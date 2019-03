So wichtig ist die Lebensversicherung für die Assekuranz

26.3.2019 – Europaweit machten Lebensversicherungen 2017 knapp 59 Prozent der gesamten Prämieneinnahmen aus. In Deutschland sind es nicht einmal knapp 46 Prozent – Tendenz zuletzt deutlich fallend, wie aktuelle Zahlen von Insurance Europe zeigen.

Die europäischen Lebensversicherer haben im Geschäftsjahr 2017 rund 710 Milliarden Euro Beitragseinnahmen erzielt. Dies sind fünf Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie aus kürzlich vom europäischen Versicherungsverband Insurance Europe veröffentlichten Zahlen hervorgeht (VersicherungsJournal 5.3.2019).

In Deutschland waren die gebuchten Bruttoprämien im Berichtsjahr hingegen rückläufig. Inklusive der Pensionskassen und Pensionsfonds gab es den Daten von Insurance Europe zufolge ein Minus von 0,1 Prozent auf knapp 90,7 Milliarden Euro.

Unterdurchschnittlicher Anteil in Deutschland

Der Anteil der europäischen Lebensversicherer an den gesamten Beitragseinnahmen lag 2017 bei 58,6 Prozent. Mit 45,8 Prozent schnitt die heimische Lebensversicherungs-Branche deutlich unterdurchschnittlich ab.

Die niedrigsten Anteile errechnen sich für Belgien und für die Türkei mit jeweils rund einem Siebtel. Andererseits sammelten die finnischen und schwedischen Lebensversicherer knapp über beziehungsweise unter vier Fünftel der nationalen Beitragseuros ein.

In den anderen drei großen Märkten neben Deutschland waren die Anteile des Leben-Prämienvolumens überdurchschnittlich ausgeprägt. In Italien waren es über drei Viertel, in Großbritannien beinahe 70 Prozent und in Frankreich fast zwei Drittel.

Rückläufiger Trend

Betrachtet man die Anteile in der Zeitreihe, so waren zuletzt mit Ausnahme Großbritanniens in allen vier großen kontinentalen Märkten Rückgänge zu beobachten. In Deutschland fiel das Minus zwischen 2015 und 2017 mit zwei Prozent am niedrigsten aus. In Frankreich waren es minus 2,3 Prozent, in Italien minus 2,9 Prozent. Europaweit gab es eine Verminderung um 2,4 Prozent.

Den höchsten Wert auf Zehnjahressicht betrachtet erreichte die kontinentale Lebensversicherungs-Wirtschaft 2009 mit 61,8 Prozent, das waren fast 3,3 Prozentpunkte mehr als 2017. In Frankreich fiel das Minus mit über sechs Prozent (im Vergleich zum Höchststand in 2010 von 69,9 Prozent) fast doppelt so groß aus.

In der Bundesrepublik betrug der Anteil nur einmal mehr als 50 Prozent – und zwar im Jahr 2010, als es ein massives Engagement der Anbieter im Einmalbeitragsgeschäft gab (VersicherungsJournal 31.3.2011). Das waren fast fünf Prozentpunkte mehr als 2017.