Rentenzugang staatlich regeln oder selbst bestimmen?

30.10.2019 – Die Deutsche Bundesbank hat in ihrem jüngsten Monatsbericht mit dem Vorschlag, das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung zu knüpfen, für erhebliches politisches Aufsehen gesorgt. Für eine totale Gegenposition wirbt die FDP. Danach sollen die Menschen ab dem Lebensjahr 60 selbst bestimmen können, wann sie in Rente gehen. Wie aus Kreisen der FDP-Bundestagsfraktion verlautete, wird das Konzept derzeit adjustiert, um auch eine steigende Lebenserwartung abfangen zu können.

Manfred Brüss (Bild: privat)

Den Bankern geht es in ihren Ansätzen vor allem darum auch nach 2031 – wenn die Rente mit 67 vollständig zum Tragen kommt – einen Ausgleich zwischen Lebensarbeitszeit und wachsender Lebenserwartung zu finden, um die Finanzentwicklung der Deutschen Rentenversicherung Bund zu stabilisieren und um Generationen-Gerechtigkeit zu bewahren.

Vorschlag kommt zur Unzeit

Wenn man sich allerdings die augenblickliche politische Wetterlage in Deutschland anschaut, dann käme eine weitere Verlängerung der Lebensarbeitszeit bis zum Renteneintritt wirklich zur Unzeit. Die Rente mit 67 ist schon unbeliebt genug. Die Koalition hat ja Haltelinien bis 2025 beim Beitrag von höchsten 20 Prozent und beim Rentenniveau von mindestens 48 Prozent eingezogen.

Es käme wohl politischem Selbstmord gleich, welche Partei auch immer sich öffentlich dafür aussprechen würde, selbst wenn es mathematisch nachvollziehbar ist.

Zerschlägt die Rentenkommission den gordischen Knoten?

Die von der Koalition von CDU/CSU und SPD eingesetzte Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ hat die Aufgabe, bis März 2020 Vorschläge zu unterbreiten, wie die Altersvorsorge nach 2025 zukunftsfest organisiert werden kann.

Der Kommission gehören Vertreter der Regierungsparteien sowie die Tarifpartner und Wissenschaftler an. Die Frage ist hier, kommt es überhaupt zu Vorschlägen? Noch ist völlig offen, welches Duo die SPD führen wird und ob die Große Koalition noch weiter durchhält. Dafür spricht, dass es für die SPD angesichts der Meinungsumfragen bei Neuwahlen kaum zu einer Regierungsbeteiligung reichen dürfte.

Die andere spannende Frage ist allerdings, ob sich die Rentenkommission überhaupt auf eine Linie verständigen kann oder ob sie alternative Wege zur Zukunftssicherung der Altersvorsorge aufzeigen wird.

Die Chefetage der Deutschen Rentenversicherung Bund, die als tragende Säule der Altersvorsorge eng in die Beratungen der Kommission eingebunden ist, dürfte sich wohl auch beim anstehenden Presseseminar in Würzburg im November nicht in die Karten schauen lassen.

Klingt simpel: Jeder bestimmt seinen Rentenbeginn selbst

Für eine totale Gegenposition zur Bundesbank wirbt die FDP. Nach dem bereits 2016 beschlossenen Konzept sollen die Menschen ab dem Lebensjahr 60 selbst bestimmen können, wann sie in Rente gehen, wenn sie denn in den drei Säulen der Altersvorsorge Ansprüche erreicht haben, die in der Summe oberhalb der Grundsicherung liegen.

Das Konzept klingt auf den ersten Blick überzeugend. Einzige Voraussetzung wäre, dass die Person über die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche Altersversorgung und die private Altersvorsorge Ansprüche erworben hat, die oberhalb des Grundsicherungsniveaus liegen. „Jeder entscheidet selbst, wann er in Rente geht“, heißt es in dem Beschlusspapier.

Ganz so simpel und überzeugend ist der Vorschlag dann aber auch nicht: „Die Höhe der Rente berechnet sich anhand der durchschnittlichen Lebenserwartung der jeweiligen Generation und kann sich über die Jahre verändern.“

Steigende Lebenserwartung

Wie jetzt aus dem Umfeld des rentenpolitischen Sprechers der FDP-Fraktion, Johannes Vogel, verlautet, wird das Konzept derzeit überarbeitet. „Richtig ist natürlich, dass auch bei einem flexiblen Renteneintrittsalter eine gegebenenfalls steigende Lebenserwartung ein Faktor ist, den man nicht aus den Augen verlieren darf“, hieß es in den Kreisen.

Der rentenpolitische Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen Markus Kurth bringt es auf den Punkt: „Ohne Lösung für die Menschen, die nicht bis 67 im Beruf durchhalten, ist eine Diskussion um die Rente mit 69 eher gefährlich als hilfreich.“ Eine längere Lebenserwartung bedeute noch lange nicht, dass alle Beschäftigte auch entsprechend länger im Berufsleben bleiben könnten.