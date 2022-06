Studie: Welche Gefahren KMU am meisten fürchten

9.6.2022 – Die Gothaer präsentiert die Ergebnisse der aktuellen KMU-Studie, im Fokus 2022 steht die Cyberversicherung. Zwar steigt das Bewusstsein für die Risiken, die Abschlussfreude hält sich aber in Grenzen. Das wichtigste Argument für den Abschluss sind Assistance-Leistungen im Schadenfall.

Am meisten fürchten kleine und mittlere Unternehmen (KMU) einen Cyberangriff, der ihren Betrieb lahmlegt. An zweiter Stelle der bedrohlichsten Risiken liegt der Betriebsausfall, knapp dahinter rangiert „menschliches Versagen“.

Das zeigt die aktuelle KMU-Studie der Gothaer Versicherungen. Für die Auswertung befragte die Heute und Morgen GmbH im Auftrag der Gesellschaft online 1.000 Personen, die in ihrem Unternehmen für das Thema Versicherungen (mit-) verantwortlich sind.

Die Datenerhebung fand vom 17. Januar bis zum 28. Januar statt, also vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Die KMU-Studienreihe führt der Versicherer bereits seit 2010 durch, aktuell zum neunten Mal. 2021 stand im Fokus der Befragung der Faktor Nachhaltigkeit für die Unternehmen (VersicherungsJournal 8.6.2021).

Bedrohung durch Cyberattacken wird stärker wahrgenommen

Nach Auswertung der Gothaer ist das Bewusstsein der befragten KMUs für Cyberkriminalität in den vergangenen fünf Jahr kontinuierlich gestiegen. 2017 sahen nur 32 Prozent der Betriebe Attacken aus dem Netz als größtes Risiko für ihre Firma. 2019 waren es schon 43 Prozent (15.5.2019). 2022 sind es 48 Prozent.

Den Betriebsausfall fürchten aktuell 40 Prozent der Verantwortlichen, gefolgt von menschlichem Versagen mit 38 Prozent. Die Angst vor den klassischen Gefahren wie Einbrüche (30 Prozent) oder Feuer (28 Prozent) geht dagegen zurück.

Am stärksten stieg die Bewertung des Risikos von unterbrochenen Lieferketten beziehungsweise Ausfällen von Lieferanten. Im laufenden Jahr sorgen sich 29 Prozent der Betriebe vor diesem Fall am meisten; 2021 waren es nur 25 Prozent.

Die bedrohlichsten Risiken für KMU (Bild: Gothaer)

„Gut möglich, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf wirtschaftliche Transaktionen hier eine Rolle spielen“, vermuten die Studienautoren.

Nachfrage nach Cyberpolicen steigt

Ängste diktieren aber nicht entsprechende Handlungen bei den Verantwortlichen der KMUs. Sie fürchten einen Hackerangriff (und den Betriebsstillstand) zwar am meisten, dennoch haben nur 21 Prozent der Befragten eine Cyber-Versicherung abgeschlossen.

Allerdings steigt die Nachfrage nach dieser Form der Absicherung: 28 Prozent der Umfrageteilnehmer plant in den kommenden zwei Jahren den Abschluss einer Cyberpolice. 2021 waren es 22 Prozent, die hier Offenheit signalisierten.

Die Frage ist nicht ob, sondern wann das Unternehmen Ziel eines Hackerangriffs wird. Thomas Bischof, Vorstandschef der Gothaer Allgemeine

„Die Frage ist nicht ob, sondern wann das Unternehmen Ziel eines Hackerangriffs wird. Entscheidend ist, frühzeitig Maßnahmen für Cybersicherheit zu ergreifen und welche Mechanismen greifen, wenn das Unternehmenssystem gehackt wird“, lässt sich Thomas Bischof, Vorstandschef der Gothaer Allgemeine AG, in einer Mitteilung zur Auswertung zitieren.

Aber auch der Ukrainekrieg hat Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung der Betriebe: „Die Aufmerksamkeit für das Risiko von Cyberangriffen bei den KMU unter anderem durch Presseberichte in den vergangenen Wochen nochmal gestiegen. Konkrete neue Zahlen dazu können wir an dieser Stelle leider nicht nennen“, erklärt die Gothaer auf Nachfrage.

Assistance-Leistungen sind Argument für den Abschluss

KMUs, die sich für den Cyber-Versicherungsschutz entscheiden, legen Wert auf unterstützende Maßnahmen im Schadenfall. 52 Prozent der Befragten nennen Assistance-Leistungen wie Datenwiederherstellung und Krisenberatung als wichtigstes Kriterium für eine Police. Es folgen eine 24-Stunden-Notfallhotline (42 Prozent) und flexible Vertragsanpassungen (41 Prozent).

Mit dem Preis-Leistungsverhältnis zeigt sich die Mehrheit zufrieden. Über die Hälfte (53 Prozent) der KMUs mit Cyberpolice gibt in der Befragung an, dass ihr Versicherungsbeitrag in den vergangenen zwölf Monaten nicht erhöht wurde.

Für den gleichen Zeitraum erklären 78 Prozent, dass der Versicherungsumfang der Cyberpolice konstant geblieben ist.

Ergebnisse anderer Untersuchungen

Die Ängste der Unternehmer stehen in engem Zusammenhang mit ihrer jeweiligen Branchenzugehörigkeit, wie eine Umfrage der Finanzchef24 GmbH und der zum Provinzial Konzern gehörenden Andsafe AG zeigte. Unter Beratern und Händlern gibt es größere Sorgen vor Cyberschäden als im Handwerk oder der Gastronomie (3.6.2022).

Eine Studie der Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland belegt, dass fast die Hälfte der befragten Entscheider Cyberangriffe als die größte Bedrohung für ihr Unternehmen einstufen.

Deutschland verzeichnet laut den Experten des Spezialversicherers die höchsten mittleren Kosten pro Schadenfall. Die Cyber-Gesamtschadenkosten liegen aktuell bei durchschnittlich 18.712 Euro (Vorjahr: 21.818 Euro). Auf internationaler Ebene betragen sie derzeit 15.255 Euro (11.944 Euro) (17.5.2022).

Wie Versicherungsmakler die Nachfrage und die Anbieter bewerten, zeigt eine Befragung von Marketing Research Team Kieseler (MRTK). Demnach hat das Geschäft mit gewerblichen Cyberversicherungen im vergangenen Jahr erneut zugelegt. Als ihre Favoriten nannten die Vermittler Hiscox, aber auch die VHV Allgemeine Versicherung AG und Cogitanda Dataprotect AG (29.4.2022).