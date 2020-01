Teurer Tapetenwechsel nach Wasserschaden

27.1.2020 – Ein Mieter, in dessen Wohnung durch eingedrungenes Wasser ein Schaden an der Tapete entstanden ist, hat kein Ersatzanspruch gegenüber einem anderen Mieter, der für das Ereignis verantwortlich ist. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit Beschluss vom 7. September 2018 entschieden (10 U 8/18).

WERBUNG

Der Kläger ist Mieter einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. In seine Wohnung war über die Decken und Wände Wasser eingedrungen. Verschuldet hatte dies der Mieter, der über ihm wohnt. Er hatte eine unsachgemäße Reparatur eines Wasserhahns durchgeführt. Eine Neutapezierung der Räume wurde erforderlich.

Wesentlicher Bestandteil eines Gebäudes

Das war besonders ärgerlich, denn der Kläger hatte seine Wohnung erst kurz zuvor vollständig auf eigene Kosten renoviert. Es schien daher naheliegend, dass er die Kosten für die Neutapezierung in Höhe von mehr als 6.500 Euro gegenüber dem Verursacher des Schadens geltend machte.

Dieser sah sich jedoch allenfalls gegenüber dem Vermieter der Wohnungen in der Pflicht. Er hielt die Forderung des Klägers daher für unbegründet.

Schaden an der Substanz

Zu Recht, urteilte das Frankfurter Oberlandesgericht. Es wies die Klage auf Erstattung der Renovierungskosten zurück.

Nach Ansicht des Gerichts sind fest verklebte Tapeten ein wesentlicher Bestandteil eines Gebäudes. „Denn sie können, wie allgemein bekannt, nicht ohne wesentliche Beschädigung oder Zerstörung entfernt werden.“

Der Kläger könne seinen deliktischen Schadenersatz-Anspruch daher auch nicht auf eine Verletzung seines Rechts zum Besitz der Mietsache stützen. Denn ein Mieter könne nur Ersatz für einen Schaden verlangen, der sich aus der Störung seiner Befugnisse zur Nutzung der Mietsache ergeben. Das gelte folglich nicht für Schäden an der Substanz, sprich zum Beispiel den Tapeten einer gemieteten Wohnung.

Ansprüche aus Mietverhältnis

Der Kläger sei vielmehr durch eigene Ansprüche aus dem Mietverhältnis gegenüber seinem Vermieter ausreichend geschützt. Diesen könne er auch wegen der Beseitigung des Schadens in Anspruch nehmen.

Denn der Vermieter könne sich gegenüber dem Kläger nicht darauf berufen, dass dieser im Rahmen seiner Verpflichtung, Schönheitsreparaturen vorzunehmen, selbst für die Neutapezierung verantwortlich sei. Diese Verpflichtung umfasse nämlich nicht die Beseitigung eines Leitungswasserschadens. Das gelte insbesondere dann, wenn der Schaden durch einem Dritten verursacht wurde.

Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.