So wird die Gewerbeversicherung digital

6.2.2018 – Bei der Euroforum-Jahrestagung Haftpflicht wurden die digitalen Geschäftsmodelle von Optisure, Gewerbeversicherung24, AIG und Finanzchef24 vorgestellt. Die vier Unternehmen verfolgen unterschiedliche Strategien, aber alle arbeiten am Verringern der Komplexität der Geschäftsprozesse. Spezielle Risiken werden dabei nicht mehr immer bedient. Vermittler denken darüber nach, sich von (unbeweglichen) Versicherern unabhängiger zu machen.

In der vergangenen Woche fand in Hamburg die 20. Euroforum-Jahrestagung Haftpflicht 2018 der Euroforum Deutschland GmbH statt (VersicherungsJournal 31.1.2018, 2.2.2018). Dabei kam auch die Digitalisierung des gewerblichen Haftpflicht-Geschäfts zur Sprache.

Dr. Marc Surminski, Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen, stellte vier Insurtechs aus diesem Segment vor.

Fast zu einfach

Lars Bauer ist Geschäftsführer und einer von zwei Gründern der Optisure GmbH. Das Unternehmen bietet auf seiner Internetseite als erstes Produkt eine Haftpflichtversicherung für Freiberufler in der IT-Branche an.

Die Lösung sei für den Kunden so standardisiert, dass dieser bereits nach wenigen Minuten versichert sei. Diese Einfachheit gehe so weit, dass sie mitunter schon Misstrauen wecke. Als weiteren Nebeneffekt der Automatisierung nannte Bauer, dass manche spezielle Risiken, die nicht in das Schema passen, bei ihm nicht versicherbar sind.

Er und sein Mitgründer haben 250.000 Euro in ihr Unternehmen investiert. Produktgeber für die IT-Police ist Hiscox. Als Nachteil in der Zusammenarbeit mit Versicherern habe sich erwiesen, dass manche durch Vertriebswegekonflikte gehemmt seien. Perspektivisch gehe der Weg zu eigenen Produkten.

von links: Benjamin Papo, Nepomuk Loesti, Marc Surminski, Christopher Leifeld, Lars Bauer (Bild: Meyer)

Digitalisierung und persönliche Beratung in Kombination

Während Optisure auf den Direktvertrieb setzt, nutzt die im Jahr 2016 gegründete Gewerbeversicherung24 Vergleichsportal GmbH verschiedene Vertriebswege.

Christopher Leifeld, Geschäftsführer und Mitgründer des Unternehmens, berichtete, man sei mit der Plattform als Technologieprovider für Vertriebe, Makler und andere tätig. Er sieht in der Digitalisierung und der persönlichen Beratung durch Vermittler keinen Gegensatz.

Erst einmal stehe im Vordergrund, die bestehende Produktwelt zu nutzen und Volumen zu generieren. In weiteren Schritten ist für ihn denkbar, auch eigene Produkte zu entwickeln. Leifeld zeigte sich überzeugt, auch komplexe Geschäfte zunehmend digital unterstützen zu können.

Gesellschafter Unternehmens mit 25 Mitarbeitern sind die beiden Geschäftsführer und die Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH.

Ehemalige Wüba als digitale Speerspitze

Einziger Vertreter in der Runde aus dem Lager der Versicherer war Nepomuk Loesti. Er leitet den Bereich „Liabilities and Financial Lines“ in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz der AIG Europe Limited.

Der Versicherungskonzern entwickelt die übernommene Württembergische und Badische Versicherung (Wüba) (VersicherungsJournal 2.12.2009) zur digitalen Speerspitze der Gruppe. Alle Produkte würden Bipro-fähig gemacht.

Als Zwischenschritt-Technologie setzt AIG Microsites ein, über die das Geschäft digital abgewickelt wird. Diese könnten auch auf Vertriebspartner zugeschnitten innerhalb einer Woche eingerichtet werden (VersicherungsJournal 5.2.2018). Als Ziel nannte Loesti, mit den Maklern direkt über Schnittstellen nach Bipro-Normen zu kommunizieren.

Digital abgewickelt werden Deckungen bis 250 Millionen Euro, ausgenommen Cyberpolicen, für die Kapazitäten bis 150 Millionen Euro bereitgestellt werden. Loesti sagte, das digitale Geschäft sei schon rentabel. Man komme mit zehn Prozent Kosten aus.

Die Leute gehen nicht nur nach dem Preis, sondern nach Preis-Leistung. Benjamin Papo, Finanzchef24 GmbH

Online-Tarifierung für 1.750 Betriebsarten

Die Finanzchef24 GmbH wurde von ihrem Geschäftsführer Benjamin Papo vorgestellt. Der durch Wagniskapital finanzierte Versicherungsmakler ist seit 2013 auf dem Markt und spezialisiert auf Kleinunternehmer. Davon sind 52 Prozent Unternehmensgründer.

Papo berichtete, man habe sich vom Vergleicher zum Makler entwickelt, weil Beratungsbedarf bestehe. Das Geschäftsmodell sei daher hybrid. Von 2.500 Betriebsarten würden 70 Prozent online tarifiert, das entspricht 1.750 Branchen. In komplizierten Fällen würden die Onlinekunden zu den 20 menschlichen Kundenberatern „ausgesteuert“. Besonders schwierige Fälle lehnt Papo ab.

Finanzchef24 bietet seine Dienste über die eigene Plattform an, nutzt das Vergleichsportal der Verivox GmbH und arbeitet über die Fonds Finanz Maklerservice GmbH mit anderen Versicherungsmaklern zusammen (VersicherungsJournal 5.4.2017).

Papo widersprach der Auffassung, die Kunden schauten im Internet nur nach der Höhe der Beiträge: „Die Leute gehen nicht nur nach dem Preis, sondern nach Preis-Leistung“. Sehr relevant seien die Prozesse, zum Beispiel mit welcher Geschwindigkeit die Versicherer die Policen erstellen oder Schäden regulieren würden.