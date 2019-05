Teure Verspätung

8.5.2019 – Auch wenn eine Bordkarte keinen Hinweis enthält, wann ein Flugreisender spätestens am Fluggaststeig erscheinen soll, hat dieser keinen Anspruch auf Schadenersatz, wenn er erst kurz vor Abflug eintrifft und deswegen nicht befördert wird. Das hat das Amtsgericht Frankfurt am Main mit einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 19. Oktober 2018 entschieden (32 C 1560/18).

Die beiden Kläger hatten bei einem Reiseveranstalter eine Flugpauschalreise nach Vietnam gebucht. Der Einstiegvorgang für ihren Flug endete 20 Minuten vor Abflug.

Die Kläger erschienen jedoch erst wenige Minuten vor dem Start an ihrem Gate. Zu diesem Zeitpunkt waren die Fluggastbrücke und die Flugzeugtür nach ihren Angaben zwar noch geöffnet. Das half den beiden jedoch wenig. Denn ihnen wurde unter Hinweis auf die bereits abgeschlossene Annahme der Reisenden die Beförderung verweigert.

Ersatzflüge gebucht

Die Kläger buchten daraufhin zwei Ersatzflüge für jeweils knapp 1.000 Euro. Der Reiseveranstalter erstattete ihnen zwar die Steuern und Gebühren für die verpassten Flüge. Er lehnte es jedoch ab, die den Klägern entstandenen Mehrkosten zu übernehmen.

Die machten die Reisenden zusammen mit einer Schadenersatzforderung wegen entgangener Urlaubsfreuden vor Gericht geltend. Das begründeten sie damit, dass man sie wegen der geöffneten Türen durchaus noch hätte mitnehmen können. Im Übrigen hätten die Bordkarten keinen Hinweis auf die Annahmeschlusszeit enthalten.

Durchschnittlich flugerfahren

Letzteres wurde vom Frankfurter Amtsgericht auch nicht in Frage gestellt. Das Gericht wies die Klagen gleichwohl als unbegründet zurück.

Nach Überzeugung des Gerichts ist das Mitverschulden der Kläger daran, dass sie nicht befördert wurden, so hoch einzustufen, dass jegliche Schadenersatzansprüche ausgeschlossen sind. Denn nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme galten sie als zumindest durchschnittlich flugerfahren.

Sie hätten daher auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis auf den Bordkarten wissen müssen, dass sie nicht erst wenige Minuten vor der planmäßigen Abflugzeit am Gate erscheinen durften, um mitgenommen zu werden.

Urteil rechtskräftig

Hätten die beiden Reisenden die Absicht gehabt, erst in letzter Minute am Fluggaststeig zu erscheinen, so hätten sie nach Meinung des Gerichts zumindest beim Check-in nachfragen müssen, welches Eintreffen noch rechtzeitig sei.

Daran änderten auch die möglicherweise noch geöffneten Türen an dem Gate sowie am Flugzeug nichts. Denn Fluggesellschaften seien an feste Annahmezeiten gebunden, um die Wahrnehmung der ihnen vom Flughafen zugeteilten Startzeiten nicht zu gefährden. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.