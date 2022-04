Ukrainekrieg: Wie die Versicherungsbranche hilft

12.4.2022 – Die Bereitschaft, ankommende Kriegsflüchtlinge zu unterstützen, ist in der Versicherungswirtschaft groß. Die Debeka und die ALH-Gruppe stellen kostenlos Wohnraum zur Verfügung. Mit finanziellen Spenden helfen unter anderem Signal Iduna und Canada Life. Kostenlose Absicherung bieten Ergo, Itzehoer, Provinzial, VKB, Maxpool und Südvers.

Ein Ende des Angriffskrieges durch Russland ist nicht in Sicht. Immer mehr Menschen verlassen die Ukraine. Um geflüchteten Menschen zu helfen, hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) eine Informationsseite in vier Sprachen zusammengestellt, auf der die wichtigsten Fragen zu den Themen Arbeit und Soziale Sicherung beantwortet werden.

Seit dem 7. April können Banken für Flüchtlinge aus dem ukrainischen Kriegsgebiet ein Basiskonto eröffnen. Das gilt für Personen, die weder einen ukrainischen Reisepass noch eine mit Sicherheitsmerkmalen versehene ukrainische ID-Card besitzen, wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) vergangene Woche mitteilte.

Versicherungsbranche korrigiert Erwartungen für 2022 nach unten

Der Ukraine-Krieg übt auch auf die Ergebnisse der deutschen Versicherer Druck aus. Entsprechend korrigieren die Unternehmen ihre Erwartungen nach unten.

„Für den gesamten Sektor erwarten wir jetzt für 2022 ein Beitragsplus von knapp 2,5 Prozent“, lässt sich Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zitieren (VersicherungsJournal 30.3.2022). Zum Jahresanfang war die Branche noch von einem Beitragsanstieg von bis zu drei Prozent ausgegangen.

Dennoch will die Assekuranz einen Beitrag zur Unterstützung von Geflüchteten, die jetzt in Deutschland eintreffen oder bereits vor Ort sind, und ihren Helfern leisten. Finanzielle Mittel gehen an gemeinnützige Organisationen, es gibt aber auch kreative Lösungen für Unterbringung und Arbeitsplätze (25.3.2022).

Geldspenden der Versicherergrößen

Neben teils hohen Geldspenden des Provinzial-Konzerns, der R+V Versicherungen, der Talanx AG, der Generali Versicherungen und der Allianz SE (3.3.2022) für gemeinnützige Organisationen gibt es auch praktische Hilfestellungen. Der deutsche Branchenprimus, mit Sitz in Schwabing, unterstützt die Stadt München mit einer Geldspende in Höhe von 500.000 Euro.

Damit werde unter anderem die Erstversorgung der aus dem Kriegsgebiet geflüchteten Menschen sichergestellt, so die Allianz in einer Mitteilung.

Mit einem Angebot, das aus drei Säulen besteht (für Helfer, Schutzsuchende und Serviceleistungen zu Versicherungsfragen rund um die Ukraine-Krise), will die Versicherungskammer Bayern helfen. Informationen dazu stellt der öffentliche Versicherer auf einer eigenen Landingpage zur Verfügung.

Debeka und ALH-Gruppe bieten kostenlosen Wohnraum

Thomas Brahm (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Neben Versicherungsleistungen in der Allgemeinen Versicherung stellen die Debeka Versicherungen ihre Mitarbeiter, die sich für Geflüchtete aus der Ukraine engagieren, bezahlt frei. Außerdem bietet die Gesellschaft der Stadt Koblenz leerstehende Büro-Container und Wohnungen zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es hier.

„Als genossenschaftlich geprägter Versicherungsverein steht für uns das Füreinander an erster Stelle. Und deshalb war für uns klar, dass wir helfen wollen, wo es möglich ist“, lässt sich Vorstandschef Thomas Brahm dazu zitieren.

Bezugsfertigen Wohnraum bieten auch die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und die Hallesche Krankenversicherung a.G. (ALH-Gruppe) Bedürftigen. Seit dem 1. April steht das Gästehaus mit 25 Zimmern Flüchtlingen als sicherer Raum zur Verfügung.

Die ALH-Gruppe habe „der Stadt das Gebäude bis Ende 2023 zugesagt, mit Option auf Verlängerung“, so Vorstandschef Christoph Bohn in einer Mitteilung.

Canada Life, Signal-Iduna und Südvers leisten finanzielle Beiträge

Bei einer unternehmensweiten Spendenaktion über die „Aktion Deutschland hilft“ sammelten Mitarbeitende sowie Außendienstpartner der Signal-Iduna-Gruppe rund 160.000 Euro ein. Der Versicherer wird die Summe nochmals verdoppeln, so das Unternehmen.

Die Gesellschaften der Canada-Life-Gruppe in Europa spenden 250.000 Euro. Dieser gemeinsame Betrag der Schwestergesellschaften in Großbritannien, Deutschland und Irland geht an Unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Zusätzlich sollen Mitarbeiter-Spenden den Betrag weiter erhöhen.

Die Südvers Service und Management GmbH unterstützt mit einer Spende von 10.000 Euro das Medikamentenprogramm des Deutschen Medikamenten-Hilfswerks Action Medeor e.V., um den Menschen in der Ukraine zu helfen.

Kostenloser Versicherungsschutz

Um einen Beitrag für die Geflüchteten und ihre Helfer hierzulande zu leisten, bieten diverse Versicherer und Dienstleister kostenlose, befristete Versicherungsleistungen an. Dazu gehören folgende Unternehmen: