Ukrainekrieg beeinflusst Risikobewertung, Prämien und Bedingungen

8.9.2022 – Im Marktreport zeichnet Aon für den deutschen Versicherungsmarkt ein düsteres Bild. Der Ukrainekrieg sorge für steigende Prämien, reduzierte Deckungen und sinkende Risikobereitschaft bei den Produktgebern. Positive Trends stellt der Industrie-Versicherungsmakler nur in Bereichen der technischen Policen sowie der Arbeitgeber-Benefits fest.

Die Gespräche über den Versicherungsschutz der Unternehmenskunden laufen, wie jedes Jahr um diese Zeit. 2022 dominiert allerdings Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und seine Auswirkungen die Verhandlungen: Dazu gehören steigende Inflation, unterbrochene Lieferketten, Energiekrise, virtuelle Bedrohungen, um nur einige Aspekte zu nennen.

„Die Preissteigerungen und die damit verbundene Inflation haben auch unmittelbar Auswirkungen auf die Versicherungsindustrie. Der anhaltende Preisauftrieb macht die Regulierung eines Einzelschadens extrem teuer“, schreibt dazu Aon plc in der Analyse 2022 für Deutschland.

Verschärft werde das Szenario zusätzlich, weil die Schäden durch Sturmtief „Bernd“ (VersicherungsJournal Archiv) noch nicht der Vergangenheit angehörten.

Marktreport 2022 Titelseite (Bild: Aon)

Schlechte Zeiten für Kunden, die Cyber-Absicherung brauchen

Die Versicherer reagieren auf den Krisenmodus laut Aon, indem sie ihrer Risikobereitschaft klare Grenzen setzen. Das heißt, die Gesellschaften erhöhen Prämien und schränken die Deckungskapazitäten weiter ein.

„Festzustellen, ist allerdings auch, dass es vonseiten der Versicherungswirtschaft kein wirklich einheitliches Vorgehen gibt, so dass es zunehmend herausfordernder wird, den bisher gewohnten und bewährten Versicherungsschutz sicherzustellen“, schreibt der Industrie-Versicherungsmakler in seinem aktuellen Report.

Als Beispiel nennt das Unternehmen die Cyber-Versicherung. Hier bewerteten die Versicherer schon die Anforderungen an die IT-Sicherheit der Unternehmen als Voraussetzung für den Risikoschutz unterschiedlich. Neben einer durchschnittlichen Prämienverdopplung im letzten Halbjahr 2021 hätten sich bei zwei Dritteln der Cyberverträge „die Selbstbeteiligungen signifikant erhöht“.

Die Anbieter haben in diesem Geschäftsfeld erstmals ein Minus einstecken müssen. Die Schaden-Kostenquote betrug 2021 fast 124 Prozent. Ein Jahr zuvor lag sie noch bei 65 Prozent. Dies berichtet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Als Grund werden zunehmende Hackerangriffe genannt (7.9.2022).

Neue Kriegsausschlüsse kommen

Der Ukrainekrieg beeinflusst die Risikobewertung von internationalen Unternehmen, aber auch national agierenden Firmen, stark. Aon geht auf diese veränderte Situation gesondert ein. Ein Thema sind hier sogenannte „Kriegsausschlüsse“ in den Bedingungen, die bereits im Frühjahr für die gewerbliche Cyberversicherung zu Unruhe im Markt führte (14.3.2022, 4.5.2022).

Die Autoren des Reports blicken hier auf die Fortschreibung dieser Entwicklung: „In deutschen Policen treffen einige Versicherer bereits Maßnahmen, deren Folgen Kunden beachten sollten. Hierzu zählen beispielsweise die Kündigung von Kriegs- oder Beschlagnahmeklauseln, die Einführung neuer Kriegsausschlüsse oder Territorialklauseln, nach denen dann generell für bestimmte Regionen kein Versicherungsschutz mehr bestehen würde.“

Angesichts der weiterhin dynamischen Entwicklungen sei eine verlässliche Aussage zu den Folgen für deutsche Versicherungsnehmer anspruchsvoll. Weitere „schadenausgleichende Prämienerhöhungen“ stellt Aon vorerst in Frage.

Der Grund: „Dagegen spricht, dass nach statistischer Betrachtung der vergangenen Jahre die Spitze der Erhöhungswelle bei Prämien eigentlich bereits überschritten sein sollte.“

Sachversicherung und Haftpflicht unter Druck

In der Sachversicherung sei keine Erholung in Sicht, schreiben die Experten von Aon. „Das dritte Jahr der Sanierung durch die Versicherer endet in Deutschland mit einer Schadenkostenquote von 174 Prozent im Markt“, heißt es im aktuellen Report. Dazu beigetragen hätten Feuer-Großschäden und Sturmtief „Bernd“.

Der aufkommende Wettbewerb im Markt werde darüber entscheiden, ob jede Höhe von Prämienforderungen ohne Konsequenzen für das Vertragsschicksal bleibe.

Der Markt für Haftpflicht-Versicherungen sei weiter verhärtet. Die steigenden Prämienforderungen der Versicherer sind aber moderater als im Vorjahr, sagt Aon. Zusätzlich nehmen ESG-Kriterien immer mehr Einfluss auf das Zeichnungsverhalten der Versicherer. Das trifft aber nicht auf alle Wirtschaftszweige gleichermaßen zu.

Unternehmen in risikoexponierten Branchen und mit komplexen Risiken (zum Beispiel Kfz-Zulieferer, Chemie- und Pharma-Industrie, Medizinprodukte-Hersteller und Unternehmen mit umfangreichem US-Risiko) müssten mit Prämienerhöhungen und höheren Selbstbehalten rechnen. Auch machten sich für diese Marktteilnehmer die reduzierten Kapazitäten einiger Versicherer negativ bemerkbar.

Es fehlt vielfach an qualifiziertem Personal, um die […] Anforderungen im Underwriting und der Risikobewertung zu erfüllen. Marktreport 2022 von Aon

Positive Trends in der technischen Versicherung

Deutlich positiver sieht es dagegen für das Geschäftsfeld der „Technischen Versicherungen“ aus. Für 2022 rechnet der GDV nach Aussage von Aon mit einer sehr positiven Schadenkostenquote von 81 Prozent (2021: 88 Prozent).

Aber auch hier sieht das Unternehmen negative Tendenzen: Im Markt beobachte man eine hohe Fluktuation von Underwritern und Schadeningenieuren. Davon betroffen seien fast alle Versicherer und Makler, was zu grundsätzlichen Problemen führe: „Es fehlt vielfach an qualifiziertem Personal, um die immer weiter steigenden Anforderungen im Underwriting und der Risikobewertung zu erfüllen.“

Dennoch sieht der Ausblick im Marktreport nicht schlecht aus: „Das Interesse und die Bereitschaft, neue Risiken in den Technischen Versicherungen zu versichern, nehmen zu. Daraus lässt sich schließen, dass mehr Kapazität im Markt vorhanden sein wird, als für die Versicherung der Risiken notwendig ist.“

Spannend bleibt die Frage, ob es innerhalb der bKV analog der bAV eine eigenständige Durchführungsverordnung geben wird. Marktreport 2022 von Aon

Arbeitgeber-Benefits: bKV und Gruppen-Unfallversicherung

Die positive Entwicklung von betrieblichen Gesundheitsleistungen werde sich wie in den vergangenen Jahren fortsetzen, so die Experten. Im Februar nannte die Funk-Gruppe dafür einen Grund, der als Risikofaktor für Unternehmen (vorerst) aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden war: den Fachkräftemangel (7.2.2022).

Aon prognostiziert weiter, dass der Trend in Richtung Budgettarife weiter anhalten werde, die sogenannten Modulofferten als klassische Versicherungsleistung aber bestehen bleibe. Spannend bleibt für den Makler die Frage, „ob es innerhalb der bKV analog der betrieblichen Altersversorgung eine eigenständige Durchführungsverordnung geben wird“.

Als wichtiger Baustein zur Mitarbeiterbindung und -gewinnung fungiere weiter die arbeitgeberfinanzierte Unfallversicherung, heißt es im Marktreport. Angepassten Arbeitsmodelle (wie Homeoffice-Regelungen mit zwei Bürotagen pro Woche) würden durch eine 24-Stunden-Gruppen-Unfallversicherung „mit einem lückenlosen Versicherungsschutz sinnvoll ergänzt“.