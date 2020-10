9.10.2020 – Ascore hat in seinem aktualisierten PKV-Unternehmens-Scoring an sechs Unternehmen die Höchstnote „sechs Kompasse“ vergeben. Hierzu gehören wie im Vorjahr die Arag, der LVM, die R+V und die Universa sowie neuerdings auch die Hallesche und die Signal Iduna. Bewertet wurden 17 Bilanz- und Solvabilitätskennzahlen, bis auf wenige Ausnahmen in der Regel im Schnitt der Jahre 2017 bis 2019.

Die Ascore das Scoring GmbH hat Anfang Oktober die aktuelle Auflage ihres PKV-Unternehmens-Scorings veröffentlicht. Bei dem Scoringverfahren wird für jedes Kriterium, bei dem eine selbst definierte Benchmark inklusive Toleranz erfüllt ist, ein Punkt vergeben.

17 bewertungsrelevante Kennzahlen

Wird diese Vorgabe nicht erreicht, aber die Messlatte mit doppelter Toleranz, so gibt es einen halben Punkt. Wird die Messlatte verfehlt, gibt es keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann auch nicht durch ein Übererfüllen eines anderen Kriteriums kompensiert werden.

Ausgewertet wurden Kennzahlen der 32 betrachteten Gesellschaften der privaten Krankenversicherung (PKV) aus den Geschäfts- beziehungsweise SFCR-Berichten 2017 bis 2019. Für die Bewertung wurden daraus 17 Kennzahlen (bis auf wenige Ausnahmen im Dreijahresschnitt) aus den Bereichen Erfahrung, Sicherheit, Erfolg und Bestand herangezogen.

Weitere Kennzahlen „außer Konkurrenz“

Gegenüber dem Scoring vom Vorjahr wurden einige Kriterien verändert oder ausgetauscht. Damit sind die Ergebnisse nicht direkt mit dem Vorjahr vergleichbar.

Neben den für das Ergebnis der Bewertung maßgeblichen Faktoren werden im Rahmen des Vergleichs zahlreiche weitere Kennzahlen „außer Konkurrenz“ mitgeliefert.

Ascore Analyse PKV-Unternehmens-Scoring Kriterien Kriterien-Erläuterung Benchmark inklusive Toleranz Benchmark inklusive doppelter Toleranz Erfahrung Verdiente Bruttobeiträge in Euro Verdiente Bruttobeiträge im Geschäftsjahr 350 Mio. 300 Mio. Sicherheit Eigenkapital-Quote (3-Jahres-Durchschnitt) Eigenkapital zuzüglich Sonderposten mit Rücklagenanteil, nachrangige Verbindlichkeiten [in Prozent] 18,72 12,43 RfB-Quote nach Art der Leben (3-Jahres-Durchschnit) RfB / verdiente Bruttobeiträge aus Versicherungen nach Art der Lebensversicherung [in Prozent] 41,31 32,94 RfB-Zuführungs-Quote Quote nach Art der Leben (3-Jahres-Durchschnitt) RfB-Zuführung / verdiente Bruttobeiträge aus Versicherungen nach Art der Lebensversicherung [in Prozent] 12,37 10,32 Zuführungsquote für Versicherte ab 65 (3-Jahres-Durchschnitt) Gesamter Betrag nach §150 VAG / verdiente Bruttobeiträge aus Versicherungen nach Art der Lebensversicherung [in Prozent] 1,22 0,67 Barausschüttungsquote (3-Jahres-Durchschnitt) Entnahme zur Barausschüttung im Verhältnis zur gesamten Entnahme aus der erfolgsabhängigen RfB [in Prozent] 27,34 18,13 Solvabilitäts-Quote II mit Volatilitätsanpassung (sofern vorhanden, 3-Jahres-Durchschnitt) SCR-Quote unter Berücksichtigung von evtl. Volatilitätsanpassungen (Volatilitätsanpassung erlaubt die Anpassung an einen risiko­adjustierten Spread der Kapitalanlage des Versicherers) [in Prozent] 445,0 345,0 Erfolg Modifizierte Versicherungs-geschäftliche Ergebnis-quote (VEQ) (Versicherungs-geschäftliches Ergebnis / verdiente Bruttobeiträge)* Faktor im 3-Jahres-Durchschnitt [in Prozent] mit Faktor = MIN [1; (Verwendeter Überschuss + Veränderung im Geschäftsjahr des Eigenkapitals gegebenenfalls abzgl. Dividendenzahlungen + Steuern – übriges Ergebnis) / (Versicherungs-geschäftliches Ergebnis + Kapitalanlageergebnis – duRZ * mittlere Alterungsrückstellung)] mit Steuern – übriges Ergebnis = Versicherungs-geschäftliches Ergebnis + Kapitalanlageergebnis – duRZ * mittlere Alterungsrückstellung – Rohergebnis nach Steuern 12,64 10,52 Abschlusskostenquote, (3-Jahres-Durchschnitt) Abschlusskostenquote (AKQ) gemäß PKV-Kennzahlenkatalog [in Prozent] 6,89 8,56 Verwaltungskostenquote, (3-Jahres-Durchschnitt) Verwaltungskostenquote (VKQ) gemäß PKV Kennzahlenkatalog [in Prozent] 2,40 2,82 Modifizierte Nettoverzinsung (3-Jahres-Durchschnitt) Nettoverzinsung modifiziert = MIN (Nettoverzinsung gemäß PKV Kennzahlenkatalog; ((Kapitalanlageergebnis – duRZ * mittlere Alterungsrückstellung) * Faktor + duRZ * mittlere Alterungsrückstellung) / mittl. Kapitalanlagebestand [in Prozent] Faktor: siehe modifizierte VEQ 3,01 2,75 Differenz laufende Durchschnittsverzinsung zum Rechnungszins Differenz der laufenden Durchschnittsverzinsung zum durchschnittlichen Rechnungszins -0,08 -0,21 Bewertungsreservequote (3-Jahres-Durchschnitt) Bewertungsreserven (Saldo aus stillen Reserven und stillen Lasten) unter Berücksichtigung von Agien und Disagien aus Kapitalanlagen im Verhältnis zum Kapitalanlagebestand [in Prozent] 12,44 9,81 Bestand Veränderung des verdienten Bruttobeitrags im Bestand (3-Jahres-Durchschnitt) (verdiente Bruttobeiträge GJ – verdiente Bruttobeiträge VJ) / Wurzel aus verdienten Bruttobeiträgen VJ (Wurzelansatz) 933,17 479,32 Veränderung versicherte Personen im Bestand (3-Jahres-Durchschnitt) (versicherte natürliche Personen GJ – versicherte natürliche Personen VJ) / Wurzel aus Anzahl der versicherten natürlichen Personen VJ 11,65 0,48 Veränderung vollversicherte Personen im Bestand (3-Jahres-Durchschnitt) (versicherte natürliche Personen in der Krankheitskosten-Vollversicherung GJ – versicherte natürliche Personen in der Krankheitskosten-Vollversicherung VJ) / Wurzel aus Anzahl der versicherten natürlichen Personen in der Krankheitskosten-Vollversicherung VJ 14,85 0,59 Schadenquote (3-Jahres-Durchschnitt) Schadenquote im 3-Jahres-Durchschnitt [in Prozent] 76,94 79,82

Sechs PKV-Anbieter mit der Höchstnote

Die Punktzahlen wurden schließlich in „Kompasse“ umgerechnet. Auf das höchste Ergebnis von sechs dieser Richtungsanzeiger kamen sechs Unternehmen:

Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 10.10.2019) sind die Hallesche und die Signal Iduna in die Spitzengruppe aufgerückt. Damit erhöhte sich die Zahl der Anbieter mit der Topnote von vier auf sechs. Neun (zehn) weitere Testteilnehmer erhielten fünf (vier) „Kompasse“.

Sechs Mal wurden drei der Bewertungssymbole vergeben. Hierzu gehören die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK), die Ergo Krankenversicherung AG, die Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG, die Nürnberger Krankenversicherung AG, die UKV – Union Krankenversicherung AG und die Vigo Krankenversicherung VVaG. Zwei „Kompasse“ erhielt die Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG (früher Pax-Familienfürsorge).

Die Liste aller bewerteten Unternehmen und deren Score-Wert bietet Ascore auf seiner Rechnerseite an. Die Detailergebnisse der einzelnen Unternehmen werden kostenpflichtig herausgegeben.

Überblick zur Marktentwicklung

Zu den Veränderungen des Marktes im Vergleich zum Vorjahr merkt das Analysehaus an, dass die Anzahl der versicherten Personen– getragen von den Zusatzpolicen – leicht gesteigert worden sei.

Zudem habe die Branche die RfB-Zuführungsquote leicht ausgebaut. Hingegen sei die Eigenkapitalquote leicht gesunken. Die RfB-Quote (minus 2,5 Prozentpunkte auf 37,8 Prozent) und die Barausschüttungsquote (minus 6,5 Prozentpunkte auf 27,0 Prozent) verminderten sich sogar deutlich.

Den Rückgang der entsprechenden Drei-Jahres-Mittelwerte beziffert Ascore mit 1,8 Prozentpunkten auf 39,6 Prozent (RfB-Quote) beziehungsweise mit 4,6 Prozentpunkten auf 28,8 Prozent (Barausschüttungsquote). „Dies lässt sich auf eine höhere Entnahme aus der RfB für Limitierungen der Beitragsanpassungen im Jahr 2019 zurückführen“, wird erläutert.

Die Rohergebnisquote sei leicht von 10,7 auf 11,9 Prozent gestiegen, was insbesondere an dem besseren Ergebnis aus der Kapitalanlage liege. So habe sich die Nettoverzinsung 2019 auf 3,2 (Vorjahr: 3,0) Prozent erhöht. Die versicherungs-geschäftliche Ergebnisquote sei hingegen mit von 13,3 auf 11,6 Prozent gesunken.