweise wenn ein Lehramtsreferendar sich fragt, wie er durch die Prüfung kommen soll, stellen wir ihm Material dafür auf einer Plattform zusammen. Diese Plattform bekommt dann mehr Follower, weil sie einen Nutzen hat.“

Im Fokus stehen gute Mitarbeiter

Eine klassische Ressource ist und bleibt jedoch auch mit wachsender Digitalisierung wichtig. Bielefeld und Pape sind sich einig: Es hängt besonders am Mitarbeiter. Daneben steht der „war for talents“, also die immer intensivere Suche nach Fachpersonal und Einsteigern, die ihre Talente in der Versicherungsbranche einbringen wollen.

Zum „war for talents“ sagt Bielefeld: „Die Talente haben gewonnen.“ Die Versicherer seien diejenigen, die sich um diese potentiellen Mitarbeiter bewerben müssten.

Um interessante Kandidaten zu werben und zu halten, habe die Axa bereits 2015 den „New way of thinking“ eingeschlagen, berichtete Pape. Dazu gehört zum Beispiel, dass Homeoffice schon vor der Corona-Pandemie im Arbeitsalltag stattgefunden habe. „Wer Homeoffice in Zukunft nicht anbieten will, der wird keine neuen Leute gewinnen können“, ist er sich sicher.