Rentenpolicen: Die wichtigsten Produktgeber aus Maklersicht

16.7.2018 – Der Volkswohl Bund (Indexpolicen) sowie die Canada Life und die LV 1871 (Fondspolicen) sind laut einer Umfrage unter den Vema-Partnerbetrieben die qualitativ besten Rentenversicherer. Zur Beurteilung standen die Produktqualität, der Bereich Antragsbearbeitung und Policierung sowie der Service, den der Versicherer dem Makler bietet.

Die Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G. hat unter ihren rund 2.850 Partnerbetrieben eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Rentenversicherung – unterteilt in index- sowie fondsgebundene Policen mit beziehungsweise ohne Garantien – durchgeführt.

Index- und Fondspolicen machen jeden sechsten Beitragseuro aus

In diesem Produktbereich haben die Anbieter auf dem deutschen Markt im vergangenen Jahr rund ein Sechstel der insgesamt rund 86,5 Milliarden Euro gebuchten Bruttobeiträge eingesammelt. Diese Zahl weist der Map-Report in Heft Nummer 902 „Solvabilität im Vergleich 2008 bis 2017“ aus (VersicherungsJournal 26.6.2018).

Im Rahmen der Umfrage sollten die Vermittler unter anderem jeweils die drei am meisten genutzten Anbieter benennen. In der daraus gebildeten Rangliste liegt einmal die Allianz Lebensversicherungs-AG an der Spitze (Indexpolicen), während sich bei den Fondspolicen zweimal die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. durchsetzte (VersicherungsJournal 10.7.2018).

Indexpolicen: Volkswohl Bund gewinnt Qualitätswertung

Zudem sollten die Befragten bei den genannten Gesellschaften die Aspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung sowie den Service, den der Anbieter dem Makler bietet, auf einer Schulnotenskala bewerten.

Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigen sich in der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten) einige Unterschiede. Bei den Indexpolicen liegt hier die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. an der Spitze, auf die am dritthäufigsten von den Maklern zurückgegriffen wird. Das Unternehmen erhielt in allen drei Teilbereichen die beste Bewertung (Mittelwert: 1,56).

Hinsichtlich der Antragsbearbeitung und Policierung sowie des gebotenen Services war der Abstand zum ärgsten Konkurrenten Allianz schon vergleichsweise deutlich (0,12 beziehungsweise 0,2 Basispunkte). In Bezug auf die Produktqualität ging es hingegen deutlich enger zu. Hier setzte sich der Volkswohl Bund nur mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,03 Basispunkten gegen die Allianz und die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. durch.

Allianz und Stuttgarter auf den Plätzen

Die Allianz sicherte sich in der Qualitätsrangliste den zweiten Platz vor der Stuttgarter, die im Ranking nach der häufigsten Nutzung an zweiter Stelle liegt.

Knapp dahinter folgen in der Vema-Qualitätswertung auf den Positionen vier bis sechs die Alte Leipziger (nach Nutzung ebenfalls auf Rang vier), die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland (Platz sieben nach Nutzung) und die Nürnberger Lebensversicherung AG (nach Nutzung an fünfter Stelle). Die Ränge drei bis sechs liegen bezüglich der Notenmittelwerte nur 0,05 Basispunkte auseinander.

In der Qualitätsrangliste um drei Plätze besser als in der nach Nutzung schnitt die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland ab. Die Axa Lebensversicherung AG wiederum landete hinsichtlich der Qualität nur auf Position zehn, vier Ränge schlechter als im Ranking nach der häufigsten Nutzung.

Fondspolicen mit Garantien: Canada Life an der Spitze

Bei den Fondspolicen mit Garantien kommt im Qualitätsranking mit der Canada Life der am dritthäufigsten genutzte Anbieter aus Maklersicht am besten weg. Dies ist vor allem auf die Top-Bewertung bei der Produktqualität zurückzuführen (Mittelwert: 1,33) – mit einem Abstand von fast 0,20 Basispunkten vor den ärgsten Verfolgern.

Damit setzte sich die Gesellschaft mit angelsächsischen Wurzeln in der Qualitätsrangliste hauchdünn gegen die Lebensversicherung von 1871 a.G. (LV 1871) durch, die von den Vema-Partnerbetrieben allerdings nur am achthäufigsten vermittelt wird. Allerdings hatte der Versicherer aus München in Sachen Antragsbearbeitung und Policierung sowie Service leicht die Nase vorne – aber nur mit jeweils 0,07 Basispunkten.

Die drittbeste Qualitätsnote vergaben die Vermittler an die Continentale Lebensversicherung a.G. Damit landete die Gesellschaft, auf die die Makler nur am zehnthäufigsten als Produktgeber zurückgreifen, sogar noch vor dem dortigen Spitzenreiter Alte Leipziger.

Das letztgenannte Unternehmen, das in Sachen Service sogar nur mit der siebtbesten Beurteilung bedacht wurde, liegt gleich auf mit der Stuttgarter an vierter Stelle im Qualitätsranking. Position sechs teilen sich die Allianz und der Volkswohl Bund. Die Plätze drei bis sechs liegen nur 0,04 Basispunkte auseinander.

Fondspolicen ohne Garantien: LV 1871 vor Canada Life

Die größten Abweichungen zwischen dem Ranking nach der häufigsten Nutzung und dem nach dem Qualitätsurteil der Makler zeigten sich in der Produktgattung Fondspolicen ohne Kategorien. Die Qualitätsrangliste wird angeführt von der LV 1871 und der Canada Life, die von den Vema-Partnerbetrieben aber nur am neunt- beziehungsweise sechsthäufigsten als Produktgeber genutzt werden.

Die LV 1871 erhielt – analog zur Produktgattung Fondspolicen mit Garantien – im Bereich Antragsbearbeitung und Policierung die mit Abstand beste Beurteilung. Auch hinsichtlich des gebotenen Services liegen die Münchener klar an der Spitze. In Sachen Produktqualität musste die LV 1871 nur der Canada Life den Vortritt lassen.

Auf die Plätze drei bis sechs, die nur 0,03 Basispunkte trennen, kamen die Standard Life Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life Assurance Ltd., der Volkswohl Bund und die Continentale. Sie liegen in den drei Bewertungsbereichen um bis zu 44 Basispunkte hinter der Spitze zurück.

Erst an siebter und achter Stelle im Qualitätsranking folgen die Alte Leipziger und die Allianz, die am häufigsten als Produktgeber genutzt werden. Die Alte Leipziger schneidet in den drei Qualitätsbereichen leicht überdurchschnittlich, die Allianz leicht unterdurchschnittlich ab.

Die besten Noten bei den Fondspolicen ohne Garantien

Bei der Betrachtung der Qualitätsnoten fällt auf, dass die Produktqualität im Schnitt über alle aufgelisteten Anbieter in allen drei Produktkategorien am besten und der Service am schlechtesten beurteilt werden.

Auffällig ist darüber hinaus, dass die Durchschnittsnoten bei den Indexpolicen am schlechtesten und bei den fondsgebundenen Rentenversicherungen ohne Garantien am besten ausfallen.