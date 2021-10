Sturmschäden: Jeder Fünfte war schon einmal betroffen

25.10.2021 – Eine Umfrage der Cosmos hat ergeben, dass 22 Prozent der Deutschen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren schon einmal die finanziellen Folgen eines Sturms bewältigen mussten. Allerdings treffen solche Unwetter besonders Menschen in kleineren Orten und in Mittelstädten. Bewohner von Großstädten dagegen müssen vor allem Fahrraddiebstähle hinnehmen.

Der erste Herbststurm dieses Jahres hat versicherte Schäden in Höhe von voraussichtlich 250 Millionen Euro verursacht (VersicherungsJournal 25.10.2021). In diesem Zusammenhang weist die Cosmos Versicherung AG darauf hin, dass 22 Prozent der Deutschen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren schon einmal Schäden in Folge von hohen Windstärken verkraften mussten.

Dies wurde in der Umfrage „Zukunft Wohnen" festgestellt. Durchgeführt hat sie die Forsa Politik und Sozialforschung GmbH im Auftrag des Direktversicherers der Generali-Gruppe. Im Juli sind 1.003 Frauen und Männer zwischen 20 und 50 Jahren befragt worden. Die Erhebung ist nach eigenen Angaben repräsentativ.

Defekte Wasserleitungen zweithäufigster Schadengrund

Ebenfalls 22 Prozent der Befragten gaben außerdem an, schon einmal von Schäden durch defekte Wasserleitungen betroffen gewesen zu sein. Fahrraddiebstahl mussten 19 Prozent, Schäden durch Hagel zwölf Prozent und einen Einbruch oder Diebstahl zehn Prozent hinnehmen.

Auf der Liste der häufigsten Schadenursachen folgen Überspannung im Stromnetz (neun Prozent), Hochwasser (sieben Prozent) und Vandalismus (fünf Prozent). Opfer von Blitzeinschlag, Explosion und Implosion waren fünf Prozent und von einem Brand drei Prozent.

37 Prozent der Befragten nannten nichts davon. Mehrfachnennungen waren möglich.

Sturmschäden besonders häufig auf dem Land

Allerdings treffen Sturmschäden besonders Menschen in kleineren Orten mit weniger als 5.000 Einwohnern. Hier sind sie der häufigste Schadengrund (28 Prozent), gefolgt von defekten Wasserleitungen (23 Prozent).

Dies ist auch in Mittelstädten mit 20.000 bis 100.000 Bewohnern der Fall (Sturm: 28 Prozent, Wasserleitung: 22 Prozent). In Kleinstädten mit 5.000 bis 20.000 Einwohnern halten sich beide Ursachen fast die Waage (Sturm: 21 Prozent, Wasserleitung: 22 Prozent).

In Großstädten hingegen sind Menschen vor allem von Fahrraddiebstahl betroffen, besonders in Metropolen mit mehr als 500.000 Bewohnern (32 Prozent). Dahinter rangieren gleichauf defekte Leitungen und Einbruch oder Diebstahl (jeweils 18 Prozent).

In Städten mit 100.000 bis 500.000 Einwohnern macht das Entwenden des Drahtesels den Bürgern am zweithäufigsten zu schaffen (24 Prozent). Defekte Wasserleitungen liegen hier knapp an der Spitze (25 Prozent).