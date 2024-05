Schulwegkosten: Eltern können nicht in die Pflicht genommen werden

15.5.2024 (€) – Die tatsächlichen Kosten, die zur Beförderung eines behinderten Kindes zur Schule entstehen, sind grundsätzlich in voller Höhe von dem Schulträger zu übernehmen. Das gilt selbst dann, wenn das Kind ein Taxi nutzt, obwohl seine Eltern über zwei Pkw verfügen. So entschied das Bundessozialgericht in einem Urteil vom 8. Mai 2024 (B 8 SO 3/23 R).

