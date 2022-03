Studie: Angst vor sinkendem Lebensstandard nimmt stark zu

9.3.2022 – Eine Umfrage der Gothaer hat ergeben, dass die Furcht vor einer Inflation und einem sinkenden Lebensstandard erheblich ansteigt. Gleichzeitig wird die Kritik an der Niedrigzinspolitik der EZB immer lauter. Sicherheit bleibt das wichtigste Anliegen bei der Geldanlage, aber die Risikobereitschaft wächst.

Die Gemütslage der Deutschen in Sachen Finanzen ist angespannt. Das zeigt die „Gothaer Anlegerstudie 2022“ der Gothaer Asset Management AG.

Die nach eigenen Angaben repräsentative Erhebung wurde von der Forsa Politik und Sozialforschung GmbH durchgeführt. Mit Hilfe computergestützter Telefoninterviews wurden Anfang Januar 1.002 Personen ab 18 Jahren nach einem systematischen Zufallsverfahren ausgewählt und befragt.

Menschen bangen um ihren Lebensstandard

Das Ergebnis: Die Angst vor einer Inflation wächst beträchtlich. Aktuell fürchten 68 Prozent steigende Alltagskosten und eine damit einhergehende Entwertung der Geldanlagen. Ein Jahr zuvor waren es 60 Prozent.

Zudem sorgen sich immer mehr Menschen, dass der bisherige Lebensstandard nicht gehalten werden kann. Dies fürchten derzeit 48 Prozent (2021: 41 Prozent).

Vor diesem Hintergrund sei es nicht verwunderlich, dass die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) immer stärker an Rückhalt in der Bevölkerung verliere, so die Studienautoren. Mittlerweile halten nach ihren Auswertungen 60 Prozent der Befragten die Maßnahmen der Währungsbehörde für falsch (41 Prozent).

Sparbuch weiterhin die beliebteste Anlageform

Sicherheit bleibt der Studie zufolge der zentrale Wunsch bei der Geldanlage. Dies äußern 52 Prozent der Befragten. Dahinter reihen sich weit abgeschlagen Flexibilität mit 24 Prozent, Rendite mit elf Prozent und Nachhaltigkeit mit acht Prozent ein.

(Bild: Gothaer)

Entsprechend dominiert bei den Anlageformen weiterhin das Sparbuch, das von 46 Prozent genannt wird. Auf Platz zwei der Beliebtheitsskala liegen Immobilien mit 38 Prozent (32 Prozent).

Den dritten Rang teilen sich erneut Bausparverträge und Fonds mit jeweils 30 Prozent (26 Prozent). Lebensversicherungen schaffen es wieder an die vierte Position mit gleichbleibenden 27 Prozent.

(Bild: Gothaer)

Parallel dazu wächst die Risikobereitschaft. Mittlerweile sind 44 Prozent (34 Prozent) bereit, bei der Geldanlage ein höheres Wagnis einzugehen, berichten die Studienautoren.

Andere Studie, ähnliche Ergebnisse

Auch die Deutsches Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung GmbH (Diva) hat kürzlich in einer Sonderbefragung im Rahmen der aktuellen Winterausgabe des „Deutschen Geldanlage-Index“ ermittelt, dass Sicherheit nach wie vor das wichtigste Anlagekriterium ist.

Rentabilität liegt hier auf Platz zwei. Es folgen mit größeren Abständen Liquidität und Nachhaltigkeit (VersicherungsJournal 3.2.2022).