Sozialpartner fordern Standards für künstliche Intelligenz

17.3.2021 – Künstliche Intelligenz könne bessere Jobs schaffen, Versicherer könnten auch „ihre eigenen versicherungs-spezifischen KI-Produkte“ entwickeln, bessere Rahmendbedingungen seien aber nötig. Das sind Punkte aus einer gemeinsamen Stellungnahme europäischer Interessenverbände.

Der Einsatz von „künstlicher Intelligenz“ (KI) im Versicherungssektor ist Gegenstand einer gemeinsamen Erklärung europäischer Branchenverbände, die am Dienstag veröffentlicht worden ist.

Unter ihnen sind der Versicherer-Dachverband Insurance Europe, die Versicherungsvermittler-Vereinigung Bipar, der Verband der wechselseitigen Versicherer und Versicherungsvereine (Amice) und die Gewerkschaft Uni Europa Finance.

Aus Deutschland gehört der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) Insurance Europe an; der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) und der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) sind Bipar-Mitglieder.

„Bessere Jobs“ durch künstliche Intelligenz möglich

Wie jede andere technologische Neuerung sei auch KI „weder gut noch schlecht“, heißt es in dem Papier. Ihre Gestaltung hänge davon ab, welche Entscheidungen der Mensch treffe und wie er sie anwende.

Grundsätzlich begrüßen die Unterzeichner die Nutzung künstlicher Intelligenz. Sie könne die Chance auf bessere Jobs bieten sowie Unternehmen und Beschäftigte dabei unterstützen, ihre tägliche Arbeit zu erledigen.

Dies wiederum könne es Beschäftigten erlauben, anderen Aufgaben mehr Zeit zu widmen und ihre Fähigkeiten besser einzusetzen.

Kritik am Entwicklungsstand Europas

Zugleich sehen es die Sozialpartner kritisch, dass Europa kein Vorreiter in der Entwicklung dieser Technologie gewesen sei. Bessere Rahmenbedingungen seien erforderlich.

(Rück-)Versicherer könnten nämlich durchaus „ihre eigenen versicherungs-spezifischen KI-Produkte“ entwickeln, ist in der Stellungnahme zu lesen.

Es sei zu erwarten, dass verantwortungsvolle KI-Entwicklung ein wichtiger Aspekt für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Versicherungssektors sowie die Beschäftigung(sbedingungen) sein werde.

Liste von Voraussetzungen für KI-Einsatz

Für den Einsatz künstlicher Intelligenz zählen die Unterzeichner freilich auch einige Voraussetzungen auf.

Auf der Liste stehen etwa die Wachsamkeit, was mögliche unerwünschte Auswirkungen betrifft, die Berücksichtigung ethischer Standards, Transparenz und Datensicherheit, oder auch das Prinzip der „Fairness“, das eine Diskriminierung der Arbeitnehmer hintanhalten soll.

Wichtig sei auch sicherzustellen, dass KI-Systeme und -Lösungen die Mitwirkung von Menschen im Arbeitsleben nicht gefährden, sondern anreichern.

Bereit sein, den Wandel mitzugestalten

Die Nutzung von KI könne zu neuen Aufgabenstellungen führen und neue Strukturen und Veränderungen der Kultur erfordern.

Für Unternehmen, Beschäftigte und ihre Vertreter gelte es, gegebenenfalls bereit zu sein, zur Gestaltung dieser Transformation auf verantwortungsvolle Weise beizutragen.

Die „Joint declaration on Artificial Intelligence by the European social partners in the insurance sector“ (PDF, 339 KB, Englisch) kann von der Website von Insurance Europe heruntergeladen werden.