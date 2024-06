So unbeliebt sind Versicherungsvertreter

27.6.2024 – Im Imageranking von ausgewählten Berufsbildern ist und bleibt der Versicherungsvertreter Schlusslicht. Dies zeigt einmal mehr die „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst 2024“ des Deutschen Beamtenbundes. Nur sechs Prozent der Interviewten bringen dem Vertreter ein „(sehr) hohes“ Ansehen entgegen. Das entspricht dem absoluten Tiefstwert in der seit 2007 durchgeführten Befragung. Am besten schneiden erneut Feuerwehrleute mit 94 Prozent ab.

Seit 2007 erhebt der DBB Beamtenbund und Tarifunion jedes Jahr, wie es um das Ansehen der Beamten und ausgewählter anderer Berufsgruppen in der Bevölkerung bestellt ist.

Für die aktuelle, jetzt veröffentlichte Auflage der „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst 2024“ hat der DBB die Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH im Mai 2.001 repräsentativ ausgewählte Bundesbürger ab 14 Jahren nach der Cati-Methode befragen lassen.

Versicherungsvertreter mit dem niedrigsten Ansehen

Nur auf dem letzten Platz landete in der aktuellen Befragung der Versicherungsvertreter. Wie schon in früheren Auflagen der Bürgerbefragung, ist es um die Wertschätzung des Berufsbilds erneut alles andere als gut bestellt (16.8.2023, 5.9.2022, 21.9.2021, 17.9.2020, 20.8.2019, 30.8.2018, 25.8.2017, 22.1.2016, 27.8.2014).

Gerade einmal sechs Prozent der Interviewten bringen dem Versicherungsvertreter ein „(sehr) hohes“ Ansehen entgegen. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als bei der vorangegangenen Umfrage. Es wurde sogar der bisherige Tiefststand von sieben Prozent aus der vorletzten Untersuchung unterboten.

Augenscheinlich haben die Brancheninitiativen zur Imageverbesserung, welche die Assekuranz in den vergangenen Jahren ins Leben gerufen hat, das Ansehen des Vertriebs nicht verbessert. Verwiesen sei hier etwa auf die Initiative des „Ehrbaren Kaufmanns“ (20.2.2015) oder die des „Verhaltenskodex‘ Vertrieb“ (7.10.2013).

Über die Gründe für das miserable Image des Berufsstands „Versicherungsvertreter“ haben sich diverse Branchenteilnehmer und -beobachter bereits in zahlreichen Leserzuschriften geäußert (4.9.2023, 15.9.2022, 23.9.2021).

Gewerkschaftsfunktionäre mit etwa dreimal so hohem Ansehen

Die rote Laterne teilen sich die Versicherungsvertreter erneut mit den Mitarbeitern einer Werbeagentur, für die es ebenfalls von acht auf sechs Prozent nach unten ging. An drittletzter Stelle im Ansehensranking der Berufsbilder liegen weiterhin Mitarbeiter einer Telefongesellschaft mit elf (Vorjahr: 13) Prozent.

Vierter von hinten sind Politiker, deren Ansehenswert bei 14 Prozent stagnierte. Auf einen vergleichsweise niedrigen Wert kommen auch Gewerkschaftsfunktionäre (22 nach 23 Prozent im Vorjahr). Den Beamten insgesamt bringt ein gutes Drittel ein „(sehr) hohes“ Ansehen entgegen.

Die Berufe mit dem höchsten Ansehen

Am angesehensten ist die Berufsgruppe der Feuerwehrleute, deren Renommee bei nahezu allen Befragten „(sehr) hoch“ ist (erneut 94 Prozent). Dahinter folgen Krankenpfleger, Ärzte und Altenpfleger mit jeweils leicht verbesserten Werten von 90 bis 86 Prozent.

Vergleichsweise gut ist es auch um die Wertschätzung der Berufsbilder Polizisten (plus drei Prozentpunkte auf 81 Prozent) sowie Erziehungskräfte im Kindergarten beziehungsweise in einer Kindertagesstätte (plus zwei Prozentpunkte auf 78 Prozent) bestellt. Auf jeweils 70 Prozent kommen Müllmänner (minus zwei Prozentpunkte) und Richter (plus fünf Prozentpunkte).

Unternehmer, Journalisten und Bankangestellte fallen in der Gunst

Im Vergleich zum Vorjahr fällt auf, dass neben den Richtern auch die Soldaten deutlich zulegen konnten (plus fünf Prozentpunkte auf 65 Prozent). Um jeweils zwei Prozentpunkte niedriger fiel die Bewertung neben den Müllmännern unter anderem auch bei den Förstern (58 Prozent), den Kanal-Klärwerksmitarbeitern (63 Prozent) und den Lokführern (53 Prozent) aus.

Auf 18-Jahressicht betrachtet konnten Beamte (plus acht Prozentpunkte) sowie Müllleute (plus sieben Prozentpunkte) besonders stark an Ansehen hinzugewinnen. Krankenpfleger steigerten sich um fünf Prozentpunkte.

Die größten Verluste stehen mit minus 20 Prozentpunkten (auf 39 Prozent) für die Unternehmer zu Buche. Um jeweils 15 Prozentpunkte nach unten ging es für Bankangestellte (auf 23 Prozent) und Journalisten (auf 32 Prozent).