Smart Home wird für die Assekuranz ein Thema

9.4.2018 – Der Nutzen von Sprachassistenten wie Alexa von Amazon oder Siri von Apple ist noch begrenzt. Versicherer tun aber sehr gut daran, die Entwicklung zu verfolgen und mitzulernen, meint Professor Dr. Klemens Skibicki (46) von der CBS Cologne Business School GmbH. Er vertritt die These, dass sich Unternehmen aktiv der Gesellschafts-umwälzenden digitalen Transformation stellen müssen – vor allem in ihrem Denken. Das Interview findet sich in einer Kurzform im aktuellen VersicherungsJournal Extrablatt, das sich mit dem Thema Smart Home beschäftigt.

VersicherungsJournal: Herr Professor Skibicki, für Alexa, Siri oder Google Home, also digitale Sprachassistenten, wird viel Werbung gemacht. Was versprechen sich die Anbieter davon?

Klemens Skibicki (Bild: privat)

Professor Dr. Klemens Skibicki: Die Anbieter möchten sich durch solche Geräte immer mehr Platz in unserem Leben erarbeiten, um uns besser zu verstehen. Dadurch wollen sie uns passgenauere Produkte anbieten und sich letztendlich die Position des ersten Ansprechpartners erarbeiten. Wer zum ständigen Begleiter geworden ist, weiß wie kein anderer, was man uns verkaufen kann.

‚Maximale Einfachheit‘ war schon immer ein Grundbedürfnis des Menschen.

VersicherungsJournal: Wie stark werden Alexa & Co. unser Leben in der Zukunft bestimmen?

Skibicki: Ich denke, dies wird in einem sehr hohen Maße der Fall sein, weil die Geräte unser Leben vereinfachen. Diese „maximale Einfachheit“ war schon immer ein Grundbedürfnis des Menschen, das durch die Sprachsteuerung auf ein neues Maß gehoben wurde.

Schon in den alten Folgen von Raumschiff Enterprise gaben die Menschen Sprachbefehle, nachdem sie den „Computer“ aktivierten. Entscheidend wird jedoch, wie gut sich die künstliche Intelligenz hinter den Geräten entwickelt, also ob auch komplexere Zusammenhänge erfasst werden können.

Es ist noch viel Luft nach oben. Schnell nervt die Bedienung, wenn man nicht verstanden wird.

VersicherungsJournal: Wie ist Ihre persönliche Erfahrung?

Skibicki: Für viele einfache Anwendungen, wie das Suchen und Abspielen von Musik oder einfache Fragen nach dem Wetter oder den Inhalten meines Kalenders funktionieren die Lösungen schon sehr gut, aber es ist noch viel Luft nach oben. Schnell nervt die Bedienung, wenn man nicht verstanden wird.

VersicherungsJournal: Verschiedene Versicherer haben beispielsweise für Alexa schon Skills (Mini-Apps, die über eine Wortkombination gestartet werden) gebaut. So kann man sich bei der DFV Deutschen Familienversicherung AG eine Zahnversicherung und von den Allianz Versicherungen einen Renten-Score oder die Hausratversicherung berechnen lassen. Was halten Sie davon?

Skibicki: Ich denke, wir sind hier noch in der Experimentierphase und der Nutzen ist noch beschränkt. Versicherer tun aber sehr gut daran, hier am Puls der Entwicklung zu sein und zu lernen, was den Kunden nutzt und was vielleicht überflüssiger Schnickschnack bleibt.

Bis wirklich komplexe Zusammenhänge erfasst, verarbeitet und in Lösungen umgewandelt werden, ist es […] aber noch ein weiter Weg.

VersicherungsJournal: Komplexe Beratungen sind mit den aktuellen Modellen kaum möglich. Bleibt das so?

Skibicki: Die Entwicklung ist rasant. Bis wirklich komplexe Zusammenhänge erfasst, verarbeitet und in Lösungen umgewandelt werden, ist es meinem Eindruck nach aber noch ein weiter Weg.

VersicherungsJournal: Können intelligente Sprachassistenten für mehr Transparenz bei Versicherungen sorgen?

Skibicki: Natürlich, aber diese Transparenz ist ja durch das Internet insgesamt enorm gestiegen. Die Sprache ist dabei eher auf Seiten der Bedienerfreundlichkeit ein Treiber dieser Transparenzerhöhung – es geht einfacher und schneller, Informationen zu bekommen.

VersicherungsJournal: Versicherungsvermittler stehen unter Druck. Sie haben Schwierigkeiten, digitale Kunden zu erreichen. Droht ihnen über Sprachassistenten das vollkommene Aus? Oder können Sie sich diese Technik selbst zunutze machen?

Jegliche Vereinfachung sollten Unternehmen für sich nutzen und sich auf das konzentrieren, was Maschinen nicht können.

Skibicki: Versicherungsmakler wie alle anderen Unternehmen sollten die Entwicklungen des digital vernetzten Zeitalters genau beobachten, verstehen und jegliche Veränderung des Zugangs zum Kunden mitgehen.

Die Transparenz erhöht sich zugunsten des Kunden durch die digitale Welt, Informationen werden weniger exklusiv. Jegliche Vereinfachung sollten Unternehmen für sich nutzen und sich auf das konzentrieren, was Maschinen nicht können.

Das ist meiner Meinung nach das Zuhören, das Empathische, das Eingehen auf Belange, also eben das, was den Menschen ausmacht. Dabei ist unerheblich, ob der Kontakt über analoge oder digitale Wege zustande gekommen ist.

Es wird in der Tat entscheidend sein, wer sich die Position erarbeitet hat, erster Ansprechpartner zu sein.

VersicherungsJournal: Doch wenn die Box beispielsweise sagen würde: „Ich gratuliere zur Geburt des süßen Paul. Ihr habt aber noch immer keine Risiko-Lebensversicherung abgeschlossen. Für Familien ist der Schutz sehr wichtig, sagt mir die Verbraucherzentrale Hamburg.

Der Online-Versicherungsmakler Schnell24 empfiehlt den neuen Pfefferminzia-Kind-und-Kegel-Superschutz – das Angebot ist nicht das günstigste, aber dafür das leistungsstärkste…“ Wäre das nicht hochemotional und vertrauensvoll? Aber auch für alle beängstigend, die dann als Unternehmen von der Maschine ignoriert werden?

Skibicki: Ja, das Beispiel wirkt schon etwas beängstigend, denn es wird in der Tat entscheidend sein, wer sich die Position erarbeitet hat, erster Ansprechpartner zu sein. Das digitale vernetzte Zeitalter ist nämlich geprägt von Verfügbarkeit und gleichzeitigem Überfluss an Informationen.

So wie bei Google nur die obersten Suchergebnisse auf Seite eins wahrgenommen werden, wird diese Position beim Filter der Sprachsteuerung kriegsentscheidend sein. Insofern ein klares „Ja“, es ist sehr ungut, dort nicht zu sein!

