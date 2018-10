So wechselbereit sind Nachwuchskräfte in der Finanzbranche

18.10.2018 – Mehr als drei von vier Nachwuchs-Fach- und Führungskräften bei Versicherern und Banken haben in den vergangenen zwölf Monaten ein Jobangebot von einem anderen Arbeitgeber erhalten. Dies ist ein Ergebnis des „Young Professionals Barometers“ von Trendence. Hinsichtlich der Wechselbereitschaft liegt die Finanzbranche nur leicht über dem Durchschnitt.

Bei Versicherern und Banken verdient der Führungs- und Fachkräftenachwuchs mit am besten. Dem „Young Professionals Barometer 2018“ der Trendence Institut GmbH zufolge erhalten sie ein überdurchschnittlich hohes Bruttoeinkommen (Grundgehalt inklusive Bonuszahlungen) von 64.800 Euro im Jahr. Mehr zahlt nur die Automobilindustrie (VersicherungsJournal 8.10.2018).

Basis der Untersuchung ist eine zwischen Mai und Juli durchgeführte Onlineumfrage unter sogenannten Young Professionals, die als Akademiker mit bis zu zehn Jahren Berufserfahrung definiert sind. Beteiligt haben sich insgesamt 18.113 Personen. 1.167 Umfrageteilnehmer sind bei Versicherern oder Banken beschäftigt, die als Finanzbranche zusammengefasst werden.

Finanzbranche mit sehr schlechtem Standing

Dennoch haben Versicherer und Banken als Arbeitgeber bei den Young Professionals nur ein sehr schlechtes Standing. Nur der Allianz-Konzern und die Europäische Zentralbank landeten in der Top 30 der beliebtesten Arbeitgeber. Zudem gilt die Finanzbranche als sehr unattraktiv. Schlechter sieht es nur in der Medien- und Werbebranche aus (VersicherungsJournal 28.9.2018).

Auch gehören diejenigen Nachwuchs-Fach- und Führungskräfte, die bei Banken und Versicherern beschäftigt sind, im Branchenvergleich zu den unzufriedensten. Lediglich in den Wirtschaftszweigen Logistik und Tourismus sowie Medien und Werbung ist der Führungs- und Fachkräftenachwuchs noch unzufriedener.

Bereitschaft zum Jobwechsel

Trotz der großen Unzufriedenheit ist die Jobwechselbereitschaft in der Finanzbranche nur leicht überdurchschnittlich ausgeprägt. So gaben 84,9 Prozent der bei Versicherern und Banken beschäftigten Young Professionals an, aktiv nach einem neuen Job zu suchen, sich ab und zu umzuschauen oder zumindest für einen Wechsel offen, aber nicht aktiv auf der Suche zu sein.

Über alle Wirtschaftszweige hinweg sind es 84,2 Prozent. Die wechselwilligsten Mitarbeiter mit bis zu zehn Jahren Berufserfahrung arbeiten im Bereich Medien und Werbung. Am niedrigsten ist der Anteil in der Logistik- und Tourismusbranche.

Im Vergleich zu 2016 ist die Bereitschaft, den Arbeitgeber zu wechseln, bei den Nachwuchs-Fach- und Führungskräften aus der Finanzbranche deutlich zurückgegangen – um fast acht Prozentpunkte. Dies ist für die Studienautoren „ein gutes Zeichen für die Arbeitgeber. Es heißt, dass die Mitarbeiter seltener kündigen und länger im Unternehmen bleiben.

So begehrt sind Young Professionals bei anderen Arbeitgebern

Es ist aber gleichzeitig eine schlechte Nachricht für all diejenigen Arbeitgeber, die expandieren wollen. Denn es heißt auch, dass immer weniger Young Professionals auf dem Markt verfügbar sind und rekrutiert werden können. Und die Konkurrenz um die Talente aus der Finanzbranche ist besonders hoch, wie die Zahl der Jobangebote zeigt.“

Denn der Trendence-Untersuchung zufolge zählt der Führungs- und Fachkräftenachwuchs bei Versicherern und Banken zu den begehrtesten aus allen Branchen. So haben mehr als drei Viertel in den letzten zwölf Monaten ein Jobangebot von einem anderen Unternehmen erhalten.

Der Durchschnittswert liegt bei 71,2 Prozent. Am seltensten erhalten Young Professionals aus dem öffentlichen Sektor Jobangebote. Am größten ist der Anteil in der Medien- und Werbebranche.