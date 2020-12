Versicherer erwarten Beitragszuwachs für dieses Jahr

30.11.2020

Die Branche rechnet mit einem Zuwachs der Beitragseinnahmen in diesem Jahr um 0,4 Prozent. Dabei kommt die Schaden- und Unfallversicherung auf plus 2,1 Prozent und die Leben-Sparte auf einen Rückgang um 2,5 Prozent.

Das hat laut einem Bericht des Handelsblatts Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. „Damit sind wir bisher vergleichsweise glimpflich durch dieses schwierige Corona-Jahr gekommen“, wird der Manager in der Zeitung zitiert.

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Im vorigen Jahr waren die Beiträge noch um 6,7 Prozent gestiegen. Im Januar hatte der Verband mit einem Wachstum für 2020 von 1,5 bis zwei Prozent gerechnet (VersicherungsJournal 29.1.2020).

Als Gründe für die schlechtere Entwicklung in diesem Jahr nannte Asmussen Corona-bedingte finanzielle Unsicherheiten in der Lebensversicherung und geringere Einnahmen in der Kfz-Versicherung wegen geringerer Mobilität während des Lockdowns.