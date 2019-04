Umfrage zum Fernabsatz von Finanzdienstleistungen

11.4.2019

Die EU-Kommission hat eine öffentliche Online-Umfrage zur Richtlinie über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen gestartet. Die Richtlinie dient dazu, den freien Verkehr von Finanzdienstleistungen zu gewährleisten, stammt aber aus dem Jahr 2002.

Mit der insgesamt knapp 30 Fragen umfassenden Konsultation will die Kommission deshalb eruieren, ob die Richtlinie angesichts der zwischenzeitlich eingetretenen Marktentwicklungen noch zweckmäßig ist. Sie besteht aus zwei Fragebögen: Teil eins richtet sich an die allgemeine Öffentlichkeit, Teil zwei an andere Interessenträger wie Branchenakteure, Verbände und Behörden.

Die Ergebnisse sollen helfen, „die Kohärenz, Wirksamkeit, Effizienz, Relevanz und den EU-Mehrwert der Richtlinie zu bewerten“. Die Kommission will die Ergebnisse spätestens Ende 2019 veröffentlichen. Nähere Informationen und den Link zur Umfrage – sie läuft bis 2. Juli – finden sich auf einer gesonderten Webseite der Kommission.