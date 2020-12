Schutzschirm für Lieferketten bis Mitte 2021 verlängert

7.12.2020 – Die Vereinbarung zur Kreditversicherung zwischen Bund und Anbietern wurde verlängert. Kreditlimite von über 400 Milliarden können mit Staatshilfe abgesichert werden. Knapp die Hälfte der Deckungszusagen entfällt auf die Euler Hermes. Eine Studie von Atradius belegt, dass die Zahlungsausfälle im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind.

Der Bund und die wichtigsten Kreditversicherer haben den gemeinsamen Schutzschirm für die Lieferketten der deutschen Wirtschaft bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Durch die Rückgarantie des Bundes von 30 Milliarden Euro können die Kreditversicherer ihren Kunden Kreditlimite im von über 400 Milliarden Euro zur Verfügung stellen.

Der Schutzschirm soll Lieferbeziehungen zu Unternehmen stützen, die vor der Corona-Pandemie wirtschaftlich gesund waren und erst durch die Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Dies soll Kettenreaktionen verhindern und das Vertrauen in die wirtschaftliche Stabilität stärken.

Keine Krisenunternehmen

Die Kreditversicherer haben sich verpflichtet, ihre bestehenden Kreditlimite weitestgehend aufrechtzuerhalten. Im Rahmen des Schutzschirms übernehmen sie zehn Prozent der Schadenzahlungen sowie die über die Garantie des Bundes hinausgehenden Ausfallrisiken. Knapp 60 Prozent ihrer Prämieneinnahmen für das erste Halbjahr 2021 müssen sie dafür an den Bund abführen.

Von den mehr als 400 Milliarden Euro Deckungszusagen entfällt nach Unternehmensangaben knapp die Hälfte auf die Allianz-Tochter Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA.

Als weitere Beteiligte werden die Atradius Kreditversicherung Niederlassung der Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, die Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur SA, Niederlassung in Deutschland (Coface), die Kreditversicherungsgruppe Credendo, die R+V Versicherung AG und die Zurich-Gruppe genannt.

Bei schlechter Bonität sind Kürzungen möglich

Die R+V berichtet, dass sie ihr Kreditvolumen in der Warenkreditversicherung 2020 trotz Coronakrise um etwa 13 Prozent auf mehr als 100 Millionen Euro Prämie ausgeweitert habe. Sie halte gut ein Drittel aller Unternehmen mit einer Warenkreditversicherung in Deutschland in den Büchern.

Ungeachtet des Schutzschirms müssen die Kreditversicherer die Bonitäten der Abnehmer weiterhin überwachen und kontrollieren. Verschlechtert sich die Bonität, können auch unter dem Schutzschirm Limit gekürzt oder sogar aufgehoben werden.

Die traditionelle Zahlungsmoralbarometer-Studie von Atradius (VersicherungsJournal Archiv) zeigt, dass bei den von ihr befragten deutschen Firmen nach März durchschnittlich sieben Prozent des Gesamtwerts der Umsätze uneinbringlich waren und abgeschrieben werden mussten. In der Vorjahresstudie lag dieser Wert noch bei zwei Prozent (8.7.2019).