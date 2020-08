Storno wegen Corona: Wann der Reisepreis komplett ersetzt wird

19.8.2020 – In einem Reisegebiet bestand eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Ausbreitung des Covid-19-Virus. In diesem Fall ist der Veranstalter einer Pauschalreise bei einer Stornierung durch den Kunden vor Reiseantritt dazu verpflichtet, ihm den vollständigen Reisepreis ohne Abzug von Stornokosten zu erstatten. Das hat das Amtsgericht Frankfurt am Main mit einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 11. August 2020 entschieden (32 C 2136/20 (18)).

Der Entscheidung lag die Klage eines Mannes zugrunde, der bei einem Reiseveranstalter eine Pauschalreise auf die im Golf von Neapel liegende Insel Ischia gebucht hatte. Als Beginn war der 14. April 2020 vereinbart worden.

Außergewöhnlicher Umstand?

Am 7. März 2020 entschloss sich der Kläger dazu, den Trip, der unter anderem einen Flug von Hamburg nach Neapel und zurück beinhaltete, zu stornieren. Denn die Meldungen über den sich weltweit ausdehnenden Covid-19-Virus nahmen immer bedrohlichere Ausmaße an.

Das wurde von dem Veranstalter der Reise zwar akzeptiert. Er zahlte dem Urlauber unter Abzug der in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen genannten Stornokosten jedoch nur einen Teil des Reisepreises zurück.

Das begründete er damit, dass zum Zeitpunkt der Stornierung Anfang März für das Reisegebiet noch keine Reisewarnung des Auswärtigen Amts vorgelegen habe. Es müsse folglich von einer normalen Stornierung ausgegangen werden.

Daraufhin reichte der Betroffene gegen das Unternehmen Klage ein. Diese begründete er damit, dass sein Rücktritt von dem Reisevertrag angesichts des sich rasant ausbreitenden Virus auf einen „unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umstand“ zurückzuführen gewesen sei. Ihm stehe daher die Erstattung des vollständigen Reisepreises zu.

Reiserücktritt wegen wahrscheinlicher Covid-19-Ausbreitung

Dieser Argumentation schloss sich das Frankfurter Amtsgericht an und gab der Klage statt.

Nach Meinung der Richter komme es darauf an, wann der Rücktritt erfolgte und ob die Gegebenheiten am Urlaubsort zu diesem Zeitpunkt bereits als außergewöhnlicher Umstand zu qualifizieren waren. Danach könne die Frage beurteilt werden, ob einem Reisenden, der wegen der Covid 19 Epidemie von einem Reisevertrag zurücktritt, die Stornokosten zu erlassen sind.

Die an den Urlauber zu stellenden Anforderungen an einen entsprechenden Nachweis seien allerdings gering. So sei es nicht zwingend erforderlich, dass zum Zeitpunkt der Stornierung bereits eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für das Reisegebiet vorgelegen habe. Ausreichend sei vielmehr eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine gesundheitsgefährdende Ausbreitung des Virus.

Von der habe der Mann Anfang März jedoch ausgehen dürfen. Denn bereits zu diesem Zeitpunkt sei absehbar gewesen, dass auch Italien von den Auswirkungen der Pandemie nicht verschont bleiben werde. Der Kunde habe daher gemäß § 651h Absatz 3 BGB von dem Reisevertrag zurücktreten dürfen, ohne dass ihm der Reiseveranstalter Stornokosten in Rechnung stellen durfte.