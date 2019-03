So häufig werden die Notrufsäulen genutzt

27.3.2019 – Über das von den Versicherern betriebene Netz der Autobahn-Notrufsäulen wurden im vergangenen Jahr mehr als 52.000 Notrufe abgesetzt. Dies zeigt die jetzt veröffentlichte Notrufsäulenbilanz 2018 der GDV Dienstleistungs-GmbH. Die Zahl der Hilfeersuche geht immer weiter zurück.

WERBUNG

Fast 52.200 Mal wurden die aktuell 16.961 Notrufsäulen an Autobahnen im vergangenen Jahr genutzt. Dies geht aus der am Dienstag von der GDV Dienstleistungs-GmbH (GDV-DL) veröffentlichten Notrufsäulenbilanz 2018 hervor.

Demnach wurden die Meldestationen, die die deutschen Versicherer seit zwei Jahrzehnten im Auftrag des Bundes betreiben, in unverändert rund vier von fünf Fällen zur Meldung von Pannen oder Unfällen genutzt. Das verbleibende Fünftel entfiel auf Meldungen zu anderen Störungen des Straßenverkehrs, wie etwa Falschfahrer, Böschungsbrände beziehungsweise Personen oder Gegenstände auf der Auto- beziehungsweise Fahrbahn.

68 Prozent Auslastung

Die Versicherungswirtschaft teilte weiter mit, dass mit 11.524 mehr als zwei von drei der in Betrieb befindlichen Säulen genutzt wurden. Dies sei ein Beweis dafür, dass die orangenen Retter auch im Smartphone-Zeitalter unverzichtbar seien.

„Über 52.000 Anrufe sind über 52.000 gute Gründe für die Existenz der Säulen. Einen Notruf, der nicht auf schnelle Hilfe stößt, darf es nicht geben“, lässt sich Dr. Jens Bartenwerfer, Geschäftsführungs-Vorsitzender der GDV-DL, in einer Pressemeldung zitieren.

Deutlicher Rückgang

Allerdings hat sich das Smartphone-Zeitalter gepaart mit der zunehmenden Ausstattung mit Fahrzeugsensorik offenbar massiv auf die Notrufe ausgewirkt. Denn deren Anzahl ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Allein für 2018 beläuft sich das Minus auf ein Achtel der insgesamt eingegangenen Hilfegesuche.

Seit 2015 hat sich die Gesamtzahl der Notrufe um rund 40 Prozent vermindert. Dabei ist die Zahl der Meldungen zu Pannen oder Unfällen um ein gutes Viertel zurückgegangen. Bei den Meldungen zu anderen Störungen des Straßenverkehrs ging es sogar um fast zwei Drittel bergab.

BAB 3 ist Spitzenreiter

Die meisten Hilfeersuche gab es im vergangenen Jahr entlang der 769 Kilometer langen Bundesautobahn (BAB) 3 (über 4.200) sowie der BAB 7 (über 3.100). Rang drei belegt die BAB 1 mit 2.750 eingegangenen Notrufen.

Am häufigsten genutzt (203 Mal) wurde die Notrufsäule Nummer 42.801 (an Kilometer 10,64 der BAB 281 in Fahrtrichtung Bremen-Flughafen). 186 Mal erfolgte eine Meldung über die Säule Nummer 23.179 (auf der BAB 1 zwischen Kreuz Bliesheim und AS-Euskirchen in Richtung Saarbrücken), 166 Mal über die Säule Nummer 3.539 (BAB 4 zwischen AS-Zierenberg und AS-Breuna).

Wie die Versicherungswirtschaft weiter mitteilte, wurden über die Säule Nummer 5.030 (an Kilometer 343,4 – kurz vor der Ausfahrt Plech – auf der BAB 9, München in Richtung Berlin) im vergangenen Jahr nur noch zwei Notrufe abgesetzt. Diese Station hatte im Jahr zuvor wegen einer inzwischen aufgelösten Dauerbaustelle noch an der Spitze gelegen (VersicherungsJournal 16.5.2018).

Vier Notrufe pro Kilometer

Weitere Zahlen aus der Notrufsäulenbilanz: Im Schnitt entfielen auf jeden der 13.009 Autobahnkilometer in Deutschland über vier (2017: 3,7) Notrufe. Die höchste Notrufdichte (etwa 30 Hilfeersuchen pro Kilometer) gab es auf der BAB 281 in Bremen.

Dahinter folgen die BAB 952 in Bayern (9,6 Notrufe pro Kilometer) und die BAB 255 in Hamburg (7,5 Meldungen pro Kilometer). Die letztgenannte Straße, die den Autobahnzubringer zwischen Hamburg (Abzweigung Veddel) und der BAB1 darstellt, hatte 2017 noch an erster Stelle gelegen.