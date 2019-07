Verpasster Flieger: Fluggesellschaft in Beweisnot

3.7.2019 – Kann eine Fluggesellschaft nicht beweisen, dass ein abgewiesener Fluggast zu spät am Gate erschienen ist, so ist sie zur Zahlung von Schadenersatz sowie einer Ausgleichszahlung nach der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung verpflichtet. Das hat das Landgericht Frankfurt am Main mit einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 22. Mai 2019 entschieden (2-24 O 25/18).

Geklagt hatten zwei Reisende, die bei einem Luftfahrtunternehmen einen Flug von Frankfurt am Main via Madrid nach Cali im Kolumbien gebucht hatten.

Die Buchung stand unter einem unglücklichen Stern. Denn als die Kläger am Frankfurter Flugsteig erschienen, wurde ihnen mitgeteilt, dass das Boarding bereits abgeschlossen war. Ihnen wurde daher die Mitnahme verweigert mit dem Ergebnis, dass sie einen anderen Flieger buchen mussten.

Erfolgreiche Klage

Nach die beiden von ihrer Reise zurückgekehrt waren, machten sie gegenüber dem Luftfahrtunternehmen Schadenersatzansprüche geltend. Sie erhoben zudem Anspruch auf eine Ausgleichszahlung wegen Nichtbeförderung im Sinne der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung.

Das begründeten sie damit, dass sie rechtzeitig am Flugsteig erschienen wären. Zu diesem Zeitpunkt sei die Tür des Flugzeuges noch geöffnet gewesen. Man hätte sie daher problemlos mitnehmen können.

Sache der Fluggesellschaft

Ob das wirklich der Fall war, ließ das Frankfurter Landgericht offen. Es gab der Klage der Reisenden dennoch in vollem Umfang statt.

Zwar hätten die Kläger nicht beweisen können, dass die Tür des Flugzeugs noch geöffnet war, als sie am Gate ankamen. Denn Flugzeugtüren seien bei der Nutzung von zuführenden Gängen regelmäßig nur über einen sogenannten „Finger“ erreichbar und daher für Fluggäste am Flugsteig nicht einsehbar.

Die Richter verwiesen auf die sogenannte sekundäre Darlegungslast. Hiernach sei es Sache der Fluggesellschaft gewesen, Zeugen dafür zu benennen, dass eine Mitnahme der Kläger wegen der vom Personal behaupteten geschlossenen Flugzeugtür nicht mehr möglich war.

Da das Unternehmen dieser Darlegungslast nicht gerecht geworden sei, müsse unterstellt werden, dass die Fluggäste rechtzeitig am Gate erschienen sind. Den Klägern stehe daher nicht nur eine Ausgleichszahlung wegen Nichtbeförderung zu. Sie hätten auch einen Anspruch auf Erstattung der Ticketkosten für den versäumten Flug.

Weiteres Urteil

Dass Fluggäste nicht im letzten Augenblick am Abflugschalter erscheinen sollten, belegt auch ein Urteil des Amtsgerichts Frankfurt am Main aus Oktober 2018.

In diesem Fall hatte Bordkarte keinen Hinweis darauf enthalten, bis wann sich ein Fluggast spätestens am Flugsteig einzufinden hat. Das Gericht hatte entschieden, dass auch unter diesen Umständen kein Anspruch auf Zahlung von Schadenersatz besteht, wenn der Fluggast erst kurz vor Abflug erscheint und deswegen nicht befördert wird (VersicherungsJournal 8.5.2019).