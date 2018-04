Sturz im Linienbus

23.4.2018 – Steigt ein Gehbehinderter, dessen Behinderung äußerlich nicht erkennbar ist, in einen Linienbus ein, kann von ihm erwartet werden, dass er den Fahrer auf seine Behinderung anspricht. Es kann ebenfalls erwartet werden, dass er gegebenenfalls darum bittet, das Anfahren zurückzustellen, bis er einen Sitzplatz eingenommen hat. Das gilt auch dann, wenn er dem Fahrer seinen Behindertenausweis gezeigt hat, so das Oberlandesgericht Hamm in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss vom 28. Februar 2018 (11 U 57/17).

Die seinerzeit 60-jährige Klägerin war im April 2016 in einen Linienbus eingestiegen. Dabei zeigte sie dem Fahrer ihren Behindertenausweis vor. Denn sie war wegen eines Hüftschadens zu 100 Prozent schwerbehindert und durfte den Bus kostenlos nutzen. Äußerlich wahrnehmen konnte man die Behinderung nicht. Die Klägerin benutzte auch keine Gehhilfe.

Oberschenkelfraktur

Nach dem Einsteigen setzte sich die Klägerin jedoch nicht etwa auf den unmittelbar hinter dem Fahrersitz befindlichen Sitzplatz für Schwerbehinderte oder einen anderen nahegelegenen freien Sitz. Sie ging vielmehr weiter nach hinten, um in der Nähe des Ausstiegs sitzen zu können.

Noch bevor sie den von ihr ausgewählten Platz erreicht hatte, fuhr der Busfahrer an. Dadurch kam die Klägerin zu Fall und zog sich eine Oberschenkelfraktur zu. Für deren Folgen machte sie den Fahrer des Busses verantwortlich. Dieser habe wegen des ihm vorgezeigten Schwerbehinderten-Ausweises mit dem Anfahren so lange warten müssen, bis sie sich gesetzt habe. Denn dann wäre es nicht zu dem Unfall gekommen.

Mit ihrer Schadenersatz- und Schmerzensgeldklage hatte die Frau jedoch keinen Erfolg. Sie wurde sowohl von dem in erster Instanz mit dem Fall befassten Landgericht Bochum, als auch vom Oberlandesgericht Hamm als unbegründet zurückgewiesen.

Von den Pflichten eines Fahrgastes

Grundsätzlich, so die Richter, hat sich ein Fahrgast eines öffentlichen Verkehrsmittels unmittelbar nach dem Zusteigen einen sicheren Stand oder einen Sitzplatz sowie sicheren Halt zu verschaffen.

Werde insbesondere versäumt, dies während des besonders gefahrenträchtigen Anfahrens zu tun, so treffe einen Fahrgast im Fall eines Unfalls ein erhebliches Mitverschulden. Dieses könne zu einem vollständigen Haftungsausschluss des Verkehrsbetriebes führen.

Das Argument der Klägerin, dass der Busfahrer von ihrer Behinderung, da sie ihren Behindertenausweis vorgewiesen habe, hätte wissen und sich entsprechend vorsichtig verhalten müssen, fanden die Richter nicht stichhaltig. Denn das habe die Klägerin nicht von ihrer Verpflichtung entbunden, sich schnellstmöglich einen Sitzplatz beziehungsweise einen sicheren Halt zu verschaffen.

Ausweis allein reicht nicht

Im Übrigen sei die Klägerin in den Bus ohne fremde Hilfe und ohne erkennbare Probleme eingestiegen. Der Fahrer habe daher allein aufgrund des Ausweises nicht auf eine Gehbehinderung schließen müssen. Denn Anspruch auf einen Behindertenausweis hätten zum Beispiel auch Personen, die keiner besonderen Hilfe bedürfen, wie zum Beispiel Gehörlose oder in ihrer Orientierungsfähigkeit gestörte Menschen.

Deswegen sei von einer behinderten Person, die wie die Klägerin äußerlich keine Anzeichen für eine Gehbeeinträchtigung zeige, zu erwarten, dass sie den Fahrer eines öffentlichen Verkehrsmittels auf ihre Situation aufmerksam macht. Und dass sie ihn gegebenenfalls darum bitte, das Anfahren bis zur Einnahme eines Sitzplatzes zurückzustellen.

Die Entscheidung ist mittlerweile rechtskräftig.