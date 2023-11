So viele Personen wurden 2022 bei schweren Verkehrsunfällen verletzt

24.11.2023

2022 wurden nach zuvor zwei coronabedingt rückläufigen Jahren wieder mehr Straßenverkehrsunfälle in Deutschland registriert. Deutlich nach oben ging es bei den schweren Verkehrsunfällen mit Verletzten oder Getöteten. Dies gab das Statistische Bundesamt (Destatis) Mitte Juli bekannt (VersicherungsJournal 14.7.2023).

Aus ergänzendem Statistikmaterial geht hervor, dass hinsichtlich der Ortslage die meisten Unfälle mit Personenschaden innerhalb von Ortschaften, aber hier die wenigsten Toten gezählt wurden (5.9.2023). Weiteres Ergebnis: Die Zahl der registrierten Personenschadenunfälle hat 2022 um fast ein Achtel zugenommen auf 289.672. Genauso stark gestiegen ist die Zahl der dabei leicht- und schwerverletzten Personen (auf 361.134).

In der Zeitreihe der für die Kfz-Versicherer besonders teuren Unfälle mit Personenschaden ist allerdings ein deutlicher Rückgang festzustellen. In den 1990er-Jahren lag die Zahl noch bei in der Spitze fast 390.000 und damit um etwa ein Viertel höher.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den bei Straßenverkehrsunfällen verletzten Personen. In den 1990er-Jahren und zu Beginn des Jahrtausends waren es noch zum Teil deutlich mehr als 500.000 und damit weit über ein Drittel mehr als zuletzt.