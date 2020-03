So häufig beschweren sich Verbraucher über Versicherer

19.3.2020 – Im vergangenen Jahr hat die Bafin etwa 7.850 Beschwerden in Versicherungs-Angelegenheiten bearbeitet. Das waren drei Prozent weniger als 2018. Auch bei den Wertpapierthemen gab es mit 900 Reklamationen etwas weniger Reibung als im Jahr zuvor. Um über 50 Prozent angestiegen auf einen neuen Höchstwert ist hingegen die Zahl der Unmutsäußerungen im Bankensektor. Das berichtet die Aufsicht in ihrem aktuellen Bafin-Journal.

Die Zahl der Verbraucherbeschwerden und -anfragen über Unternehmen aus dem Finanzsektor bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Dies teilte die Behörde in ihrem aktuellen Bafin-Journal März 2020 (PDF, 1 MB) mit.

Die fast 17.300 Reklamationen in 2019 bedeuten einen Zuwachs um fast ein Sechstel im Vergleich zum Jahr zuvor. Seinerzeit war der Zuwachs mit einem knappen Elftel deutlich niedriger ausgefallen (VersicherungsJournal 13.2.2019).

Beschwerden über Banken nahmen deutlich zu

Die Steigerung ist allein auf die Entwicklung bei den Geldinstituten zurückzuführen. Hier waren 2019 mit über 8.500 so viele Eingaben wie noch nie zuvor zu verzeichnen. Nach einem moderaten Plus von 3,6 Prozent im Jahr zuvor erhöhte sich die Zahl der Reklamationen aktuell um etwa die Hälfte.

Dies führt die Bafin insbesondere auf Probleme im Zusammenhang mit der vollständigen Umsetzung der Richtlinie PSD2 (25.7.2019, 9.9.2019) zurück. „Mit diesen Regelungen sind strengere Vorgaben eingeführt worden, nämlich das Starke Authentifizierungs-Verfahren (Zwei-Faktor-Authentifizierung). Die bis dahin genutzten Verfahren genügten den neuen Anforderungen nicht mehr.

So haben Verbraucher zum Beispiel Probleme beim Einrichten neuer Verfahren und die mangelnde Hilfe der Institute bei der Bafin beanstandet. Die Serviceeinheiten und Callcenter mehrerer Banken sollen überlastet gewesen sein“, erläutert die Aufsicht.

Weniger Reklamationen bei Wertpapier- und Versicherungsthemen

In den anderen Bereichen gab es keine negativen Entwicklungen. So bearbeitete die Bundesbehörde im Wertpapierbereich mit rund 900 Beschwerden etwa ein Siebtel weniger als noch 2018.

Seinerzeit war die Zahl der Reklamationen um über ein Drittel angestiegen. Ursache dafür waren zahlreiche Neuerungen in der Anlageberatung infolge der Reform des Investmentsteuer-Gesetzes sowie die Finanzmarktrichtlinie Mifid II (22.12.2017).

Leicht rückläufig war auch die Zahl der Eingaben über Versicherungs-Angelegenheiten. Hier ging es um gut drei Prozent auf rund 7.850 Beschwerden bergab. Laut Bafin blieb das Aufkommen damit „auf hohem Niveau“. Zum Vergleich: 2017 waren es noch unter 7.400 Reklamationen.

In Relation zu den über 440 Millionen Verträgen in der Lebens-, privaten Kranken- und Kompositversicherung fällt das Beschwerdeaufkommen allerdings weiterhin verschwindend gering aus. An dieser Tatsache ändert sich auch nichts, wenn man die Eingaben bei den Schlichtungsstellen der Assekuranz hinzuzieht.

Die Versicherungs-Ombudsmänner bekamen weniger zu tun

Auch diese bekamen im vergangenen Jahr weniger zu tun. So gingen 2019 beim Versicherungsombudsmann e.V. im vergangenen Jahr 16.928 Anträge auf Durchführung eines Streitbeilegungs-Verfahrens gegen Versicherungs-Unternehmen ein. Das waren laut Tätigkeitsbericht 2019 (PDF, 717 KB) rund sieben Prozent weniger als im Jahr zuvor (23.1.2020).

Den Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung (PKV-Ombudsmann) erreichten im vergangenen Jahr 5.953 Beschwerden. Das war deutlich weniger als im von Sonderfaktoren geprägten Jahr 2018 (4.2.2019).

Die Zahl der Antragseingänge lag „damit geringfügig unter dem Mittelwert von 6.161 Antragseingängen in den Jahren 2009 bis 2019“, heißt es im Tätigkeitsbericht 2019 (PDF, 1,9 MB) (4.2.2020).