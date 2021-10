Sind Beamte wirklich die besseren Autofahrer?

19.10.2021 – Angehörige des öffentlichen Dienstes haben unter den Tarifgruppen den niedrigsten Schadenbedarf. Landwirte kommen auf die niedrigste Schadenhäufigkeit, aber auf den höchsten Schadendurchschnitt. Bei Beamten sind die durchschnittlichen Kosten pro Unfall am niedrigsten. Dies geht aus der gemeinschaftlichen Kraftfahrt-Statistik von Bafin und GDV für 2020 hervor.

Die fast 45,1 Millionen versicherten Personenkraftwagen (Wagniskennziffer (kurz: WKZ) 112) haben 2020 rund 2,2 Millionen Schäden mit einem Aufwand von etwa 8,3 Milliarden Euro verursacht. Dies zeigt die „Jahresgemeinschafts-Statistik über den Schadenverlauf in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 2020“.

Die vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) gemeinsam herausgegebene Übersicht beinhaltet keine Aufwendungen für die Schadenregulierung.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Seit 2013 hat sich die Anzahl der versicherten Pkw um über neun Prozent erhöht. Der Schadenaufwand ist im vergangenen Jahr genauso wie die Anzahl der Unfälle wegen des coronabedingt niedrigeren Verkehrsaufkommens deutlich zurückgegangen (VersicherungsJournal 13.10.2021).

Zuvor war die Zahl der Kollisionen Jahr für Jahr weitgehend konstant. Die Gesamtentschädigungs-Summe hatte sich dafür immer weiter erhöht – von 2013 auf 2019 um über ein Sechstel (VersicherungsJournal 2.12.2020).

In der Statistik wird für Pkw insgesamt eine Schadenhäufigkeit von 48 Unfällen je 1.000 versicherte Fahrzeuge ausgewiesen (2019: 60; 2018: 62; 2017: 64; 2016: 65). Der Durchschnittsschaden liegt bei 3.960 (3.680; 3.593; 3.451; 3.398) Euro. Der Schadenbedarf wird mit unverändert 192 (222; 221; 220) Euro angegeben.

Landwirte verunfallen seltener

Der Trend, möglichst viele Fahrzeuge in der Tarifgruppe (TG) N „normal versichert“ einzugruppieren, hat sich 2020 weiter fortgesetzt. 75,8 (Vorjahre: 75,6; 75,3; 74,9; 74,4; 74,0) Prozent aller Pkw sind in dieser Gruppe versichert. 22,5 (22,6; 22,8; 23,1; 23,5; 23,8) Prozent fahren in der TG B (Angehörige des öffentlichen Dienstes) – und der Rest in der landwirtschaftlichen TG A.

Landwirte sind statistisch gesehen mit 35 (45; 47; 49; 50; 51) Unfällen je 1.000 Einheiten am seltensten in einen Haftpflicht-Crash verwickelt. Mit 4.850 (plus 9,1 Prozent) müssen die Versicherer im Schnitt aber am meisten bezahlen pro Fall. In der Folge ergibt sich ein Schadenbedarf von rund 170 (2019: 200; 2017: 192) Euro. Zum Vergleich: 2015 waren es noch 208 Euro.

Beamte mit niedrigstem Schadenaufwand

In der Tarifgruppe N hat sich die Schadenhäufigkeit um zwölf Punkte auf nun 50 verbessert. In TG B liegt der Wert bei 45 (Vorjahre: 57; 59; 61) je 1.000 Einheiten. Die Angehörigen des öffentlichen Dienstes verursachen mit 3.617 (3.386; 3.354; 3.166) Euro deutlich unterdurchschnittlich teure Schäden. Ihr Schadenbedarf beträgt 164 (195; 197; 192) Euro.

Die „normalen“ Gefährte liegen beim durchschnittlichen Schaden mit 4.039 (3.748; 3.647; 3.521) Euro leicht über dem Schnitt aller Personenkraftwagen. Der Schadenbedarf wird mit leicht überdurchschnittlichen 200 Euro angegeben.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich an den Relationen bei der Schadenhäufigkeit kaum etwas geändert. Die Beamten liegen weiterhin leicht unter und die Tarifgruppe N erneut leicht über dem Schnitt aller Pkw.

Gleiches gilt auch für den Schadenbedarf, bei dem die Tarifgruppe B noch etwas stärker unter dem Schnitt liegt als die Fuhrwerke der Tarifgruppe A. Die „normalen“ Fahrzeuge kommen erneut auf einen überdurchschnittlichen Wert.

Keine größeren Veränderungen gab es auch hinsichtlich der Kosten pro Ereignis. Hier wird für die Tarifgruppe N ein um rund ein Zwölftel niedriger Wert als insgesamt ausgewiesen. Bei den Landwirten ist der Durchschnittschaden um über ein Fünftel höher als bei den fahrbaren Untersätzen der WKZ 112 insgesamt. Knapp über dem Schnitt liegen die Beamten.