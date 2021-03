Sorge um den guten Ruf der Lebensversicherung

10.3.2021 – Run-offs haben sich inzwischen etabliert. Über die Nach- und Vorteile für die Lebensversicherungs-Kunden streiten die Fachleute aber nach wie vor. Absehbar ist, dass sich nach vielen Niedrigzinsjahren weitere Lebensversicherer entscheiden werden, ihre (Teil-) Bestände intern auslaufen zu lassen oder extern an Abwicklungsplattformen zu verkaufen.

Die Einstellung des Neugeschäfts in der Lebensversicherung und der Verkauf von Altbeständen an Abwicklungsplattformen (externer Run-off) geht an den Kunden offenbar spurlos vorbei. „Die Kunden haben Eigentümer- und Markenwechsel bisher relativ gelassen begleitet. Das Grundvertrauen ist intakt“, sagte Dr. Lutz Golsch, Leiter der strategischen Kommunikation bei der deutschen Niederlassung der FTI Consulting Gruppe, am Dienstag online auf einer Fachkonferenz.

Lutz Golsch (Bild: Screenshot Lier)

Diskutiert würden Run-offs vor allem branchenintern. In den Leitmedien seien sie kein Thema. Von 18.000 Berichten über die Lebensversicherung (seit 2013) handelten nur drei Prozent von Run-offs. In 10.000 Fachartikeln liege der Anteil bei fünf Prozent.

Branche muss vorsichtig mit Reputation umgehen

„Dafür, dass es beim Marktstart 2013/14 Sturmwarnung gab, schlagen die Wellen nicht sehr hoch,“ so Golsch. Er mahnte die Lebensversicherungs-Branche vorsichtig mit der erreichten Reputation umzugehen, weil die externe Bestandsverwaltung künftig sicherlich noch gebraucht würde.

Dass weitere Lebensversicherer ihre (Teil-) Bestände in den Run-off schicken werden, meinten auch andere Referenten der Konferenz. So zeigte sich Dr. Heinz-Peter Roß, Chef der Viridium-Gruppe, überzeugt, dass dieses Segment wachsen wird: „Unser Haus ist für weitere Transaktionen genug kapitalisiert.“

Emotionale Seite der Run-offs nicht unterschätzen

Golsch kritisierte, dass sich Teile der Branche „eilig und kritisch von diesem Geschäftsmodell distanziert“ hätten. Es sei der Eindruck entstanden, dass es zwei Klassen von Lebensversicherungs-Kunden gebe.

Formulierungen wie Abwickler, Verwerter oder Auffanggesellschaft seien negativ, prägten sich ein und beeinflussten die Wahrnehmung. Man dürfe die emotionale Seite der Run-offs nicht unterschätzen. „Bisher ist sehr viel gut gelaufen. Jetzt gibt es die Chancen, die Reputation zu stärken“, so Golsch, der allerdings auch durchblicken ließ, sich bei Viridium besonders gut auszukennen.

Die Studienergebnisse der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH zur Entwicklung der internen und externen Abwicklungen von Lebensversicherungs-Ergebnisse wurden mehrfach von Befürwortern wie Kritikern zitiert (VersicherungsJournal 21.10.2020, 22.10.2019). Beide Seiten sahen darin ihre Auffassung hinsichtlich Storni, der Beteiligung der Versicherten an Effizienzgewinnen und Erträgen oder auch Solvabilität jeweils belegt.

Kleinlein: Bedarf nach Abwicklung wird zunehmen

Dr. Axel Kleinlein vom Bund der Versicherten e.V. warf den Plattformen Mängel bei Transparenz, Service und Kommunikation vor. Er plädiert für ein „faires“ Kundenrecht. Beim Aufkauf solle der Versicherungsnehmer darüber entscheiden dürfen, ob er seinen Vertrag weiterführen will oder nicht.

Ausscheidende Kunden sollten dann nicht nur den Rückkaufswert erhalten, sondern auch an den Bewertungsreserven, der freien RfB und ähnlichen Töpfen, die Kleinlein auf 100 Milliarden Euro veranschlagt, beteiligt werden. Er fürchtet, dass der Bedarf nach Abwicklung zunehmen wird. „Die Lebensversicherung ist im Absturz. Das wird sie zur Abwicklung bringen. Für die 100 Milliarden gibt viele gierige Investoren.“

Martin Setzer, CIO der Viridium Gruppe, berichtete, dass die erste Tranche des Bestandes der Proxalto Lebensversicherung AG (zuvor Generali Lebensversicherung AG) mit rund einem Viertel aller Verträge planmäßig zum 25. Januar migriert worden sei. Damit habe man das Fundament für die bisher größte Bestandsmigration gelegt. Die zweite Tranche werde Anfang 2022 folgen und die dritte dann im Jahresverlauf.