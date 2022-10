Stimmung zur Altersvorsorge auf rasanter Talfahrt

21.10.2022 – Der Altersvorsorge-Index des Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung fällt zum vierten Mal in Folge. Besonders der Teilindex zur aktuellen Lage verschlechtert sich. Mittlerweile halten fast 39 Prozent der Befragten ihre eigene Altersvorsorge für unzureichend. Beim Blick in die Zukunft erwarten 61 Prozent, dass sich das Versorgungsniveau der GRV verschlechtern wird. 41,3 Prozent wollen privat und 31,5 Prozent betrieblich gegensteuern.

Die Skepsis der Bevölkerung gegenüber der eigenen Finanzlage im Ruhestand verfestigt sich. Dies zeigt der aktuelle Altersvorsorge-Index der Deutsches Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung GmbH (Diva).

Seit Beginn der Erhebung vor zwei Jahren ist der halbjährlich erhobene Messwert zum vierten Mal in Folge gefallen. Die Kennzahl startete im Herbst 2020 bei plus 3,4 Punkten und liegt mittlerweile bei minus 5,4 Punkten – ein neuer Tiefststand. Im Frühjahr dieses Jahres wurden minus 3,2 Punkte ermittelt (VersicherungsJournal 6.10.2021).

Bild: Diva

Der Teilindex zur aktuellen Situation fällt besonders negativ aus

Die Kennziffer basiert auf einer nach eigenen Angaben repräsentativen Befragung von rund 2.000 Personen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren. Die Erhebung wurde im September von der Insa-Consulere GmbH durchgeführt.

Der Index gliedert sich in die zwei Teilindizes „Aktuelle Lage“ und „Künftige Erwartungen“. Während sich der Blick in die Zukunft nur leicht verschlechterte (von 0,6 auf 0,0), rutschte die Einschätzung der gegenwärtigen Situation in den Keller (von minus 7,0 auf minus 10,9).

„Das ist nicht verwunderlich“, wird Professor Dr. Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des Diva zitiert. „Die Zeitungen sind voll von Negativmeldungen mit düsterem Ausblick. Dieses Stimmungsbild fließt natürlich auch in die Bewertung der Altersvorsorge ein.“

Die eigene Vorsorge halten aktuell 39 Prozent für unzureichend

Derzeit fühlen sich nur noch 23,6 (Herbst 2021: 27,3) Prozent der Befragten gesetzlich, betrieblich und privat gut für den Lebensabend abgesichert. Befriedigend gesichert glauben 37,8 (38,9) Prozent zu sein. Für unzureichend halten mittlerweile 38,7 (33,8) Prozent die eigene Altersvorsorge.

Mit Blick auf die letzten drei Jahre sehen 20,4 (23,0) Prozent eine Verbesserung, 52,6 (58,2) Prozent keine Veränderung und inzwischen 27,0 (18,8) Prozent eine Verschlechterung der Absicherung.

Jeder sechste Befragte erwartet Abstriche bei der GRV

Bei den längerfristigen Erwartungen zeigt sich, dass das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) weiter abnimmt. Nunmehr 61,0 (58,5) Prozent der Studienteilnehmer gehen von einer Verschlechterung des Versorgungsniveaus in den nächsten zehn bis 20 Jahren aus. 24,3 (25,3) Prozent erwarten keinen Wandel in dieser Zeit und 14,7 (16,2) Prozent eine Optimierung.

Viele wollen aktiv werden. 41,3 (39,0) Prozent möchten in den nächsten drei Jahren im Bereich der privaten und 31,5 (28,6) Prozent im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge etwas unternehmen.

Extreme Diskrepanzen zwischen den Altersgruppen

In Ostdeutschland (Index: minus 10,1) sind die Menschen weiterhin skeptischer als in Westdeutschland (minus 4,4). Bei der Auswertung nach Bundesländern ist Thüringen (minus 20,3) Schlusslicht, in Berlin (6,8) hingegen ist die Stimmungslage zur Altersvorsorge am besten.

Der Altersvorsorge-Index fällt bei Frauen (minus 10,5) überdies deutlich pessimistischer aus als bei Männern (minus 0,6) – „sicher nicht zu Unrecht“, wie die Studienautoren meinen. Denn zum einen erhielten Frauen aufgrund unterschiedlicher Erwerbsbiografien im Schnitt etwa 30 Prozent weniger monatliche Rente als Männer.

Zum anderen könne sich ihre um drei bis fünf Jahre höhere Lebenserwartung auch in der privaten Vorsorge in einem niedrigeren Absicherungsniveau niederschlagen. Und das umso mehr, als in Zukunft die Probleme der gesetzlichen Rente eine verstärkte private Altersvorsorge unumgänglich werden lassen, heißt es.

Die größten Unterschiede zeigen sich bei den Altersgruppen. Die 18- bis 29-Jährigen (15,2) sind erheblich optimistischer als die 50- bis 65-Jährigen (minus 18,8). Die 30- bis 39-Jährigen (1,9) und die 40- bis 49-Jährigen (minus 10,4) bewegen sich zwischen den Extremen.

Vermögende ebenfalls in Sorge um finanzielle Absicherung

Selbst Reiche sorgen sich mittlerweile um ihre Altersversorgung. Dies hat die Natixis Investment Managers S.A. in einer weltweilten Studie ermittelt. Bei der Analyse standen Anleger mit einem liquiden Vermögen von mindestens einer Million US-Dollar im Mittelpunkt.

Die sogenannten „High-Net-Worth-Individuals“ (HNWIs) glauben demnach zwar mehrheitlich (79 Prozent), dass sie im Ruhestand finanziell abgesichert sind. Dennoch geben auf Nachfrage rund 35 Prozent an, dass ein Wunder geschehen müsse, damit sie einen finanziell sorgenfreien Ruhestand erleben können.

58 Prozent sagen, dass sie sich darauf einstellen, länger arbeiten zu müssen als ursprünglich geplant. Ebenso viele, dass die niedrigen Zinsen es schwierig machen, mit den eigenen Ersparnissen ein auskömmliches Renteneinkommen zu erzielen. Trotz stattlichem Vermögen ist die staatliche Rente für 31 Prozent von großer Bedeutung und sie fürchten, ohne diese in Engpässe zu geraten.