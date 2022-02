Riester-Reform: Beitragsgarantie senken und Altbestände kostengünstiger verwalten

2.2.2022 – Weiterhin versuchen Verbraucherschützer, die Riester-Rente mit viel Kritik zu stoppen. Klar ist, dass die geförderte Altersvorsorge sich aufgrund der Bruttobeitragsgarantie im aktuellen Zinsumfeld nicht mehr lohnt. Eine Reform ist aber bisher nicht in Sicht. Was möglich und sinnvoll wäre, darüber streiten Verbraucherschützer und Branche.

Bei der Ampelkoalition in Berlin steht die Neuorganisation der Altersvorsorge derzeit nicht auf der politischen Agenda. Das war die einhellige Meinung einer Diskussionsrunde, welche die Fromme Versicherungsmonitor GmbH am Dienstagvormittag unter dem Thema „Die Zukunft der Riester-Rente: Einstampfen, umbauen, retten?“ veranstaltet hat.

Martin Gräfer (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

„Bei der neuen Organisation der Altersvorsorge herrscht derzeit nach meinem Wissen vor allem viel Ratlosigkeit bei der Politik vor“, sagte dazu Martin Gräfer, Vorstandsmitglied bei der BL die Bayerische Lebensversicherung AG.

Dabei sei es dringend Zeit zu Handeln. Die geförderte Altersvorsorge sollte auf neue Füße gestellt werden. Denn die gesetzliche Rente sei bald am Ende. Sie müsse schon heute mit jährlich 75 Milliarden Euro durch Steuermittel gestützt werden, diese Summe steige bald auf 100 Milliarden Euro.

Politik kümmert sich nicht um Demografie

Einigkeit herrschte unter den Diskutanten, dass die Regierung derzeit die Augen vor der Überalterung der Gesellschaft zu macht. „Die demografische Entwicklung wird einfach ausgeblendet“, kritisierte Dr. Carsten Zielke, Geschäftsführer der Zielke Research Consult GmbH. Konsens gab es in der virtuellen Diskussion auch darüber, dass die Riester-Rente unbedingt reformiert werden muss. So habe die Riester-Police im aktuellen Zinsumfeld kein Renditepotenzial mehr.

Dabei sprachen sich Berater Zielke und Axel Kleinlein, Chef des Bundes der Versicherten e.V. (BdV), für die Abschaffung des Rentenzwangs aus. Zielke wiederholte seine Forderung, dass der Staat das Langlebigkeitsrisiko ab dem 93. Lebensjahr tragen sollte (VersicherungsJournal 22.12.2021). Damit würde das Monopol der Versicherer bei der geförderten Altersvorsorge beendet. Zudem könnte das Sparen viel renditeträchtiger werden.

Mehr Finanzerziehung für alle

Kleinlein möchte, dass die Bürger in Deutschland viel mehr Finanzerziehung erhalten. Dann würden sie für die Altersvorsorge auch andere Produkte als Versicherungen kennenlernen. „So haben es die Schweden gemacht, die heute ein Volk von Aktiensparern sind“, sagte Kleinlein. Ganz eindeutig favorisiert auch der BdV-Chef die Aktie als hilfreiches Mittel für jedermann, um den Ruhestand zu sichern.

Demgegenüber ist Versicherungsmanager Gräfer überzeugt, dass die Menschen weiterhin eine lebenslange Rente und Garantien möchten. Er verteidigte die Riester-Rente energisch. Sie würde als ergänzende Altersvorsorge bei den Menschen ankommen, die sich ansonsten ein Sparen gar nicht leisten könnten. Fast 40 Prozent der geförderten Riester-Sparer würden weniger als 20.000 Euro pro Jahr verdienen; annähernd 60 Prozent lägen unter der Einkommensgrenze von 30.000 Euro pro Jahr.

Riester-Nettopolice oder Vorsorge statt Rente

Nur noch rund zehn Assekuranzen bieten laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) derzeit überhaupt noch Riester-Verträge an (28.1.2022). Einige Lebensversicherer wie die Bayerische haben nun eine Nettopolice entwickelt. Über Nettoriester.de können Vermittler ab 2022 Verträge der drei Versicherer Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., die Bayerische und Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. vermitteln und ihre Vergütung abwickeln (1.12.2021).

Gräfer fordert, wie die gesamte Branche, die Beitragsgarantie inklusive Zulagen auf 60 bis 80 Prozent zu senken. „Die Garantiesenkung im aktuellen Zinsumfeld führt in Bezug auf die Kaufkraft zu einer starken Erhöhung von Chancen bei relativ geringer Zunahme des Risikos“, so der Versicherungsvorstand.

Axel Kleinlein (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Statt Riester-Rente könnte es künftig – so die Vorstellung von Kleinlein – eine Riester-Vorsorge geben. „Wir müssen einen deutlich stärkeren Focus auf den Entsparprozess legen“, so die Forderung des Versicherungs-Mathematikers.

Uneinigkeit: Steigt oder sinkt Lebenserwartung?

Wenig Einigkeit besteht zwischen Verbraucherschützern und Versicherern in Sachen Lebenserwartung. So glaubt etwa Zielke, dass die Lebenserwartung künftig sinken wird. Grund wären Pandemien und der Klimawandel. „Wir werden neue Krankheiten durch warmes Klima und Insekten bekommen und mehr Ältere könnten durch Hitzewellen sterben“, so Zielke.

Laut der aktuellen Bevölkerungsstatistik würden heute geborene Männer im Durchschnitt mit 86 Jahren und Frauen mit 90 Jahren sterben (12.7.2021). „Demgegenüber rechnen die Versicherer weiterhin mit hohen Werten, teilweise über 100 Jahre“, warf Kleinlein der Branche vor.

Gräfer verteidigte die abweichende Einschätzung der Lebenserwartung damit, dass der medizinische Fortschritt eine immer höhere Lebenserwartung ermöglichen würde. Zudem wären die Versicherer längst dabei, ihre Kapitalanlagestruktur zu verändern und in Immobilien und alternative Assetklassen zu investieren.

Bestände kostengünstiger als Versicherer verwalten

Eine Riester-Vorsorge sei künftig für alle Kunden interessant, die sich die Risiken von ETF-Sparplänen (Exchange Traded Fund) ohne Garantieform nicht leisten wollen.

Eine Lösung, um die Riester-Altbestände kostengünstiger zu verwalten, schlug der Sponsor der Konferenz, die Swiss Post Solutions AG, vor. Er hat eine „Riester-Factory“ aufgebaut und kooperiert schon mit zwei deutschen Versicherern bei Riester-Verträgen. Laut Oliver Wibbe, Geschäftsführer und Chief Sales Officer des Unternehmens, könnte man über intelligente Prozesse die Bestände deutlich kostengünstiger als die Versicherer verwalten

„Ob die Assekuranzen diese Ersparnisse in Form höherer Renditen dann an die Kunden weitergeben, müssen sie aber selbst entscheiden“, sagte Wibbe. Immerhin versprach der IT-Experte, dass bei einer zentralen Verwaltung die Reaktionszeiten bei Kundenanfragen verkürzt werden könnten.